"Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты - 22.04.2024 Украина.ру
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"Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты
"Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты - 22.04.2024 Украина.ру
"Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты
Деньги киевскому режиму могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ряды ВСУ. В Киеве прекрасно понимают, на фронте новый закон о мобилизации ничего не поменяет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
2024-04-22T05:20
2024-04-22T05:20
новости
киев
украина
сша
линдси грэм
верховная рада
мобилизация
всу
кредит
владимир зеленский
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Верховная рада Украины на днях опубликовала текст принятого закона о мобилизации в своем издании "Голос Украины", он вступит в силу через месяц. В Киеве прекрасно понимают, на фронте этот закон ничего не поменяет. Его принимали вовсе не для этого. Это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США, рассказал политолог.Деньги киевскому режиму могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ряды ВСУ. Владимир Зеленский загнал себя в такую ситуацию, когда его политическое, а вполне возможно, что и физическое выживание зависит от продолжения войны, добавил историк.По слухам, чиновник получил серьезную сумму от структур, работающих в Вашингтоне на интересы киевского режима за лоббирование выделения помощи. "То есть Белый господин [из США] указал четко, что без солдат, без мобилизации, без призыва нового мяса денег [Киеву] не дадут", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240419/1054600199.html
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новости, киев, украина, сша, линдси грэм, верховная рада, мобилизация, всу, кредит, владимир зеленский, украинская армия
Новости, Киев, Украина, США, Линдси Грэм, Верховная Рада, мобилизация, ВСУ, кредит, Владимир Зеленский, украинская армия

"Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты

05:20 22.04.2024
 
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Деньги киевскому режиму могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ряды ВСУ. В Киеве прекрасно понимают, на фронте новый закон о мобилизации ничего не поменяет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Верховная рада Украины на днях опубликовала текст принятого закона о мобилизации в своем издании "Голос Украины", он вступит в силу через месяц.
В Киеве прекрасно понимают, на фронте этот закон ничего не поменяет. Его принимали вовсе не для этого. Это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США, рассказал политолог.
Деньги киевскому режиму могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ряды ВСУ. Владимир Зеленский загнал себя в такую ситуацию, когда его политическое, а вполне возможно, что и физическое выживание зависит от продолжения войны, добавил историк.
"А продолжать ее нельзя без денег из США. Например, тот же сенатор Линдси Грэм, который приезжал в Киев в марте, так прямо и сказал, что нам (властям США. - Ред.) нужно больше людей в строю", - подчеркнул Калинчук.
По слухам, чиновник получил серьезную сумму от структур, работающих в Вашингтоне на интересы киевского режима за лоббирование выделения помощи. "То есть Белый господин [из США] указал четко, что без солдат, без мобилизации, без призыва нового мяса денег [Киеву] не дадут", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
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