https://ukraina.ru/20240909/1057286685.html

Как в Часов Яре и Волчанске: Клинцевич рассказал, почему ВСУ планируют жестко зацепиться в Покровске

Как в Часов Яре и Волчанске: Клинцевич рассказал, почему ВСУ планируют жестко зацепиться в Покровске - 09.09.2024 Украина.ру

Как в Часов Яре и Волчанске: Клинцевич рассказал, почему ВСУ планируют жестко зацепиться в Покровске

Властям Украины нужны захваты городов, им нужен Крым. Это то, что можно будет продать западному избирателю. И в качестве своей победы получить новые пакеты вооружения и помощи на 2025 год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-09T03:30

2024-09-09T03:30

2024-09-09T06:57

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украина

крым

клинцевич

покровск/красноармейск

наступление

всу

часов яр

волчанск

захваты

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Сейчас российская армия успешно продвигается в Донбассе, но вряд ли ВСУ готовы пожертвовать Покровском (Красноармейск). Они уже пожертвовали селами, которые были на подходе к городу, сообщил эксперт.По его мнению, удар по коммуникациям группировки, наступающей на Покровск возможен, но сейчас ВС РФ уже усилились. К тому же, это не даст мощного медийного эффекта, отметил специалист.Властям Украины нужны захваты городов, им нужен Крым. И британцы, и американцы их постоянно к этому подталкивают. Это то, что можно будет продать западному избирателю. И в качестве своей победы получить новые пакеты вооружения и помощи на 2025 год, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.руО том, как Украина в дальнейшем будет использовать самолеты F-16 — в интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240905/1057255913.html

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покровск/красноармейск

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