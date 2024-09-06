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У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты ВСУ
У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру
У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты ВСУ
У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для Вооруженных сил (ВСУ). Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона
2024-09-06T11:56
2024-09-06T11:56
2024-09-06T11:56
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деньги
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"Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые", - признала политик. По ее словам, сложности возникли из-за задержек финансирования со стороны США в начале года. Поэтому Киеву пришлось закупать вооружение за свой счет, потратив средства, заложенные на выплаты военнослужащим.В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявлял о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.Подробнее о незавидном положении ВСУ - в материале "Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, киев, сша, вооруженные силы украины, всу, верховная рада, деньги
Новости, Украина, Киев, США, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Верховная Рада, деньги
У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты ВСУ
У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для Вооруженных сил (ВСУ). Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона
"Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые", - признала политик.
По ее словам, сложности возникли из-за задержек финансирования со стороны США
в начале года.
Поэтому Киеву
пришлось закупать вооружение за свой счет, потратив средства, заложенные на выплаты военнослужащим.
В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
уже заявлял о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.