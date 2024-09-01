Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ - 01.09.2024 Украина.ру
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Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ
Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ - 01.09.2024 Украина.ру
Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ
Басманный суд Москвы желает рассмотреть новые эпизоды в громком уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет". Суд также намерен изменять меру пресечения фигурантам.
2024-09-01T15:32
2024-09-01T15:32
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криминал
суд
арест
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В постановлении о продлении ареста отмечено, что три фигуранта дела (Есипов А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М.) могут оказать давление на очевидцев преступной деятельности и уничтожить "иные следы преступления".Басманный суд также констатировал, что "не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов". Таким образом, гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов и другие фигуранты дела остаются под стражей, их активы тоже остаются арестованными.Менеджеры ГК "Пикет" обвиняются в хищении путём мошенничества миллиардов бюджетных денег через сделку о поставке более 20 тысяч бронежилетов для российских военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне СВО.Как стало известно ранее, Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу
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новости, россия, москва, сво, минобороны рф, бронежилеты, криминал, суд, арест
Новости, Россия, Москва, СВО, Минобороны РФ, бронежилеты, криминал, Суд, арест

Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ

15:32 01.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие выставки "Правда в объективе: вооруженные конфликты XX–XXI веков глазами военных журналистов"
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Басманный суд Москвы желает рассмотреть новые эпизоды в громком уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет". Суд также намерен изменять меру пресечения фигурантам.
В постановлении о продлении ареста отмечено, что три фигуранта дела (Есипов А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М.) могут оказать давление на очевидцев преступной деятельности и уничтожить "иные следы преступления".
Басманный суд также констатировал, что "не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов". Таким образом, гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов и другие фигуранты дела остаются под стражей, их активы тоже остаются арестованными.
Менеджеры ГК "Пикет" обвиняются в хищении путём мошенничества миллиардов бюджетных денег через сделку о поставке более 20 тысяч бронежилетов для российских военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне СВО.
Как стало известно ранее, Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу
 
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