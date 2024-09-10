"Русские разнесут Нью-Йорк, а мы – всю Россию": Тильман о том, почему Запад не боится ядерной войны - 10.09.2024 Украина.ру
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"Русские разнесут Нью-Йорк, а мы – всю Россию": Тильман о том, почему Запад не боится ядерной войны
"Русские разнесут Нью-Йорк, а мы – всю Россию": Тильман о том, почему Запад не боится ядерной войны - 10.09.2024 Украина.ру
"Русские разнесут Нью-Йорк, а мы – всю Россию": Тильман о том, почему Запад не боится ядерной войны
Директор Центра богословско-политических исследований, раввин, экономист Михаил Тильман в эфире Украина.ру рассказал об особенностях политической борьбы в США,... Украина.ру, 10.09.2024
2024-09-10T14:12
2024-09-10T14:12
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Директор Центра богословско-политических исследований, раввин, экономист Михаил Тильман в эфире Украина.ру рассказал об особенностях политической борьбы в США, раскрыл отношение Вашингтона к БРИКС и объяснил, почему Запад перестал бояться ядерной войны. 00:29 – О первых дебатах Трампа и Харрис: зачем поменяли правила? 05:19 – Уголовные обвинения Трампа: помощь или удар по репутации? 09:20 – О вступлении Турции в БРИКС и о перспективах этого блока; 12:02 – под угрозой рецессии: как обстоят дела в американской экономике; 16:51 – как отнесутся США к изменениям в ядерной доктрине РФ?
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видео, сша, россия, запад, дональд трамп, камала харрис, брикс, айдар, фсб, президентские выборы, президент сша, скандал, турция, коррупция, эксперты, экономика, уголовное дело, криминал, видео
Видео, США, Россия, Запад, Дональд Трамп, Камала Харрис, БРИКС, Айдар, ФСБ, президентские выборы, президент США, скандал, Турция, коррупция, эксперты, экономика, уголовное дело, криминал

"Русские разнесут Нью-Йорк, а мы – всю Россию": Тильман о том, почему Запад не боится ядерной войны

14:12 10.09.2024
 
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Директор Центра богословско-политических исследований, раввин, экономист Михаил Тильман в эфире Украина.ру рассказал об особенностях политической борьбы в США, раскрыл отношение Вашингтона к БРИКС и объяснил, почему Запад перестал бояться ядерной войны.
00:29 – О первых дебатах Трампа и Харрис: зачем поменяли правила?
05:19 – Уголовные обвинения Трампа: помощь или удар по репутации?
09:20 – О вступлении Турции в БРИКС и о перспективах этого блока;
12:02 – под угрозой рецессии: как обстоят дела в американской экономике;
16:51 – как отнесутся США к изменениям в ядерной доктрине РФ?
 
ВидеоСШАРоссияЗападДональд ТрампКамала ХаррисБРИКСАйдарФСБпрезидентские выборыпрезидент СШАскандалТурциякоррупцияэкспертыэкономикауголовное делокриминал
 
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