https://ukraina.ru/20240911/1057363845.html

"Надо раздавить эту гадину": Евсеев раскрыл, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы

"Надо раздавить эту гадину": Евсеев раскрыл, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы - 11.09.2024 Украина.ру

"Надо раздавить эту гадину": Евсеев раскрыл, когда ВС РФ могут освободить Курскую область и зайти в Сумы

Украина очень истощена из-за того, что влезла в курскую авантюру. Байден хочет выписать Киеву очередной пакет помощи, а Германия собирается передать ей 70 "Леопардов". Но киевский режим это не спасет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-09-11T05:30

2024-09-11T05:30

2024-09-11T05:30

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россия

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курская область

владимир евсеев

наступление

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киев

танки

леопард

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Надеюсь, что к зиме ВС РФ смогут освободить Курскую область и зайти на территорию Сумской области, чтобы создать там буферную зону. Да и вообще к тому моменту у России будет серьезный прогресс везде, рассказал эксперт."Купянское направление – это тоже важно. Нам надо постепенно освобождать Харьковскую область, потому что без этого невозможно обеспечить безопасность Белгородской области. Надо очистить Харьков, Сумы и Чернигов от этих фашистов. И это не фигура речи", — указал специалист.Украина истощена из-за того, что она влезла в эту курскую авантюру. Да, президент США Джо Байден хочет выписать ей очередной пакет помощи. Да, Германия собирается передать ей 70 "Леопардов", отметил он.Украина – это настоящие фашисты, которых надо уничтожать в их логове. Сейчас их логово – Киев. Если падет Киев, они переберутся во Львов. Значит, надо брать Львов. Надо эту гадину раздавить. Иначе нам спокойной жизни не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина отправить на фронт многотысячную армию и восполнить огромные потери ВСУ — в материале Ростислава Ищенко: Математика и "армия вторжения" украинской армии в Курскую область на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240910/1057351624.html

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новости, россия, украина, курская область, владимир евсеев, наступление, львов, киев, танки, леопард, джо байден, всу, потери всу, сво