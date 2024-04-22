https://ukraina.ru/20240422/1054605129.html

"Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты

"Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты - 22.04.2024 Украина.ру

"Без нового мяса денег не дадут": политолог раскрыл, как Киев обменял полмиллиона солдат ВСУ на кредиты

Деньги киевскому режиму могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ряды ВСУ. В Киеве прекрасно понимают, на фронте новый закон о мобилизации ничего не поменяет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, политолог, миссионер Руслан Калинчук

2024-04-22T05:20

2024-04-22T05:20

2024-04-22T05:20

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сша

линдси грэм

верховная рада

мобилизация

всу

кредит

владимир зеленский

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Верховная рада Украины на днях опубликовала текст принятого закона о мобилизации в своем издании "Голос Украины", он вступит в силу через месяц. В Киеве прекрасно понимают, на фронте этот закон ничего не поменяет. Его принимали вовсе не для этого. Это единственный шанс, который остался у киевского режима, чтобы добиться финансирования от США, рассказал политолог.Деньги киевскому режиму могут дать только в кредит, если удастся призвать хотя бы полмиллиона в ряды ВСУ. Владимир Зеленский загнал себя в такую ситуацию, когда его политическое, а вполне возможно, что и физическое выживание зависит от продолжения войны, добавил историк.По слухам, чиновник получил серьезную сумму от структур, работающих в Вашингтоне на интересы киевского режима за лоббирование выделения помощи. "То есть Белый господин [из США] указал четко, что без солдат, без мобилизации, без призыва нового мяса денег [Киеву] не дадут", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Руслан Калинчук: Когда НАТО введет войска на Украину, ее суверенитет будет зависеть от России читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240419/1054600199.html

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новости, киев, украина, сша, линдси грэм, верховная рада, мобилизация, всу, кредит, владимир зеленский, украинская армия