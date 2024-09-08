Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса - 08.09.2024 Украина.ру
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Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса
Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса - 08.09.2024 Украина.ру
Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса
В конце лета Россия вошла в первую двадцатку стран мира по доступности мяса, обогнав по этому показателю половину крупнейших экономик мира. Такие данные на основе сведений статистических ведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины подает РИА Новости
2024-09-08T13:33
2024-09-08T13:36
новости
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производство
антироссийские санкции
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Уточняется, что Россия занимает 20-ую строчку рейтинга доступности мяса с показателем в 161 килограмм, тогда как на первой строчке расположились представители Персидского залива. Больше всего мяса на среднюю зарплату получится купить жителям Катара и ОАЭ — 391 килограмм и 336 килограммов соответственно. На третьем месте рейтинга расположен Кувейт (295 килограммов). Белоруссия заняла 55-е место в рейтинге (74 килограмма), а Украина — 63-е с показателем 67 килограммов. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.Читайте подробнее о том, почему санкции против России не работают, а Запад раздувает угрозы в интервью профессора Чикагского университета, одного из самых известных западных политологов нашего времени Джон Миршаймер на сайте Украина.ру.
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новости, россия, продукция, сельхозпродукция, производство, антироссийские санкции
Новости, Россия, продукция, сельхозпродукция, производство, антироссийские санкции

Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса

13:33 08.09.2024 (обновлено: 13:36 08.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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В конце лета Россия вошла в первую двадцатку стран мира по доступности мяса, обогнав по этому показателю половину крупнейших экономик мира. Такие данные на основе сведений статистических ведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины подает РИА Новости
Уточняется, что Россия занимает 20-ую строчку рейтинга доступности мяса с показателем в 161 килограмм, тогда как на первой строчке расположились представители Персидского залива. Больше всего мяса на среднюю зарплату получится купить жителям Катара и ОАЭ — 391 килограмм и 336 килограммов соответственно.
На третьем месте рейтинга расположен Кувейт (295 килограммов).
Белоруссия заняла 55-е место в рейтинге (74 килограмма), а Украина — 63-е с показателем 67 килограммов.
"Самое недоступное мясо в мире — на Острове Свободы. Так, среднестатистический кубинец может позволить себе всего три килограмма мяса. Еще в число стран с минимальным количеством мяса, которое можно купить на месячную зарплату, вошли Египет (16 килограмм) и Алжир (19 килограмм)", - добавляет агентство.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.
Читайте подробнее о том, почему санкции против России не работают, а Запад раздувает угрозы в интервью профессора Чикагского университета, одного из самых известных западных политологов нашего времени Джон Миршаймер на сайте Украина.ру.
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