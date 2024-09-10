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"Русские разнесут Нью-Йорк, а мы – всю Россию": Тильман о том, почему Запад не боится ядерной войны

"Русские разнесут Нью-Йорк, а мы – всю Россию": Тильман о том, почему Запад не боится ядерной войны - 10.09.2024 Украина.ру

"Русские разнесут Нью-Йорк, а мы – всю Россию": Тильман о том, почему Запад не боится ядерной войны

Директор Центра богословско-политических исследований, раввин, экономист Михаил Тильман в эфире Украина.ру рассказал об особенностях политической борьбы в США,... Украина.ру, 10.09.2024

2024-09-10T14:12

2024-09-10T14:12

2024-09-10T14:12

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Директор Центра богословско-политических исследований, раввин, экономист Михаил Тильман в эфире Украина.ру рассказал об особенностях политической борьбы в США, раскрыл отношение Вашингтона к БРИКС и объяснил, почему Запад перестал бояться ядерной войны. 00:29 – О первых дебатах Трампа и Харрис: зачем поменяли правила? 05:19 – Уголовные обвинения Трампа: помощь или удар по репутации? 09:20 – О вступлении Турции в БРИКС и о перспективах этого блока; 12:02 – под угрозой рецессии: как обстоят дела в американской экономике; 16:51 – как отнесутся США к изменениям в ядерной доктрине РФ?

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россия

запад

турция

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