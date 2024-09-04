https://ukraina.ru/20240904/1057219826.html

В Курской области Украина "обезьянничала", пытаясь отзеркалить действия ВС РФ под Волчанском - эксперт

В Курской области Украина "обезьянничала", пытаясь отзеркалить действия ВС РФ под Волчанском - эксперт - 04.09.2024 Украина.ру

В Курской области Украина "обезьянничала", пытаясь отзеркалить действия ВС РФ под Волчанском - эксперт

В Волчанске ВС РФ обозначили плацдарм и вытащили туда множество вражеских резервов. Теперь Украина признается, что хотела сделать в Курской области то же самое. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-04T03:45

2024-09-04T03:45

2024-09-04T03:45

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курск

плацдарм

оборона

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Я сразу не поверил, что ВСУ хотят захватить Курчатов вместе с атомной станцией. Им бы просто не позволили это сделать. Украина просто-напросто обезьянничала, пытаясь отзеркалить действия российских войск под Волчанском, рассказал эксперт.Тогда тоже многие полагали, что ВС РФ нанесут удар на Харьков и в тыл Купянской группировке, но они дальше не пошли. Войска зашли, создали плацдарм и оттянули на себя максимальное количество резервов ВСУ, отметил политолог.Теперь Украина признается, что хотела сделать то же самое. Зайти в Курскую область, маневренными группами обозначить территорию вторжения, окопаться, создать плацдарм и вытащить российские резервы с Донбасса и Запорожья, сообщил он."Это чистое обезьянничанье. Только обезьяна отличается от человека тем, что она не способна прогнозировать и логически мыслить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руО том, как мужественные люди куют победу на фронте — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057191152.html

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новости, украина, россия, волчанск, александр казаков, всу, курская область, курск, плацдарм, оборона, наступление, вс рф, харьков