https://ukraina.ru/20240912/1057398351.html

ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - Марочко

ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - Марочко - 12.09.2024 Украина.ру

ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - Марочко

Российские военные взяли под огневой контроль населенный пункт Макеевка, находящийся на временно оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

2024-09-12T10:04

2024-09-12T10:04

2024-09-12T10:04

новости

россия

макеевка

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0c/1057398216_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_4788f2aa4d4dff21f314c2a8d5119316.jpg

Он добавил, что ВСУ не оставляют попыток вернуть утраченные позиции, а также усиливают оборонительные рубежи за пределами Макеевки.Также Марочко отметил, что российские военнослужащие своим продвижением у Северска Донецкой Народной Республики (ДНР) постепенно "сужают горлышко огневого мешка" для группировки украинских боевиков.Накануне военный эксперт сообщил СМИ о том, что на линии боевого соприкосновения под Купянском в Харьковской области растет число украинских националистов из "Азова"*. Националистов направили на этот участок фронта для усиления проблемного для ВСУ отрезка линии боевого соприкосновения, считает Марочко.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20240911/1057369250.html

https://ukraina.ru/20240910/1057344501.html

россия

макеевка

луганская народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, макеевка, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, "азов"