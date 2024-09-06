Эксперт: Уничтоженные транспортные узлы и склады с вооружением ВСУ реальнее, чем "стрелочки на карте"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактической медицине военнослужащих ВДВ в зоне спецоперации
Даже если не получится накрыть все транспортные узлы и склады, сил и средств у противника будет все равно меньше. Это гораздо более приземленно и скучно, чем рисование агрессивных стрелочек на карте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
Если ВСУ потеряют транспортный хаб в Покровске (Красноармейск), их логистика в Донбассе опустится на уровень ниже. Противник уже не сможет на фурах доставлять груз до складов, откуда он на пикапах будет доезжать до линии фронта, рассказал эксперт.
"Да, ВСУ используют фуры. Но необходимость иметь твердые грунтовые дороги и железнодорожные узлы, где все будет загружаться/разгружаться, никуда не делась", — отметил историк.
Уже есть много кадров, когда российским ударам подвергались железнодорожные узлы и места хранения ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Но даже если не получится "накрыть" все эти объекты, сил и средств у ВСУ будет все равно меньше, указал Копылов.
Если раньше ВСУ могли за какой-то отрезок времени отправить на фронт тысячу снарядов, то потом они смогут отправить на фронт 300-400 снарядов. И это уже напрямую повлияет на ситуацию на разных направлениях,
"Это гораздо более приземленно и скучно, чем рисование агрессивных стрелочек на карте. Но гораздо ближе к реалиям войны, чем публикации телеграм-каналов",—резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
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