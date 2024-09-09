Как в Часов Яре и Волчанске: Клинцевич рассказал, почему ВСУ планируют жестко зацепиться в Покровске
03:30 09.09.2024 (обновлено: 06:57 09.09.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Властям Украины нужны захваты городов, им нужен Крым. Это то, что можно будет продать западному избирателю. И в качестве своей победы получить новые пакеты вооружения и помощи на 2025 год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Сейчас российская армия успешно продвигается в Донбассе, но вряд ли ВСУ готовы пожертвовать Покровском (Красноармейск). Они уже пожертвовали селами, которые были на подходе к городу, сообщил эксперт.
"Нам навяжут городские бои на окраинах Покровска и нам придется тяжело. Если ВСУ планируют где-то жестко зацепиться, это так и происходит. Как в Часов Яре, в Волчанске. Мы дойдем до окраин Мирнограда и Покровска, и там начнутся городские бои", — подчеркнул Клинцевич.
По его мнению, удар по коммуникациям группировки, наступающей на Покровск возможен, но сейчас ВС РФ уже усилились. К тому же, это не даст мощного медийного эффекта, отметил специалист.
Властям Украины нужны захваты городов, им нужен Крым. И британцы, и американцы их постоянно к этому подталкивают. Это то, что можно будет продать западному избирателю. И в качестве своей победы получить новые пакеты вооружения и помощи на 2025 год, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру
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