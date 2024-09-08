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Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса

Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса - 08.09.2024 Украина.ру

Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса

В конце лета Россия вошла в первую двадцатку стран мира по доступности мяса, обогнав по этому показателю половину крупнейших экономик мира. Такие данные на основе сведений статистических ведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины подает РИА Новости

2024-09-08T13:33

2024-09-08T13:33

2024-09-08T13:36

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антироссийские санкции

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Уточняется, что Россия занимает 20-ую строчку рейтинга доступности мяса с показателем в 161 килограмм, тогда как на первой строчке расположились представители Персидского залива. Больше всего мяса на среднюю зарплату получится купить жителям Катара и ОАЭ — 391 килограмм и 336 килограммов соответственно. На третьем месте рейтинга расположен Кувейт (295 килограммов). Белоруссия заняла 55-е место в рейтинге (74 килограмма), а Украина — 63-е с показателем 67 килограммов. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.Читайте подробнее о том, почему санкции против России не работают, а Запад раздувает угрозы в интервью профессора Чикагского университета, одного из самых известных западных политологов нашего времени Джон Миршаймер на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20231231/1042272846.html

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новости, россия, продукция, сельхозпродукция, производство, антироссийские санкции