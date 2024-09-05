"Перемога" превратится в "зраду": Копылов рассказал, что будет, если Украина потеряет курский карман - 05.09.2024 Украина.ру
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"Перемога" превратится в "зраду": Копылов рассказал, что будет, если Украина потеряет курский карман
"Перемога" превратится в "зраду": Копылов рассказал, что будет, если Украина потеряет курский карман - 05.09.2024 Украина.ру
"Перемога" превратится в "зраду": Копылов рассказал, что будет, если Украина потеряет курский карман
Сейчас Украина будет вынуждена тратить силы и ресурсы на оборону кармана в Курской области. Если она его потеряет, то огромная "перемога" превратится в огромную "зраду". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
2024-09-05T04:30
2024-09-05T04:30
новости
украина
россия
курская область
всу
вторжение
наступление
сво
ресурсы
киевский режим
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После курской авантюры противник снова оказался в пиар-тупике. На фоне этого раздутого пузыря с "перемогами" Киев уже не может сказать: "Я устал, я ухожу, цели и задачи на Курском направлении выполнены", рассказал эксперт.Теперь Украина будет вынуждена тратить большие силы на оборону этого кармана. Если его потеряет, эта огромная "перемога" превратится в огромную "зраду". И возникнет вопрос, ради чего все это затевалось, отметил историк.Как бы ужасно это ни звучало в отношении мирных граждан, но для ВС РФ каждый раз оказывается выгодно, когда ВСУ вылезают из укрытий и пытаются что-то сделать. Потому что киевский режим растрачивает свои не бесконечные ресурсы и помощь Запада ради этих бесконечных пиар-атак, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО важных деталях украинского кризиса - в интервью Ростислава Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, курская область, всу, вторжение, наступление, сво, ресурсы, киевский режим
Новости, Украина, Россия, Курская область, ВСУ, вторжение, наступление, СВО, ресурсы, киевский режим

"Перемога" превратится в "зраду": Копылов рассказал, что будет, если Украина потеряет курский карман

04:30 05.09.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Сейчас Украина будет вынуждена тратить силы и ресурсы на оборону кармана в Курской области. Если она его потеряет, то огромная "перемога" превратится в огромную "зраду". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов
После курской авантюры противник снова оказался в пиар-тупике. На фоне этого раздутого пузыря с "перемогами" Киев уже не может сказать: "Я устал, я ухожу, цели и задачи на Курском направлении выполнены", рассказал эксперт.
Теперь Украина будет вынуждена тратить большие силы на оборону этого кармана. Если его потеряет, эта огромная "перемога" превратится в огромную "зраду". И возникнет вопрос, ради чего все это затевалось, отметил историк.
"Я думаю, что российскому командованию невыгодно бросать все силы на выдавливание этого кармана. Наших нынешних сил хватает на то, чтобы не давать Украине расширять там свое присутствие и уничтожать вражеские части, которые туда зашли", — указал Копылов.
Как бы ужасно это ни звучало в отношении мирных граждан, но для ВС РФ каждый раз оказывается выгодно, когда ВСУ вылезают из укрытий и пытаются что-то сделать. Потому что киевский режим растрачивает свои не бесконечные ресурсы и помощь Запада ради этих бесконечных пиар-атак, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.ру
О важных деталях украинского кризиса - в интервью Ростислава Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас на сайте Украина.ру
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