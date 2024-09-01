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Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ
Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ - 01.09.2024 Украина.ру
Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ
Басманный суд Москвы желает рассмотреть новые эпизоды в громком уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет". Суд также намерен изменять меру пресечения фигурантам.
2024-09-01T15:32
2024-09-01T15:32
2024-09-01T15:32
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В постановлении о продлении ареста отмечено, что три фигуранта дела (Есипов А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М.) могут оказать давление на очевидцев преступной деятельности и уничтожить "иные следы преступления".Басманный суд также констатировал, что "не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов". Таким образом, гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов и другие фигуранты дела остаются под стражей, их активы тоже остаются арестованными.Менеджеры ГК "Пикет" обвиняются в хищении путём мошенничества миллиардов бюджетных денег через сделку о поставке более 20 тысяч бронежилетов для российских военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне СВО.Как стало известно ранее, Кремль высказался о задержании бывших подчиненных Шойгу
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новости, россия, москва, сво, минобороны рф, бронежилеты, криминал, суд, арест
Новости, Россия, Москва, СВО, Минобороны РФ, бронежилеты, криминал, Суд, арест
Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФ
Басманный суд Москвы желает рассмотреть новые эпизоды в громком уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет". Суд также намерен изменять меру пресечения фигурантам.
В постановлении о продлении ареста отмечено, что три фигуранта дела (Есипов А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М.) могут оказать давление на очевидцев преступной деятельности и уничтожить "иные следы преступления".
Басманный суд также констатировал, что "не выявлены все эпизоды преступной деятельности фигурантов". Таким образом, гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов и другие фигуранты дела остаются под стражей, их активы тоже остаются арестованными.
Менеджеры ГК "Пикет" обвиняются в хищении путём мошенничества миллиардов бюджетных денег через сделку о поставке более 20 тысяч бронежилетов для российских военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне СВО.