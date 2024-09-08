https://ukraina.ru/20240908/1057306048.html

Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения

Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения - 08.09.2024 Украина.ру

Подозреваемым в поставках некачественных сухпайков для МО РФ предъявили обвинения

Фигурантам дела о поставках некачественного питания для Минобороны России Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко предъявлено обвинение в новой редакции. Прежде их обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц

2024-09-08T09:22

2024-09-08T09:22

2024-09-08T09:28

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Деталей обвинения в новой редакции собеседник не уточнил. Напомним, речь идет о руководителях Грязинского пищевого комбината, арестованных по делу о растрате при поставках в Вооруженные силы РФ более 9,1 млн некачественных продуктов питания. Стоимость заключенных с ведомством контрактов была заведомо завышена путем увеличения расходов на приготовление сухпайков, а качество продукции не соответствовало условиям договора. Завышение цены на поставленные по двум госконтрактам индивидуальные рационы питания в количестве 9 115 406 штук составило не менее 1,3 млрд руб.Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы желает рассмотреть новые эпизоды в громком уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет".Подробнее о набирающих обороты "чистках" в Минобороны читайте в интервью военного эксперта Алексея Живова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240523/1055250953.html

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новости, минобороны, коррупция, обвинения, суд, сво