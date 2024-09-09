Как в Часов Яре и Волчанске: Клинцевич рассказал, почему ВСУ планируют жестко зацепиться в Покровске - 09.09.2024 Украина.ру
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Как в Часов Яре и Волчанске: Клинцевич рассказал, почему ВСУ планируют жестко зацепиться в Покровске
Как в Часов Яре и Волчанске: Клинцевич рассказал, почему ВСУ планируют жестко зацепиться в Покровске - 09.09.2024 Украина.ру
Как в Часов Яре и Волчанске: Клинцевич рассказал, почему ВСУ планируют жестко зацепиться в Покровске
Властям Украины нужны захваты городов, им нужен Крым. Это то, что можно будет продать западному избирателю. И в качестве своей победы получить новые пакеты вооружения и помощи на 2025 год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-09T03:30
2024-09-09T06:57
новости
украина
крым
клинцевич
покровск/красноармейск
наступление
всу
часов яр
волчанск
захваты
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Сейчас российская армия успешно продвигается в Донбассе, но вряд ли ВСУ готовы пожертвовать Покровском (Красноармейск). Они уже пожертвовали селами, которые были на подходе к городу, сообщил эксперт.По его мнению, удар по коммуникациям группировки, наступающей на Покровск возможен, но сейчас ВС РФ уже усилились. К тому же, это не даст мощного медийного эффекта, отметил специалист.Властям Украины нужны захваты городов, им нужен Крым. И британцы, и американцы их постоянно к этому подталкивают. Это то, что можно будет продать западному избирателю. И в качестве своей победы получить новые пакеты вооружения и помощи на 2025 год, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.руО том, как Украина в дальнейшем будет использовать самолеты F-16 — в интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв на сайте Украина.ру
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новости, украина, крым, клинцевич, покровск/красноармейск, наступление, всу, часов яр, волчанск, захваты, россия, сво
Новости, Украина, Крым, Клинцевич, Покровск/Красноармейск, наступление, ВСУ, Часов Яр, Волчанск, захваты, Россия, СВО

Как в Часов Яре и Волчанске: Клинцевич рассказал, почему ВСУ планируют жестко зацепиться в Покровске

03:30 09.09.2024 (обновлено: 06:57 09.09.2024)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Властям Украины нужны захваты городов, им нужен Крым. Это то, что можно будет продать западному избирателю. И в качестве своей победы получить новые пакеты вооружения и помощи на 2025 год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Сейчас российская армия успешно продвигается в Донбассе, но вряд ли ВСУ готовы пожертвовать Покровском (Красноармейск). Они уже пожертвовали селами, которые были на подходе к городу, сообщил эксперт.
"Нам навяжут городские бои на окраинах Покровска и нам придется тяжело. Если ВСУ планируют где-то жестко зацепиться, это так и происходит. Как в Часов Яре, в Волчанске. Мы дойдем до окраин Мирнограда и Покровска, и там начнутся городские бои", — подчеркнул Клинцевич.
По его мнению, удар по коммуникациям группировки, наступающей на Покровск возможен, но сейчас ВС РФ уже усилились. К тому же, это не даст мощного медийного эффекта, отметил специалист.
Властям Украины нужны захваты городов, им нужен Крым. И британцы, и американцы их постоянно к этому подталкивают. Это то, что можно будет продать западному избирателю. И в качестве своей победы получить новые пакеты вооружения и помощи на 2025 год, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру
О том, как Украина в дальнейшем будет использовать самолеты F-16 — в интервью Алексея Леонкова: США потеряли подопытную крысу, ВСУ цепляются за Курск, а Россия готовит танковый прорыв на сайте Украина.ру
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НовостиУкраинаКрымКлинцевичПокровск/КрасноармейскнаступлениеВСУЧасов ЯрВолчанскзахватыРоссияСВО
 
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