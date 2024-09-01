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Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ

Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ - 01.09.2024 Украина.ру

Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ

Басманный суд Москвы желает рассмотреть новые эпизоды в громком уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет". Суд также намерен изменять меру пресечения фигурантам.

2024-09-01T15:32

2024-09-01T15:32

2024-09-01T15:32

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В постановлении о продлении ареста отмечено, что три фигуранта дела (Есипов А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М.) могут оказать давление на очевидцев преступной деятельности и уничтожить "иные следы преступления".Басманный суд также констатировал, что "не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов". Таким образом, гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов и другие фигуранты дела остаются под стражей, их активы тоже остаются арестованными.Менеджеры ГК "Пикет" обвиняются в хищении путём мошенничества миллиардов бюджетных денег через сделку о поставке более 20 тысяч бронежилетов для российских военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне СВО.Как стало известно ранее, Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу

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