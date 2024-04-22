"Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты
Деньги киевскому режиму могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ряды ВСУ. В Киеве прекрасно понимают, на фронте новый закон о мобилизации ничего не поменяет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук
Верховная рада Украины на днях опубликовала текст принятого закона о мобилизации в своем издании "Голос Украины", он вступит в силу через месяц.
В Киеве прекрасно понимают, на фронте этот закон ничего не поменяет. Его принимали вовсе не для этого. Это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США, рассказал политолог.
Деньги киевскому режиму могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ряды ВСУ. Владимир Зеленский загнал себя в такую ситуацию, когда его политическое, а вполне возможно, что и физическое выживание зависит от продолжения войны, добавил историк.
"А продолжать ее нельзя без денег из США. Например, тот же сенатор Линдси Грэм, который приезжал в Киев в марте, так прямо и сказал, что нам (властям США. - Ред.) нужно больше людей в строю", - подчеркнул Калинчук.
По слухам, чиновник получил серьезную сумму от структур, работающих в Вашингтоне на интересы киевского режима за лоббирование выделения помощи. "То есть Белый господин [из США] указал четко, что без солдат, без мобилизации, без призыва нового мяса денег [Киеву] не дадут", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру
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