https://ukraina.ru/20240808/1056747193.html

Санду не нужен пророссийский конкурент. Почему блок "Победа" сняли с президентских выборов в Молдавии

Санду не нужен пророссийский конкурент. Почему блок "Победа" сняли с президентских выборов в Молдавии - 08.08.2024 Украина.ру

Санду не нужен пророссийский конкурент. Почему блок "Победа" сняли с президентских выборов в Молдавии

Центральная избирательная комиссия Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС, которые должны пройти в один день — 20 октября этого года

2024-08-08T07:25

2024-08-08T07:25

2024-08-08T08:36

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По словам заместителя председателя ЦИК Павла Постикэ, комиссия отклонила заявку на основании выявленных нарушений. Он отметил, что "Победа" не выполнила предписаний комиссии по названию блока, способу его финансирования и ряду других аспектов.Согласно постановлению ЦИК, регистрация блока с названием "Победа — Виктория" невозможна из-за того, что оно схоже с названием одной из партий, которые в него входят ("Виктория"). Постикэ уточнил, что партия в дальнейшем может выйти из блока и стать его электоральным конкурентом.Также ЦИК Молдавии обратил внимание на то, что в блок вошла объявленная незаконной в Молдавии партия "Шор", а лидер блока Илан Шор осужден в Молдавии и находится в розыске.Адвокат партии "Шор" Аурелиу Коленко заявил журналистам, что, отказав в регистрации блоку "Победа", ЦИК Молдавии выполнил указание президента Майи Санду. "Система правосудия в Молдавии не работает. Вместо нее работают звонки Майи Санду", — сказал он.Напомним, что пять молдавских оппозиционных партий 21 апреля на форуме в Москве объявили о создании политического блока "Победа — Виктория". Среди них партия "Шор", "Возрождение", "Шанс", Victorie и "Альтернативная сила спасения Молдовы". Главой исполнительного комитета блока назначен Илан Шор, а исполнительным секретарем — глава Гагаузии Евгения Гуцул.В Кишиневе представителей нового оппозиционного блока тут же назвали предателями, преступниками и агентами Кремля, а против его активистов сразу же стали применяться самые разные методы давления, вплоть до отказа во въезде в страну после поездки в Москву на съезд объединения в июне этого года.Поэтому решение ЦИК Молдавии не допустить кандидата "Победы" до президентских выборов ни для кого не является сюрпризом, рассказал Украина.ру представитель блока Юрий Витнянский."В очередной раз мы убедились в готовности правящей ПДС, прикрываясь лозунгами о демократии, эту же демократию разрушить окончательно", — отметил молдавский политик, подчеркивая, что это относится как к праву партии участвовать в избирательных процессах, так и к праву 2,5 миллиона граждан Республики Молдавии избирать своих кандидатов.По его словам, сама процедура принятия решений в ЦИК Молдавии проходит максимально непрозрачно и с нарушением административных процедур, что не может не вызывать опасения."Особую роль в этом имеет сторожевой пес режима Санду, вице-председатель ЦИК Павел Постикэ. Уже неоднократно он становился механизмом для расправы с партиями и для преследования оппозиционных лидеров", — сказал Витнянский."Мы уверены в одном: мы сделаем все для того, чтобы режим Санду отправился на свалку истории как самый некомпетентный преступный режим, и чтобы это решение было отменено судебными инстанциями", — обещал представитель молдавского оппозиционного блока "Победа".Доцент Финансового университета при правительстве России (Москва), директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников в интервью изданию Украина.ру заявил, что решение снять с президентских выборов в Молдавии представителя "Победы" он тоже считает вполне ожидаемым."Этот блок был создан политическими партиями, которые контролируются Иланом Шором, а между ним и действующим президентом Молдавии Майей Санду идет политическая война. Было ожидаемо, что власти приложат максимум усилий для того, чтобы ограничить возможность участия этого блока в каких-либо электоральных процессах", — сказал Шорников.Тем более Василий Болю, которого блок выдвинул в качестве своего кандидата на выборах, весьма узнаваемый политик в Молдавии, который разговаривает с избирателем на его языке и хорошо понимает те проблемы, с которыми сталкивается большинство жителей страны, добавил эксперт."Если мы посмотрим те рейтинги, которые публикуют официальные СМИ, то увидим, что у него позиции слабые. Но в последние годы к этим рейтингам нет большого доверия, потому что они рисуют удобные властям цифры. На самом деле Василий Болю — это единственный в Молдавии политик, который открыто выступает против евроинтеграции и за сближение Кишинева с Москвой", — рассказал Шорников.Все остальные кандидаты в большей или меньшей степени достаточно лояльно относятся к евроинтеграции, продолжил он. Многие из них так же, как и Болю, выступают за нормализацию отношений с Россией, но такого радикального пророссийского кандидата, который не боится заявлять о своих убеждениях, кроме него, не было, полагает Шорников.Эксперт при этом не исключил, что Болю не последний кандидат, которому ЦИК Молдавии откажет в участии в выборах. Такое же может повториться и в отношении бывшего генерального прокурора Александра Стояногло, которого поддержали в том числе социалисты Игоря Додона, допустил он.Блок "Победа", скорее всего, попытается оспорить решение ЦИК Молдавии о недопущении их кандидата до участия в президентской гонке, считает Шорников. Не исключено, что при этом будет организовано давление в виде уличных протестов, но вероятность того, что их участники смогут чего-то добиться, близка к нулю, полагает эксперт.По его словам, правящему режиму чрезвычайно важно, чтобы действующий президент Майя Санду победила уже в первом туре выборов."Им удалось добиться того, что оппозиция идет на эти выборы неконсолидированно. Мы видим, что появилось уже более десяти других кандидатов, которые представляют весь спектр политических сил Молдавии. Многие из них хотели бы выступать как единые кандидаты от оппозиции, и здесь больше всего шансов у Александра Стояногло. Но если бы появился такой единый кандидат от оппозиции, его бы просто не допустили до выборов, как в случае Василия Болю", — рассказал Шорников.Поэтому оппозиция не смогла или не захотела найти такого единого кандидата, отметил эксперт.Шансы Майи Санду победить в первом туре увеличивает тот факт, что одновременно с президентскими выборами пройдет референдум о евроинтеграции, продолжил Шорников. По его словам, в Молдавии примерно половина населения хотела бы, чтобы их страна присоединилась к ЕС, и многие избиратели, даже те, кто в последние годы разочаровался в Санду, придут из-за референдума на избирательные участки."Когда они увидят длинный список кандидатов, им будет проще всего выделить Санду, которой за время своего правления удалось присвоить себе бренд главного сторонника евроинтеграции. Это добавит 5–10% к ее результатам", — сказал Шорников.Что касается второго тура, там у Санду меньше шансов, так как в день голосования не будет никакого еврореферендума, и она останется один на один с соперником, вокруг которого сплотятся все оппозиционные силы Молдавии, полагает эксперт."По своим субъективным оценкам я могу предположить, что сейчас поддержка Санду колеблется на уровне 12–15%. Это тот радикальный прорумынский электорат, который в Молдавии на протяжении десятилетий не меняется. В то же время это самый дисциплинированный электорат, который всегда идет на выборы и всегда голосует за самые радикальные прорумынские политические формирования. На настроение этих избирателей мало влияет экономическая ситуация в стране или реальные промахи действующих властей. В данном случае их кандидатом является Санду", — рассказал Шорников.С другой стороны, невозможно оценить, какой поддержкой пользовался бы на выборах кандидат от блока "Победа", так как он рассчитывал бы на поддержку всех пророссийски настроенных граждан Молдавии, продолжил эксперт."Эта поддержка в зависимости от текущей ситуации колеблется на уровне от 35 до 60 процентов. В Молдавии есть около 20% убежденных пророссийски настроенных избирателей. Есть еще 20% колеблющихся. Это люди, которые не против евроинтеграции, но одновременно хотели бы лучших отношений с Россией. Помимо блока "Победа", на эту электоральную базу претендует еще много других партий. Кому они отдадут свое предпочтение, во многом зависит от внешней ситуации". — подытожил Игорь Шорников.О позиции блока "Победа" на предстоящих президентских выборах в Молдавии в интервью изданию Украина.ру рассказала башкан Гагаузии Евгения Гуцул: "Их европейское видение не совпадает с нашей молдавской реальностью". Евгения Гуцул о будущем Гагаузии

https://ukraina.ru/20240723/1056417064.html

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эксклюзив, молдавия, цик, президентские выборы, победа, москва, россия, евгения гуцул, игорь додон, украина.ру, ес