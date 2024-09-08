Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения
09:22 08.09.2024 (обновлено: 09:28 08.09.2024)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезентация новой техники и вооружения Росгвардии
Фигурантам дела о поставках некачественного питания для Минобороны России Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко предъявлено обвинение в новой редакции. Прежде их обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц
"Ковалевичу и Михайленко в день задержания предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК. Позже обоим предъявили обвинение в новой редакции", — цитирует РИА Новости свой источник в правоохранительных органах.
Деталей обвинения в новой редакции собеседник не уточнил.
Напомним, речь идет о руководителях Грязинского пищевого комбината, арестованных по делу о растрате при поставках в Вооруженные силы РФ более 9,1 млн некачественных продуктов питания. Стоимость заключенных с ведомством контрактов была заведомо завышена путем увеличения расходов на приготовление сухпайков, а качество продукции не соответствовало условиям договора. Завышение цены на поставленные по двум госконтрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 115 406 штук составило не менее 1,3 млрд руб.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы желает рассмотреть новые эпизоды в громком уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет".