ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - Марочко - 12.09.2024 Украина.ру
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ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - Марочко
ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - Марочко - 12.09.2024 Украина.ру
ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - Марочко
Российские военные взяли под огневой контроль населенный пункт Макеевка, находящийся на временно оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко
2024-09-12T10:04
2024-09-12T10:04
новости
россия
макеевка
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
"азов"
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Он добавил, что ВСУ не оставляют попыток вернуть утраченные позиции, а также усиливают оборонительные рубежи за пределами Макеевки.Также Марочко отметил, что российские военнослужащие своим продвижением у Северска Донецкой Народной Республики (ДНР) постепенно "сужают горлышко огневого мешка" для группировки украинских боевиков.Накануне военный эксперт сообщил СМИ о том, что на линии боевого соприкосновения под Купянском в Харьковской области растет число украинских националистов из "Азова"*. Националистов направили на этот участок фронта для усиления проблемного для ВСУ отрезка линии боевого соприкосновения, считает Марочко.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ukraina.ru/20240911/1057369250.html
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макеевка
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новости, россия, макеевка, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, "азов"
Новости, Россия, Макеевка, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, "Азов"

ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - Марочко

10:04 12.09.2024
 
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Российские военные взяли под огневой контроль населенный пункт Макеевка, находящийся на временно оккупированной ВСУ территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 12 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко
"Данный факт позволил взять под огневой контроль все позиции украинских боевиков, находящиеся в административных границах населенного пункта", - отметил Марочко.
Он добавил, что ВСУ не оставляют попыток вернуть утраченные позиции, а также усиливают оборонительные рубежи за пределами Макеевки.
Также Марочко отметил, что российские военнослужащие своим продвижением у Северска Донецкой Народной Республики (ДНР) постепенно "сужают горлышко огневого мешка" для группировки украинских боевиков.
Накануне военный эксперт сообщил СМИ о том, что на линии боевого соприкосновения под Купянском в Харьковской области растет число украинских националистов из "Азова"*. Националистов направили на этот участок фронта для усиления проблемного для ВСУ отрезка линии боевого соприкосновения, считает Марочко.
Террорист из батальона «Азов»
Вчера, 09:46
На Купянское направление сгоняют националистов из "Азова"*, заявил МарочкоНа линии боевого соприкосновения под Купянском в Харьковской области растет число украинских националистов из "Азова"*. Эту информацию 11 сентября обнародовал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
10 сентября, 12:31
Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в ДонбассеВооруженные силы России освободили населенные пункты Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 10 сентября подтвердило Министерство обороны РФ
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
НовостиРоссияМакеевкаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины"Азов"
 
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10:04ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - Марочко
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