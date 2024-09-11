"Надо раздавить эту гадину": Евсеев раскрыл, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Украина очень истощена из-за того, что влезла в курскую авантюру. Байден хочет выписать Киеву очередной пакет помощи, а Германия собирается передать ей 70 "Леопардов". Но киевский режим это не спасет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Надеюсь, что к зиме ВС РФ смогут освободить Курскую область и зайти на территорию Сумской области, чтобы создать там буферную зону. Да и вообще к тому моменту у России будет серьезный прогресс везде, рассказал эксперт.
"Купянское направление – это тоже важно. Нам надо постепенно освобождать Харьковскую область, потому что без этого невозможно обеспечить безопасность Белгородской области. Надо очистить Харьков, Сумы и Чернигов от этих фашистов. И это не фигура речи", — указал специалист.
Украина истощена из-за того, что она влезла в эту курскую авантюру. Да, президент США Джо Байден хочет выписать ей очередной пакет помощи. Да, Германия собирается передать ей 70 "Леопардов", отметил он.
"Но 70 "Леопардов" - это ни о чем. Учитывая, что по данным Минобороны мы под Курском подбили больше 80 танков. Киевский режим это не спасет", — подчеркнул Евсеев.
Украина – это настоящие фашисты, которых надо уничтожать в их логове. Сейчас их логово – Киев. Если падет Киев, они переберутся во Львов. Значит, надо брать Львов. Надо эту гадину раздавить. Иначе нам спокойной жизни не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
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