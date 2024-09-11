"Надо раздавить эту гадину": Евсеев раскрыл, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы - 11.09.2024 Украина.ру
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"Надо раздавить эту гадину": Евсеев раскрыл, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы
"Надо раздавить эту гадину": Евсеев раскрыл, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы - 11.09.2024 Украина.ру
"Надо раздавить эту гадину": Евсеев раскрыл, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы
Украина очень истощена из-за того, что влезла в курскую авантюру. Байден хочет выписать Киеву очередной пакет помощи, а Германия собирается передать ей 70 "Леопардов". Но киевский режим это не спасет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-09-11T05:30
2024-09-11T05:30
новости
россия
украина
курская область
владимир евсеев
наступление
львов
киев
танки
леопард
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Надеюсь, что к зиме ВС РФ смогут освободить Курскую область и зайти на территорию Сумской области, чтобы создать там буферную зону. Да и вообще к тому моменту у России будет серьезный прогресс везде, рассказал эксперт."Купянское направление – это тоже важно. Нам надо постепенно освобождать Харьковскую область, потому что без этого невозможно обеспечить безопасность Белгородской области. Надо очистить Харьков, Сумы и Чернигов от этих фашистов. И это не фигура речи", — указал специалист.Украина истощена из-за того, что она влезла в эту курскую авантюру. Да, президент США Джо Байден хочет выписать ей очередной пакет помощи. Да, Германия собирается передать ей 70 "Леопардов", отметил он.Украина – это настоящие фашисты, которых надо уничтожать в их логове. Сейчас их логово – Киев. Если падет Киев, они переберутся во Львов. Значит, надо брать Львов. Надо эту гадину раздавить. Иначе нам спокойной жизни не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина отправить на фронт многотысячную армию и восполнить огромные потери ВСУ — в материале Ростислава Ищенко: Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область на сайте Украина.ру
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россия
украина
курская область
львов
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новости, россия, украина, курская область, владимир евсеев, наступление, львов, киев, танки, леопард, джо байден, всу, потери всу, сво
Новости, Россия, Украина, Курская область, Владимир Евсеев, наступление, Львов, Киев, танки, леопард, Джо Байден, ВСУ, потери ВСУ, СВО

"Надо раздавить эту гадину": Евсеев раскрыл, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы

05:30 11.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украина очень истощена из-за того, что влезла в курскую авантюру. Байден хочет выписать Киеву очередной пакет помощи, а Германия собирается передать ей 70 "Леопардов". Но киевский режим это не спасет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Надеюсь, что к зиме ВС РФ смогут освободить Курскую область и зайти на территорию Сумской области, чтобы создать там буферную зону. Да и вообще к тому моменту у России будет серьезный прогресс везде, рассказал эксперт.
"Купянское направление – это тоже важно. Нам надо постепенно освобождать Харьковскую область, потому что без этого невозможно обеспечить безопасность Белгородской области. Надо очистить Харьков, Сумы и Чернигов от этих фашистов. И это не фигура речи", — указал специалист.
Украина истощена из-за того, что она влезла в эту курскую авантюру. Да, президент США Джо Байден хочет выписать ей очередной пакет помощи. Да, Германия собирается передать ей 70 "Леопардов", отметил он.
"Но 70 "Леопардов" - это ни о чем. Учитывая, что по данным Минобороны мы под Курском подбили больше 80 танков. Киевский режим это не спасет", — подчеркнул Евсеев.
Украина – это настоящие фашисты, которых надо уничтожать в их логове. Сейчас их логово – Киев. Если падет Киев, они переберутся во Львов. Значит, надо брать Львов. Надо эту гадину раздавить. Иначе нам спокойной жизни не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Украина отправить на фронт многотысячную армию и восполнить огромные потери ВСУ — в материале Ростислава Ищенко: Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область на сайте Украина.ру
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 19:30
Алексей Зубец: Европа хочет вернуть былую славу, но есть четыре проблемы, которые ведут ее к катастрофеУ Европы нет технологического превосходства, нет свободных денег, дорогая рабочая сила, нет дешевой энергии. А без этих четырех обстоятельств любая реиндустриализация Европы невозможна в принципе. Решить проблемы повышения обороноспособности и индустриализации можно одним способом: за счет резкого понижения уровня жизни.
 
НовостиРоссияУкраинаКурская областьВладимир ЕвсеевнаступлениеЛьвовКиевтанкилеопардДжо БайденВСУпотери ВСУСВО
 
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