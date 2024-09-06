Эксперт о том, когда ВС РФ отрежут транспортный хаб в Покровске и перебьют "москитную логистику" ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240906/1057254035.html
Эксперт о том, когда ВС РФ отрежут транспортный хаб в Покровске и перебьют "москитную логистику" ВСУ
Эксперт о том, когда ВС РФ отрежут транспортный хаб в Покровске и перебьют "москитную логистику" ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру
Эксперт о том, когда ВС РФ отрежут транспортный хаб в Покровске и перебьют "москитную логистику" ВСУ
Если ВСУ потеряют транспортный хаб в Покровске (Красноармейск), их логистика в Донбассе опустится на уровень ниже. Противник уже не сможет на фурах доставлять груз до складов, откуда он на пикапах будет доставляться до боевых позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
2024-09-06T03:00
2024-09-06T03:00
новости
россия
донбасс
селидово
транспорт
логистика
покровск/красноармейск
дороги
железная дорога
груз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057201241_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7b436cd4c2a63d40d42153b60163b050.jpg.webp
То, что сейчас российские силы рванули к Селидово, означает, что ВС РФ хотят перерезать дорогу на юг, чтобы усложнить перемещение сил противника. И сейчас много говорят о "москитной логистике" ВСУ, которая осуществляется на пикапах, рассказал эксперт.Конечно, для подвоза боеприпасов ВСУ используют фуры. Но для этого необходимо иметь твердые грунтовые дороги и железнодорожные узлы, где все будет загружаться и разгружаться, эта потребность никуда не исчезла, указал Копылов. Если ВСУ потеряют транспортный хаб в Покровске (Красноармейск), их логистика в Донбассе опустится на уровень ниже. Противник уже не сможет на фурах доставлять груз до складов, откуда он на пикапах будет доезжать до линии фронта"Это гораздо более приземленно и скучно, чем рисование агрессивных стрелочек на карте. Но гораздо ближе к реалиям войны, чем публикации телеграм-каналов", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, что означает масштабная отставка министров и вице-премьеров на Украине - в статье Владимира Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240905/1057234000.html
россия
донбасс
селидово
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057201241_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ef94aa479cdc0c686b38a1318ea9bca0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, селидово, транспорт, логистика, покровск/красноармейск, дороги, железная дорога, груз, склады, всу, владимир скачко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Донбасс, Селидово, транспорт, логистика, Покровск/Красноармейск, дороги, железная дорога, груз, склады, ВСУ, Владимир Скачко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Эксперт о том, когда ВС РФ отрежут транспортный хаб в Покровске и перебьют "москитную логистику" ВСУ

03:00 06.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Если ВСУ потеряют транспортный хаб в Покровске (Красноармейск), их логистика в Донбассе опустится на уровень ниже. Противник уже не сможет на фурах доставлять груз до складов, откуда он на пикапах будет доставляться до боевых позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
То, что сейчас российские силы рванули к Селидово, означает, что ВС РФ хотят перерезать дорогу на юг, чтобы усложнить перемещение сил противника. И сейчас много говорят о "москитной логистике" ВСУ, которая осуществляется на пикапах, рассказал эксперт.
"Но вы представляете, сколько надо пикапов, чтобы поддерживать в боеспособном состоянии хотя бы одну бригаду? Это же тысяча тонн боеприпасов и продовольствия. Пикап – это ГАЗ-"полуторка" времен Второй мировой. Много ты на нем увезешь?" — отметил специалист.
Конечно, для подвоза боеприпасов ВСУ используют фуры. Но для этого необходимо иметь твердые грунтовые дороги и железнодорожные узлы, где все будет загружаться и разгружаться, эта потребность никуда не исчезла, указал Копылов.
Если ВСУ потеряют транспортный хаб в Покровске (Красноармейск), их логистика в Донбассе опустится на уровень ниже. Противник уже не сможет на фурах доставлять груз до складов, откуда он на пикапах будет доезжать до линии фронта
"Это гораздо более приземленно и скучно, чем рисование агрессивных стрелочек на карте. Но гораздо ближе к реалиям войны, чем публикации телеграм-каналов", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, что означает масштабная отставка министров и вице-премьеров на Украине - в статье Владимира Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг на сайте Украина.ру
Михаил Онуфриенко интервью
Вчера, 06:00
Михаил Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистовСуть любой битвы одна: вы находите у противника слабое место и наносите удар в тот момент, когда он к этому не готов. Только вам нужна конкретная военная цель, а не политическая, как это сделали ВСУ под Курском: захватили село, сфотографировались у флага, а теперь любой ценой это село удерживают
 
НовостиРоссияДонбассСелидовотранспортлогистикаПокровск/Красноармейскдорогижелезная дорогагрузскладыВСУВладимир СкачкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Юрий Белоусов: Замену YouTube можно найти за два года, если делать ставку на качество, а не на заработок
06:21Мечтает о геноциде россиян и заниматься политическими убийствами. Чем знаменит на Украине Зорян Шкиряк
06:00Зеленский готовит удар на Крым: эксперт рассказал про усиление на Запорожском и Херсонском направлениях
05:45"Это будет тотальный разгром": Леонков рассказал, успеют ли ВСУ вывести свои войска из-под Курска
05:42Министерство русофобских дел: о том, кто сменит Кулебу в украинском МИДе
05:40Япония может стать второй Украиной, а Франции нужно в БРИКС — эксперты ВЭФ-2024 о многополярном мире
05:30Силы у противника есть: Клинцевич объяснил, когда ВСУ бросят в наступление 200 резервных "Леопардов"
05:15Массированный налет F-16: Леонков объяснил, выдержит ли российская ПВО возможную ракетную атаку
05:00"Под Курском дела идут неважно": эксперт раскрыл, зачем Украина отправляет на убой новых "киборгов" ВСУ
04:45Эксперт: ВСУ "прикрыли" бреши под Покровском, но ВС РФ уже прорвали новые под Купянском и Угледаром
04:30"Идут встречные бои": эксперт рассказал, как штурмовики перемалывают под Курском свежие резервы ВСУ
04:15Проломят оборону и зайдут в тыл: Леонков раскрыл, когда ВС РФ могут применить в СВО танковые прорывы
04:00Эксперт: Уничтоженные транспортные узлы и склады с вооружением ВСУ реальнее, чем "стрелочки на карте"
03:45Военный аналитик объяснил, почему цель курской авантюры ВСУ — спровоцировать Россию на применение ТЯО
03:30"Прямой удар по американцам": Клинцевич описал возможный сценарий, если Запад пересечет красные линии
03:15SCALP, Taurus и даже JASSM: эксперт раскрыл, какие ракеты могут нести F-16 для ударов по территории РФ
03:00Эксперт о том, когда ВС РФ отрежут транспортный хаб в Покровске и перебьют "москитную логистику" ВСУ
18:20Воровка, хам и другие украинские министры. Итоги 5 сентября
18:09Бывший замминистра МЧС РФ Барышев похитил квартиру: возбуждено уголовное дело
18:03Новый премьер Франции Мишель Барнье: кто он?
Лента новостейМолния