Юрий Хмельницкий: неудачная попытка создать династию
Гетман Запорожского войска – пост выборный. Но Богдан Хмельницкий хотел учредить династию, что для XVII века было нормой (именно династию выбирали в России). Однако старший сын Тимофей (Тимош), погиб в 1653 году в Молдавии. Остался младший, которого в литературе с оттенком презрения называют Юрась Хмельниченко, который особых талантов не показал
В сентябре 1659 года на раде в Белой Церкви казаки единогласно выбрали Юрия Хмельницкого гетманом. Они надеялись, что сын окажется не хуже своего отца и прекратит начавшуюся на Гетмащине "Руину". Однако, постоянные метания юного Хмельницкого от одних покровителей к другим привели к совершено обратному результату. "Руина" достигла своего апогея.
Ещё при жизни отца, Богдана-Зиновия Михайловича Хмельницкого, его сына Юрия избрали гетманом. С июля по сентябрь 1657 года Юрий, действительно, исполнял гетманские обязанности. Но так как на тот момент младшему Хмельницкому было всего 16 лет, то до достижения им "совершенных лет" 5 сентября 1657 года на Генеральной Раде в Чигирине гетманом избрали бывшего генерального писаря старого Хмельницкого Ивана Выговского. Юрий же пока отправился учиться в Киево-Могилянскую коллегию.
Уже 21 октября того же года на генеральном казацком совете в Корсуне Выговскй окончательно перетянул власть на себя – его избрали полноправным гетманом. Это решение не только привело к отмене принципа наследственности гетманства, который пытался внедрить Богдан Хмельницкий, но и стало одной из причин Руины, открыв путь к старшинским междоусобицам.
Выговский развернул политическую деятельность, нацеленную на отказ от результатов Переяславской рады 1654 года, от российского подданства. Так, он подписал договор со Швецией, который предусматривал образование военно-политического союза и признание её правительством независимости Украины; восстановил отношения с Крымом; начал переговоры с Польшей и Турцией. При этом свои отношения с Москвой Выговский пытался строить на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела Гетманщины. Кроме того, он надеялся, что Москва поможет ему в борьбе против оппозиционного движения, которое уже к концу 1657 года приобрело угрожающий характер.
16 сентября 1658 года Выговский заключил с Речью Посполитой "Гадячский договор" по которому фактически ликвидировалась существующая модель социально-экономических отношений – польской шляхте вновь открывался доступ на Украину.
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Москва объявила гетмана предателем. Тот в свою очередь разослал ко всем европейским государям манифест, оповещая о разрыве с Москвой и его причинах.
Весной 1659 года 35-тысячная русская армия, в которой седьмую часть составляли оставшиеся верные царю малороссийские казаки, отправилась на Украину. Её остановил нежинский полковник Григорий Гуляницкий, который при поддержке мещан выдержал в Конотопе двухмесячную осаду, имея порядка 5 тыс. воинов. На помощь осаждённым отправился Выговский со своим войском, союзниками татарами и вспомогательными силами немцев, поляков, сербов и молдаван – всего до 55 тысяч, из которых 30-35 тысяч составляли татары. 8 июля состоялась Конотопская битва, в которой Выговский нанес русской армии поражение, и она отступила в Путивль.
Но к тому времени гетман нажил себе на Гетманщине массу противников, так как ориентация на Речь Посполитую не имела поддержки в обществе – не за то оно воевало с ляхами 10 лет. Кроме того, Выговский и стоявшая за ним казацкая верхушка фактически занялись закрепощением украинских крестьян. А использование в борьбе с оппозицией и русской армией крымских татар, с которыми рассчитывались населением Левобережья, настроило против него подавляющую часть малороссов.
В 1659 году кошевой атаман Запорожской Сечи и одновременно винницкий полковник Иван Сирко совершил знаменитый рейд на ногайские улусы. Крымский хан Мехмед IV Гирей был вынужден увести свою армию на свои земли… и Выговский остался один на один с оппозицией, которая численно была больше. Ее основу составляла старшина левобережных полков.
В то же время резко ухудшилось положение гетмана и на Правобережной Украине, где оппозиционные силы сосредотачивались вокруг Юрия Хмельницкого. Ведущую роль в их организации сыграли полковники Богун, Дорошенко, Сирко и другие противники союза с Польшей.
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В конце сентября 1659 года в Белой Церкви собралась рада, которая избрал новым гетманом Хмельницкого. С самого начала перед новоизбранным гетманом встала острая проблема дальнейшего внешнеполитического курса. Гетманщина фактически оказалась меж двух огней: Московским царством и Речью Посполитой. Любые резкие "движения" казачьей верхушки могли иметь самые непредсказуемые последствия, поэтому было решено действовать осмотрительно, используя противоречия между упомянутыми государствами.
Хмельницкий и его окружение, заявив об уважении к польскому королю, спешили уладить отношения с Москвой. Они отстаивали основы договора 1654 года, однако желали провести его ревизию и ввести новые пункты, которые обеспечивали бы Гетманщине государственность. Все это оформили в т.н. Жердовских статьях, но добились в результате обратного эффекта.
Юрий Хмельницкий посредством посольства во главе с Дорошенко передал статьи князю Трубецкому, однако князь казаков не принял, а потребовал переговоров с самим гетманом. После долгих колебаний последний согласился, поехав со старшиной в Переяслав.
27 октября 1659 года молодой Хмельницкий принял новый Переяславский договор. Он состоял из отредактированных московским правительством условий договора 1654 года и дополнительных статей. Они ограничивали самостоятельность гетманов, что было вызвано предательством гетмана Выговского. Казацкая старшина "пилюлю" проглотила, но, как говорится, "осадочек остался", и он вскоре дал о себе знать в самый неподходящий для Московского царства момент.
Чтобы окончательно одержать победу в многолетней борьбе за украинские земли, в 1660 году московское правительство прервало с Польшей перемирие и начало войну. 15-тысячная армия под предводительством воеводы Шереметьева отправилась на Волынь, пополнившись по дороге к Днепру 15-20 тысячами левобережных казаков. Уже на правом берегу к ней должно было присоединиться 30-тысячное войско Юрия Хмельницкого.
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Шереметьев дошел до городка Любар и тут встретился с крупными силами противника. Русское войско отгородилось возами, построив "гуляй-город" (вагенбург), который поляки и татары взять штурмом не смогли. Десять дней ждал Шереметьев, но войско правобережных казаков на помощь к союзникам не торопилось.
Оно подтянулось только к Чуднову, куда с боями отошло русское войско, но после первой же неудачи запросило у поляков мира. Воспользовавшись фактически предательством казаков Хмельницкого, поляки и татары разгромили русское войско и левобережных казаков, и заставили Шереметьева капитулировать. Сам он, многие русские воины и казаки попали в татарский плен, а гетман Хмельницкий и старшина согласились на мир с Польшей.
17 октября 1660 года, здесь же, на поле боя, Юрий подписал Чудновский договор (Слободищенский трактат), который в главных чертах повторял Гадячское соглашение, которое ранее с поляками гетман Выговский. Гетманщина возвращалась в Речь Посполитую. Ни о какой автономии Гетманщины и равном положении с Литовским княжеством и Польским королевством там теперь не было и речи. Фактически, Юрий Хмельницкий в один день сдал всё то, что завоевывал старый Богдан.
И без того хаотичная ситуация усложнилась еще больше. Левобережные полки под командованием полковника Якима Сомко выступили против возврата в Польшу, а затем и против гетмана. Будучи неспособным положить конец внутренним конфликтам, Юрий Хмельницкий осенью 1662 года созвал в Корсуне старшинскую раду, где отрёкся от власти. В январе следующего года близ Луцка он постригся в монахи под именем Гедеон в униатский Жидичинский монастырь. Новым гетманом Правобережной Украины стал Павел Тетеря.
Однако в покое младшего Хмельницкого не оставили. Тетеря стал подозревать, что он снова хочет стать гетманом, и чтобы обезопасить свою власть, подговорил польского короля Яна II Казимира арестовать его и заключить в Мальборкский замок во Львове. Там Юрий просидел до самой смерти Тетери в 1667 году.
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В октябре 1667 года в присутствии "заднепровских" казаков во главе с новым гетманом Дорошенко Хмельницкий присягнул на верность Речи Посполитой. Юрий поддерживал протурецкую политику Дорошенко, но позже у них случился разлад, в результате которого Хмельницкий примкнул к выступившим против Дорошенко казакам во главе с кошевым атаманом Суховеем и полковником Уманского полка Ханенко, за это гетман лишил его "всякого имущества".
Позже Хмельницкий попал в плен к Белгородской орде. Он принципиально отказался от выкупа на средства Дорошенко, и его отправили сначала в Крымское ханство, а потом и в Османскую империю. С 1670 по 1677 год Юрий находился в Константинополе в застенках крепости Едикуль.
С началом русско-турецкой войны 1676-81 годов, после того как Дорошенко сдался в плен русской армии, турки вспомнили о своем именитом пленнике и завербовали Юрия Хмельницкого, надеясь использовать авторитет его отца в своих целях.
В это же время патриарх Константинополя Дионисий IV расстриг Хмельницкого, а турецкий султан Мехмед IV пожаловал титулы князя двух княжеств: "Малоросской Украины" и "Сарматского княжества", а также "вождя Запорожского войска".
В 1677-81 годах Хмельницкий верой и правдой служил своим турецким покровителям. За это время он успел покомандовать отрядом пленных казаков, принял участие во взятии турецко-крымско-татарскими войсками Чигирина, сожжении Канева, установлении турецкого контроля над Кальником, Немировым, Корсунью и другими правобережными городами, был одним из организаторов крымско-татарского набега на Левобережье.
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В 1681 году Юрий Хмельницкий стал гетманом разоренной турками правобережной Украины. Он поселился в Немирове и правил под надзором турецкого паши. Однако правителем он был до такой степени жестоким, что туркам, чтобы избежать народных волнений, пришлось самим отстранить его от гетманства.
В конце 1683 года гетманом стал молдавский господарь Дука, но позже поляки захватили его в плен, и турки не нашли ничего лучше, чем снова поставить гетманом Юрия. Однако тот взялся за старое: проводил бессмысленные казни, назначал непосильные для населения поборы. В конце концов, туркам все это надоело, и паша приказал арестовать Хмельницкого. В конце 1685 года его привезли в Каменец-Подольский, где приговорили к смертной казни. Младшего Хмельницкого задушили, а труп сбросили в реку. Так бесславно закончил свою никчемную жизнь Юрий – недостойный потомок прославленного казацкого полководца и политика Богдана Хмельницкого.