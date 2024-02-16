https://ukraina.ru/20240216/1053337354.html

Санкции против России не работают, Запад раздувает угрозы. Главное из интервью Джона Миршаймера

Санкции против России не работают, Запад раздувает угрозы. Главное из интервью Джона Миршаймера - 16.02.2024 Украина.ру

Санкции против России не работают, Запад раздувает угрозы. Главное из интервью Джона Миршаймера

Джон Миршаймер – профессор Чикагского университета, один из самых известных западных политологов нашего времени, дал большое интервью для британского издания New Statesman

2024-02-16T14:01

2024-02-16T14:01

2024-02-16T14:01

эксклюзив

украина

сша

политолог

конфликт

ближний восток

великобритания

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Он рассказал о перспективах глобального противостояния, связанного с затянувшимся конфликтом на Украине.Миршаймер считается представителем так называемой реалистической школы в современной американской политологии, которая предлагает анализировать общественно-политические процессы исходя от реального положения дел, не прибегая к заезженным пропагандистским клише.Международный авторитет этого заслуженного эксперта позволяет ему комментировать мировые события с большой долей объективности, которую давно утратили большинство его западных коллег.Еще в 2014 году журнал Foreign Affairs опубликовал программную статью Джона Миршаймера: "Почему украинский кризис – вина Запада. Либеральные иллюзии, спровоцировавшие Путина", которая получила десять лет назад значительный резонанс.Американский политолог отмечал довольно очевидные вещи. Он писал, что причиной украинского кризиса является политика расширения НАТО на территории бывшего СССР, которая постепенно приобрела для Запада идеологизированный характер очередного крестового похода на восток.По мнению Миршаймера, США сами запустили механизмы глобального противостояния с Россией, и несут ответственность за последствия этой непродуманной и недальновидной стратегии.В своем новом интервью профессор Чикагского университета акцентирует внимание на провале антироссийских рестрикций. Политолог напоминают, что они действуют в течение двух лет, в беспрецедентном масштабе для современной истории. Однако так и не привели к ожидаемым на Западе результатам."Я поражен тем, насколько неэффективными оказались санкции. Когда начался конфликт на Украине, я думал, что санкции окажут существенное негативное влияние на российскую экономику. В это верили почти все на Западе. Вот почему западные лидеры думали, что Киев сможет победить Москву.Но санкции имели неприятные последствия и нанесли больший ущерб европейской экономике, чем российской… Неэффективность санкций, а также серьезное изменение в балансе сил на поле боя, произошедшее в 2022 году, – вот почему русские берут верх и, похоже, одержат трудную победу", – говорит о этом Миршаймер.Американский политолог скептически относятся к обещаниям военной и финансовой помощи Украине, которые по-прежнему озвучивают в США и Евросоюзе.По его мнению, наличные промышленные ресурсы западной промышленности не позволяют ей вытянуть долгосрочный конфликт подобной интенсивности, а дисбаланс в вооружениях постепенно растет – и отнюдь не в пользу Зеленского."Деньги на самом деле не главное с точки зрения того, что происходит на поле боя. Украинцам нужно много вооружений – артиллерии, танков, снарядов – а у Запада просто нет достаточного их количества, чтобы предоставить украинцам военную технику и помочь им справиться со всем, что русские производят и поставляют в свои войска.Между Украиной и Россией всегда существовал дисбаланс в вооружениях, особенно в артиллерии, а это имеет большое значение в противостоянии на истощение. И с течением времени этот дисбаланс увеличивается.Корень проблемы не в деньгах, а в том факте, что у Запада нет оружия, которое можно было бы передать украинцам либо сейчас, либо в краткосрочной перспективе, либо в течение ближайших последующих лет", – считает американский профессор.Миршаймер по-прежнему убежден, что западные политики сознательно раздувают жупел российской угрозы для государств европейского континента – чтобы таким образом оправдать бесперспективную поддержку украинского правительства, которая затягивает кровопролитный конфликт.Комментируя недавнее заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса – о том, что Европейскому Союзу и Соединенному Королевству угрожает большая война, – американский политолог приравнивает такую риторику к оторванной от реальности пропаганде."Основное предположение, лежащее в основе этого мнения Шэппса, заключается в том, что Путин находится "на марше" и собирается завоевать всю Украину, а затем атаковать страны Восточной Европы и в конечном итоге создать угрозу Западной Европе, что приведет нас к Третьей мировой войне.Мысль состоит в том, что лучше сейчас поддерживать Киев изо всех сил и не допустить победы Путина, потому что в конечном итоге это помешает ему завоевать Европу.Это совершенно смехотворный аргумент. Причина, по которой Шэппс и другие выдвигают эти свои аргументы и прогнозируют начало третьей мировой войны, заключается в том, что они хотят сохранить поддержку Украины.Это старая добрая тактика раздувания угроз, в которой США и Великобритания исторически всегда были очень искусны. Раздувая российскую угрозу, вы можете побудить самых разных политиков на Западе лезть из кожи вон, чтобы поддержать украинцев", – рассказал он в беседе с британским журналистом.Кроме того, Миршаймер проанализировал в интервью ситуацию на Ближнем Востоке. По его мнению, США постепенно проигрывают в расширяющемся прокси-конфликте, уже охватившем Сектор Газа, Йемен, Сирию и Ирак.Времена безграничной военной гегемонии Запада позади, а Вашингтон никак не может отказаться от своей милитаристской стратегии в пользу поиска мирных дипломатических компромиссов."У меня нет объяснения тому, почему американские лидеры не могут осознать пределы того, что можно сделать с помощью военной силы.Когда США сражаются с хуситами или выступают против ополченцев в Ираке и Сирии, они не смогут использовать свою огромную военную мощь, чтобы победить противника и положить конец противостоянию. Враг будет жить, чтобы сражаться еще один день. И каждый раз, когда вы бьете по нему, он вам отвечает.Я служил в американской армии во время войны во Вьетнаме, и не было никаких сомнений в том, что армия США была намного мощнее, чем армия Северного Вьетнама и Вьетконга, но мы все равно проиграли.Иногда могущественные государства проигрывают войну гораздо менее могущественным противникам. Трудно сказать, почему американский внешнеполитический истеблишмент этого не понимает", – говорит об этом американский профессор.Западные элиты все еще отказываются принять этот трезвый взгляд на международные отношения, продолжая делать ставку на силовое давление и разжигание новых войн.Но судя по многим признакам, позиция политических реалистов вызывает сейчас в Америке больше сочувствия и внимания.

https://ukraina.ru/20230713/1047988749.html

https://ukraina.ru/20240216/1053328177.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, сша, политолог, конфликт, ближний восток, великобритания