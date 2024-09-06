Эксперт о том, когда ВС РФ отрежут транспортный хаб в Покровске и перебьют "москитную логистику" ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Если ВСУ потеряют транспортный хаб в Покровске (Красноармейск), их логистика в Донбассе опустится на уровень ниже. Противник уже не сможет на фурах доставлять груз до складов, откуда он на пикапах будет доставляться до боевых позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
То, что сейчас российские силы рванули к Селидово, означает, что ВС РФ хотят перерезать дорогу на юг, чтобы усложнить перемещение сил противника. И сейчас много говорят о "москитной логистике" ВСУ, которая осуществляется на пикапах, рассказал эксперт.
"Но вы представляете, сколько надо пикапов, чтобы поддерживать в боеспособном состоянии хотя бы одну бригаду? Это же тысяча тонн боеприпасов и продовольствия. Пикап – это ГАЗ-"полуторка" времен Второй мировой. Много ты на нем увезешь?" — отметил специалист.
Конечно, для подвоза боеприпасов ВСУ используют фуры. Но для этого необходимо иметь твердые грунтовые дороги и железнодорожные узлы, где все будет загружаться и разгружаться, эта потребность никуда не исчезла, указал Копылов.
Если ВСУ потеряют транспортный хаб в Покровске (Красноармейск), их логистика в Донбассе опустится на уровень ниже. Противник уже не сможет на фурах доставлять груз до складов, откуда он на пикапах будет доезжать до линии фронта
"Это гораздо более приземленно и скучно, чем рисование агрессивных стрелочек на карте. Но гораздо ближе к реалиям войны, чем публикации телеграм-каналов", —резюмировал собеседник издания.
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