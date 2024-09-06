https://ukraina.ru/20240906/1057268583.html

Microsoft отключает РФ от облачных сервисов: что дальше

Microsoft отключает РФ от облачных сервисов: что дальше - 06.09.2024 Украина.ру

Microsoft отключает РФ от облачных сервисов: что дальше

Компания Microsoft приступила к отключению российских компаний от своих облачных сервисов: Microsoft 365, Office 365, Teams и др. Неожиданностью это не стало, о таком решении было объявлено в минувшем августе

2024-09-06T07:10

2024-09-06T07:10

2024-09-06T08:52

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Без облачных сервисовО начале отключений сообщила в своем телеграм-канале 4 сентября компания Softline, которая является партнером Microsoft на территории РФ.Изначально в Microsoft сообщали, что начнут отключать российских корпоративных пользователей от своих облачных сервисов 2 сентября.Не только MicrosoftВ эти дни также стало известно, что из России уходит компания, которая является разработчиком сервиса Notion. Это приложение для создания заметок и баз данных, которым пользуются десятки миллионов россиян.Рабочие пространства для пользователей из РФ будут закрыты, возможности сервиса для тех, кто находится на территории России, также будут заблокированы.Аналогичным образом решили поступить разработчики Coda — еще одного приложения для совместной работы, позволяющего пользователям создавать рабочее пространство с менеджером задач, заметками, календарем, базами данных и т. д.Этот сервис станет недоступен для россиян, а также для белорусов с 12 сентября.Санкции всему винойОграничения Microsoft, а также уход Notion и Coda связаны с санкциями, которые продолжает вводить Запад против России.В первом случае речь идет о двенадцатом по счету пакете санкций ЕС, которые был принят в конце декабря прошлого года. Одно из его положений — запрет на поставку в РФ программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.В мае текущего года Microsoft начал первую волну блокировки облачных сервисов, это коснулось Visio Online, Project Online и Power BI. Пока речь идет только о корпоративных клиентах.Что касается Notion и Coda, то их уход стал следствием очередного пакета антироссийских санкций, на этот раз продвигаемого Соединенными Штатами. Он был анонсирован в июне. По нему будут заблокированы услуги IT-поддержки и облачные услуги для ПО, предназначенного для управления предприятием, а также софт для проектирования и производства.Забыть про деньгиКак рассказал ранее изданию "Ведомости" руководитель отдела ИТ-компании "Рексофт" Евгений Черток, среди крупных предприятий облачные сервисы остались только у тех, у кого были заранее проплачены длинные сроки.По его словам, все остальные российские заказчики за два года ушли из облаков Microsoft или задублировали свои системы в российских облаках или внутренней инфраструктуре.Тем, компаниям, которые еще пользуются этими сервисами, необходимо выполнить резервное копирование данных.С последним могут быть проблемы. Дело в том, что российские аналоги сильно уступают уходящим западным сервисам, рассказал в интервью изданию Украина.ру генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов.И государству в целом, и российскому бизнесу необходимо пересмотреть свою позицию, так как очевидно, что в ближайшее время по пути Microsoft пойдут и другие облачные сервисы, в том числе и Google, продолжил он.Зарубежные сервисы себя дискредитировали, и у РФ появилась возможность полностью перейти на свой продукт. Главное — подтянуть качество, полагает эксперт.Без интернета не останемсяСитуация с расширяющимися санкциями и продолжением введения ограничений со стороны интернет-гигантов против России делает актуальными более широкие вопросы: что дальше и будет ли наша страна полностью отрезана от Всемирной паутины.Начнем с последнего. Такое развитие событий маловероятно. В первую очередь, это сложно технически. Всегда можно переориентироваться на трафик из Азии, если вдруг Запад попробует отрезать Россию от глобальной сети.Во-вторых, это сильно ударит по экономике, уровень цифровизации которой очень высок. Условно говоря, рухнет вся платежная система страны, а это скажется и на других государствах, которые имеют экономические связи с РФ. Все это чревато кризисами, которые вспыхнут если не по всей планете, то затронут целые макрорегионы.Что касается того, что будет дальше, то здесь тоже не все так однозначно. Один из вариантов — следование китайскому пути, где интернет является вещью в себе. Важное отличие — в КНР такая сеть создавалась с момента появления интернета, вряд ли такая модель применима в России, по крайней мере в настоящее время.Привлечение китайских специалистов и технологий для организации такого суверенного интернета тоже палка о двух концах. Избавившись от интернет-зависимости от Запада, можно легко впасть в такую же зависимость, но уже от КНР.Пока поезд не ушел окончательно, российским разработчикам нужно ускоренными темпами импортозамещать то, что можно импортозаместить, и готовится к любым сценариям. Это то, что точно можно и нужно делать.О том, что будет дальше с российскими интернет-сервисами — в интервью издания Украина.ру с публицистом Дмитрием "Гоблиным" Пучковым О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.

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Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, microsoft publisher, россия, интернет, сша, запад, китай, соин дмитрий, украина.ру, ес, google