ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - Марочко
Российские военные взяли под огневой контроль населенный пункт Макеевка, находящийся на временно оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко
"Данный факт позволил взять под огневой контроль все позиции украинских боевиков, находящиеся в административных границах населенного пункта", - отметил Марочко.
Он добавил, что ВСУ не оставляют попыток вернуть утраченные позиции, а также усиливают оборонительные рубежи за пределами Макеевки.
Также Марочко отметил, что российские военнослужащие своим продвижением у Северска Донецкой Народной Республики (ДНР) постепенно "сужают горлышко огневого мешка" для группировки украинских боевиков.
Накануне военный эксперт сообщил СМИ о том, что на линии боевого соприкосновения под Купянском в Харьковской области растет число украинских националистов из "Азова"*. Националистов направили на этот участок фронта для усиления проблемного для ВСУ отрезка линии боевого соприкосновения, считает Марочко.
Вчера, 09:46На Купянское направление сгоняют националистов из "Азова"*, заявил МарочкоНа линии боевого соприкосновения под Купянском в Харьковской области растет число украинских националистов из "Азова"*. Эту информацию 11 сентября обнародовал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике.
10 сентября, 12:31Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в ДонбассеВооруженные силы России освободили населенные пункты Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 10 сентября подтвердило Министерство обороны РФ
*Террористическая организация, запрещенная в России.