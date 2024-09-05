https://ukraina.ru/20240905/1057234488.html

"Перемога" превратится в "зраду": Копылов рассказал, что будет, если Украина потеряет курский карман

"Перемога" превратится в "зраду": Копылов рассказал, что будет, если Украина потеряет курский карман - 05.09.2024 Украина.ру

"Перемога" превратится в "зраду": Копылов рассказал, что будет, если Украина потеряет курский карман

Сейчас Украина будет вынуждена тратить силы и ресурсы на оборону кармана в Курской области. Если она его потеряет, то огромная "перемога" превратится в огромную "зраду". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, специалист в области Первой мировой войны Кирилл Копылов

2024-09-05T04:30

2024-09-05T04:30

2024-09-05T04:30

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всу

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киевский режим

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После курской авантюры противник снова оказался в пиар-тупике. На фоне этого раздутого пузыря с "перемогами" Киев уже не может сказать: "Я устал, я ухожу, цели и задачи на Курском направлении выполнены", рассказал эксперт.Теперь Украина будет вынуждена тратить большие силы на оборону этого кармана. Если его потеряет, эта огромная "перемога" превратится в огромную "зраду". И возникнет вопрос, ради чего все это затевалось, отметил историк.Как бы ужасно это ни звучало в отношении мирных граждан, но для ВС РФ каждый раз оказывается выгодно, когда ВСУ вылезают из укрытий и пытаются что-то сделать. Потому что киевский режим растрачивает свои не бесконечные ресурсы и помощь Запада ради этих бесконечных пиар-атак, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Копылова: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар читайте на сайте Украина.руО важных деталях украинского кризиса - в интервью Ростислава Ищенко: Есть шансы покончить с Украиной до конца года, но если в США победит Харрис, будет ужас на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240904/1057232140.html

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новости, украина, россия, курская область, всу, вторжение, наступление, сво, ресурсы, киевский режим