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Юрий Хмельницкий: неудачная попытка создать династию

Юрий Хмельницкий: неудачная попытка создать династию - 11.09.2024 Украина.ру

Юрий Хмельницкий: неудачная попытка создать династию

Гетман Запорожского войска – пост выборный. Но Богдан Хмельницкий хотел учредить династию, что для XVII века было нормой (именно династию выбирали в России). Однако старший сын Тимофей (Тимош), погиб в 1653 году в Молдавии. Остался младший, которого в литературе с оттенком презрения называют Юрась Хмельниченко, который особых талантов не показал

2024-09-11T08:06

2024-09-11T08:06

2024-09-11T08:06

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В сентябре 1659 года на раде в Белой Церкви казаки единогласно выбрали Юрия Хмельницкого гетманом. Они надеялись, что сын окажется не хуже своего отца и прекратит начавшуюся на Гетмащине "Руину". Однако, постоянные метания юного Хмельницкого от одних покровителей к другим привели к совершено обратному результату. "Руина" достигла своего апогея.Ещё при жизни отца, Богдана-Зиновия Михайловича Хмельницкого, его сына Юрия избрали гетманом. С июля по сентябрь 1657 года Юрий, действительно, исполнял гетманские обязанности. Но так как на тот момент младшему Хмельницкому было всего 16 лет, то до достижения им "совершенных лет" 5 сентября 1657 года на Генеральной Раде в Чигирине гетманом избрали бывшего генерального писаря старого Хмельницкого Ивана Выговского. Юрий же пока отправился учиться в Киево-Могилянскую коллегию.Уже 21 октября того же года на генеральном казацком совете в Корсуне Выговскй окончательно перетянул власть на себя – его избрали полноправным гетманом. Это решение не только привело к отмене принципа наследственности гетманства, который пытался внедрить Богдан Хмельницкий, но и стало одной из причин Руины, открыв путь к старшинским междоусобицам.Выговский развернул политическую деятельность, нацеленную на отказ от результатов Переяславской рады 1654 года, от российского подданства. Так, он подписал договор со Швецией, который предусматривал образование военно-политического союза и признание её правительством независимости Украины; восстановил отношения с Крымом; начал переговоры с Польшей и Турцией. При этом свои отношения с Москвой Выговский пытался строить на принципах равноправия и невмешательства во внутренние дела Гетманщины. Кроме того, он надеялся, что Москва поможет ему в борьбе против оппозиционного движения, которое уже к концу 1657 года приобрело угрожающий характер.16 сентября 1658 года Выговский заключил с Речью Посполитой "Гадячский договор" по которому фактически ликвидировалась существующая модель социально-экономических отношений – польской шляхте вновь открывался доступ на Украину.Москва объявила гетмана предателем. Тот в свою очередь разослал ко всем европейским государям манифест, оповещая о разрыве с Москвой и его причинах.Весной 1659 года 35-тысячная русская армия, в которой седьмую часть составляли оставшиеся верные царю малороссийские казаки, отправилась на Украину. Её остановил нежинский полковник Григорий Гуляницкий, который при поддержке мещан выдержал в Конотопе двухмесячную осаду, имея порядка 5 тыс. воинов. На помощь осаждённым отправился Выговский со своим войском, союзниками татарами и вспомогательными силами немцев, поляков, сербов и молдаван – всего до 55 тысяч, из которых 30-35 тысяч составляли татары. 8 июля состоялась Конотопская битва, в которой Выговский нанес русской армии поражение, и она отступила в Путивль.Но к тому времени гетман нажил себе на Гетманщине массу противников, так как ориентация на Речь Посполитую не имела поддержки в обществе – не за то оно воевало с ляхами 10 лет. Кроме того, Выговский и стоявшая за ним казацкая верхушка фактически занялись закрепощением украинских крестьян. А использование в борьбе с оппозицией и русской армией крымских татар, с которыми рассчитывались населением Левобережья, настроило против него подавляющую часть малороссов.В 1659 году кошевой атаман Запорожской Сечи и одновременно винницкий полковник Иван Сирко совершил знаменитый рейд на ногайские улусы. Крымский хан Мехмед IV Гирей был вынужден увести свою армию на свои земли… и Выговский остался один на один с оппозицией, которая численно была больше. Ее основу составляла старшина левобережных полков.В то же время резко ухудшилось положение гетмана и на Правобережной Украине, где оппозиционные силы сосредотачивались вокруг Юрия Хмельницкого. Ведущую роль в их организации сыграли полковники Богун, Дорошенко, Сирко и другие противники союза с Польшей.В конце сентября 1659 года в Белой Церкви собралась рада, которая избрал новым гетманом Хмельницкого. С самого начала перед новоизбранным гетманом встала острая проблема дальнейшего внешнеполитического курса. Гетманщина фактически оказалась меж двух огней: Московским царством и Речью Посполитой. Любые резкие "движения" казачьей верхушки могли иметь самые непредсказуемые последствия, поэтому было решено действовать осмотрительно, используя противоречия между упомянутыми государствами.Хмельницкий и его окружение, заявив об уважении к польскому королю, спешили уладить отношения с Москвой. Они отстаивали основы договора 1654 года, однако желали провести его ревизию и ввести новые пункты, которые обеспечивали бы Гетманщине государственность. Все это оформили в т.н. Жердовских статьях, но добились в результате обратного эффекта.Юрий Хмельницкий посредством посольства во главе с Дорошенко передал статьи князю Трубецкому, однако князь казаков не принял, а потребовал переговоров с самим гетманом. После долгих колебаний последний согласился, поехав со старшиной в Переяслав.27 октября 1659 года молодой Хмельницкий принял новый Переяславский договор. Он состоял из отредактированных московским правительством условий договора 1654 года и дополнительных статей. Они ограничивали самостоятельность гетманов, что было вызвано предательством гетмана Выговского. Казацкая старшина "пилюлю" проглотила, но, как говорится, "осадочек остался", и он вскоре дал о себе знать в самый неподходящий для Московского царства момент.Чтобы окончательно одержать победу в многолетней борьбе за украинские земли, в 1660 году московское правительство прервало с Польшей перемирие и начало войну. 15-тысячная армия под предводительством воеводы Шереметьева отправилась на Волынь, пополнившись по дороге к Днепру 15-20 тысячами левобережных казаков. Уже на правом берегу к ней должно было присоединиться 30-тысячное войско Юрия Хмельницкого.Шереметьев дошел до городка Любар и тут встретился с крупными силами противника. Русское войско отгородилось возами, построив "гуляй-город" (вагенбург), который поляки и татары взять штурмом не смогли. Десять дней ждал Шереметьев, но войско правобережных казаков на помощь к союзникам не торопилось.Оно подтянулось только к Чуднову, куда с боями отошло русское войско, но после первой же неудачи запросило у поляков мира. Воспользовавшись фактически предательством казаков Хмельницкого, поляки и татары разгромили русское войско и левобережных казаков, и заставили Шереметьева капитулировать. Сам он, многие русские воины и казаки попали в татарский плен, а гетман Хмельницкий и старшина согласились на мир с Польшей.17 октября 1660 года, здесь же, на поле боя, Юрий подписал Чудновский договор (Слободищенский трактат), который в главных чертах повторял Гадячское соглашение, которое ранее с поляками гетман Выговский. Гетманщина возвращалась в Речь Посполитую. Ни о какой автономии Гетманщины и равном положении с Литовским княжеством и Польским королевством там теперь не было и речи. Фактически, Юрий Хмельницкий в один день сдал всё то, что завоевывал старый Богдан.И без того хаотичная ситуация усложнилась еще больше. Левобережные полки под командованием полковника Якима Сомко выступили против возврата в Польшу, а затем и против гетмана. Будучи неспособным положить конец внутренним конфликтам, Юрий Хмельницкий осенью 1662 года созвал в Корсуне старшинскую раду, где отрёкся от власти. В январе следующего года близ Луцка он постригся в монахи под именем Гедеон в униатский Жидичинский монастырь. Новым гетманом Правобережной Украины стал Павел Тетеря.Однако в покое младшего Хмельницкого не оставили. Тетеря стал подозревать, что он снова хочет стать гетманом, и чтобы обезопасить свою власть, подговорил польского короля Яна II Казимира арестовать его и заключить в Мальборкский замок во Львове. Там Юрий просидел до самой смерти Тетери в 1667 году.В октябре 1667 года в присутствии "заднепровских" казаков во главе с новым гетманом Дорошенко Хмельницкий присягнул на верность Речи Посполитой. Юрий поддерживал протурецкую политику Дорошенко, но позже у них случился разлад, в результате которого Хмельницкий примкнул к выступившим против Дорошенко казакам во главе с кошевым атаманом Суховеем и полковником Уманского полка Ханенко, за это гетман лишил его "всякого имущества".Позже Хмельницкий попал в плен к Белгородской орде. Он принципиально отказался от выкупа на средства Дорошенко, и его отправили сначала в Крымское ханство, а потом и в Османскую империю. С 1670 по 1677 год Юрий находился в Константинополе в застенках крепости Едикуль.С началом русско-турецкой войны 1676-81 годов, после того как Дорошенко сдался в плен русской армии, турки вспомнили о своем именитом пленнике и завербовали Юрия Хмельницкого, надеясь использовать авторитет его отца в своих целях.В это же время патриарх Константинополя Дионисий IV расстриг Хмельницкого, а турецкий султан Мехмед IV пожаловал титулы князя двух княжеств: "Малоросской Украины" и "Сарматского княжества", а также "вождя Запорожского войска".В 1677-81 годах Хмельницкий верой и правдой служил своим турецким покровителям. За это время он успел покомандовать отрядом пленных казаков, принял участие во взятии турецко-крымско-татарскими войсками Чигирина, сожжении Канева, установлении турецкого контроля над Кальником, Немировым, Корсунью и другими правобережными городами, был одним из организаторов крымско-татарского набега на Левобережье.В 1681 году Юрий Хмельницкий стал гетманом разоренной турками правобережной Украины. Он поселился в Немирове и правил под надзором турецкого паши. Однако правителем он был до такой степени жестоким, что туркам, чтобы избежать народных волнений, пришлось самим отстранить его от гетманства.В конце 1683 года гетманом стал молдавский господарь Дука, но позже поляки захватили его в плен, и турки не нашли ничего лучше, чем снова поставить гетманом Юрия. Однако тот взялся за старое: проводил бессмысленные казни, назначал непосильные для населения поборы. В конце концов, туркам все это надоело, и паша приказал арестовать Хмельницкого. В конце 1685 года его привезли в Каменец-Подольский, где приговорили к смертной казни. Младшего Хмельницкого задушили, а труп сбросили в реку. Так бесславно закончил свою никчемную жизнь Юрий – недостойный потомок прославленного казацкого полководца и политика Богдана Хмельницкого.

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