https://ukraina.ru/20240906/1057254035.html

Эксперт о том, когда ВС РФ отрежут транспортный хаб в Покровске и перебьют "москитную логистику" ВСУ

Эксперт о том, когда ВС РФ отрежут транспортный хаб в Покровске и перебьют "москитную логистику" ВСУ - 06.09.2024 Украина.ру

Эксперт о том, когда ВС РФ отрежут транспортный хаб в Покровске и перебьют "москитную логистику" ВСУ

Если ВСУ потеряют транспортный хаб в Покровске (Красноармейск), их логистика в Донбассе опустится на уровень ниже. Противник уже не сможет на фурах доставлять груз до складов, откуда он на пикапах будет доставляться до боевых позиций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов

2024-09-06T03:00

2024-09-06T03:00

2024-09-06T03:00

новости

россия

донбасс

селидово

транспорт

логистика

покровск/красноармейск

дороги

железная дорога

груз

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То, что сейчас российские силы рванули к Селидово, означает, что ВС РФ хотят перерезать дорогу на юг, чтобы усложнить перемещение сил противника. И сейчас много говорят о "москитной логистике" ВСУ, которая осуществляется на пикапах, рассказал эксперт.Конечно, для подвоза боеприпасов ВСУ используют фуры. Но для этого необходимо иметь твердые грунтовые дороги и железнодорожные узлы, где все будет загружаться и разгружаться, эта потребность никуда не исчезла, указал Копылов. Если ВСУ потеряют транспортный хаб в Покровске (Красноармейск), их логистика в Донбассе опустится на уровень ниже. Противник уже не сможет на фурах доставлять груз до складов, откуда он на пикапах будет доезжать до линии фронта"Это гораздо более приземленно и скучно, чем рисование агрессивных стрелочек на карте. Но гораздо ближе к реалиям войны, чем публикации телеграм-каналов", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО том, что означает масштабная отставка министров и вице-премьеров на Украине - в статье Владимира Скачко: Агония с гальванизацией политического трупа. Режим Зеленского заходит на последний круг на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240905/1057234000.html

россия

донбасс

селидово

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новости, россия, донбасс, селидово, транспорт, логистика, покровск/красноармейск, дороги, железная дорога, груз, склады, всу, владимир скачко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру