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У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты ВСУ

У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру

У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты ВСУ

У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для Вооруженных сил (ВСУ). Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире телемарафона

2024-09-06T11:56

2024-09-06T11:56

2024-09-06T11:56

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"Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые", - признала политик. По ее словам, сложности возникли из-за задержек финансирования со стороны США в начале года. Поэтому Киеву пришлось закупать вооружение за свой счет, потратив средства, заложенные на выплаты военнослужащим.В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявлял о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.Подробнее о незавидном положении ВСУ - в материале "Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, сша, вооруженные силы украины, всу, верховная рада, деньги