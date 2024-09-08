Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения - 08.09.2024 Украина.ру
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Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения
Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения - 08.09.2024 Украина.ру
Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения
Фигурантам дела о поставках некачественного питания для Минобороны России Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко предъявлено обвинение в новой редакции. Прежде их обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц
2024-09-08T09:22
2024-09-08T09:28
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Деталей обвинения в новой редакции собеседник не уточнил. Напомним, речь идет о руководителях Грязинского пищевого комбината, арестованных по делу о растрате при поставках в Вооруженные силы РФ более 9,1 млн некачественных продуктов питания. Стоимость заключенных с ведомством контрактов была заведомо завышена путем увеличения расходов на приготовление сухпайков, а качество продукции не соответствовало условиям договора. Завышение цены на поставленные по двум госконтрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 115 406 штук составило не менее 1,3 млрд руб.Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы желает рассмотреть новые эпизоды в громком уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет".Подробнее о набирающих обороты "чистках" в Минобороны читайте в интервью военного эксперта Алексея Живова на сайте Украина.ру.
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новости, минобороны, коррупция, обвинения, суд, сво
Новости, Минобороны, коррупция, обвинения, Суд, СВО

Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения

09:22 08.09.2024 (обновлено: 09:28 08.09.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезентация новой техники и вооружения Росгвардии
Презентация новой техники и вооружения Росгвардии - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Фигурантам дела о поставках некачественного питания для Минобороны России Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко предъявлено обвинение в новой редакции. Прежде их обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц
"Ковалевичу и Михайленко в день задержания предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 160 УК. Позже обоим предъявили обвинение в новой редакции", — цитирует РИА Новости свой источник в правоохранительных органах.
Деталей обвинения в новой редакции собеседник не уточнил.
Напомним, речь идет о руководителях Грязинского пищевого комбината, арестованных по делу о растрате при поставках в Вооруженные силы РФ более 9,1 млн некачественных продуктов питания. Стоимость заключенных с ведомством контрактов была заведомо завышена путем увеличения расходов на приготовление сухпайков, а качество продукции не соответствовало условиям договора. Завышение цены на поставленные по двум госконтрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 115 406 штук составило не менее 1,3 млрд руб.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы желает рассмотреть новые эпизоды в громком уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет".
Подробнее о набирающих обороты "чистках" в Минобороны читайте в интервью военного эксперта Алексея Живова на сайте Украина.ру.
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