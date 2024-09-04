В Курской области Украина "обезьянничала", пытаясь отзеркалить действия ВС РФ под Волчанском - эксперт - 04.09.2024 Украина.ру
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В Курской области Украина "обезьянничала", пытаясь отзеркалить действия ВС РФ под Волчанском - эксперт
В Курской области Украина "обезьянничала", пытаясь отзеркалить действия ВС РФ под Волчанском - эксперт - 04.09.2024 Украина.ру
В Курской области Украина "обезьянничала", пытаясь отзеркалить действия ВС РФ под Волчанском - эксперт
В Волчанске ВС РФ обозначили плацдарм и вытащили туда множество вражеских резервов. Теперь Украина признается, что хотела сделать в Курской области то же самое. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-09-04T03:45
2024-09-04T03:45
новости
украина
россия
волчанск
александр казаков
всу
курская область
курск
плацдарм
оборона
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Я сразу не поверил, что ВСУ хотят захватить Курчатов вместе с атомной станцией. Им бы просто не позволили это сделать. Украина просто-напросто обезьянничала, пытаясь отзеркалить действия российских войск под Волчанском, рассказал эксперт.Тогда тоже многие полагали, что ВС РФ нанесут удар на Харьков и в тыл Купянской группировке, но они дальше не пошли. Войска зашли, создали плацдарм и оттянули на себя максимальное количество резервов ВСУ, отметил политолог.Теперь Украина признается, что хотела сделать то же самое. Зайти в Курскую область, маневренными группами обозначить территорию вторжения, окопаться, создать плацдарм и вытащить российские резервы с Донбасса и Запорожья, сообщил он."Это чистое обезьянничанье. Только обезьяна отличается от человека тем, что она не способна прогнозировать и логически мыслить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.руО том, как мужественные люди куют победу на фронте — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, волчанск, александр казаков, всу, курская область, курск, плацдарм, оборона, наступление, вс рф, харьков
Новости, Украина, Россия, Волчанск, Александр Казаков, ВСУ, Курская область, Курск, плацдарм, оборона, наступление, ВС РФ, Харьков

В Курской области Украина "обезьянничала", пытаясь отзеркалить действия ВС РФ под Волчанском - эксперт

03:45 04.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В Волчанске ВС РФ обозначили плацдарм и вытащили туда множество вражеских резервов. Теперь Украина признается, что хотела сделать в Курской области то же самое. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Я сразу не поверил, что ВСУ хотят захватить Курчатов вместе с атомной станцией. Им бы просто не позволили это сделать. Украина просто-напросто обезьянничала, пытаясь отзеркалить действия российских войск под Волчанском, рассказал эксперт.
Тогда тоже многие полагали, что ВС РФ нанесут удар на Харьков и в тыл Купянской группировке, но они дальше не пошли. Войска зашли, создали плацдарм и оттянули на себя максимальное количество резервов ВСУ, отметил политолог.
"В Волчанске уже шли городские бои, а наша техника уже строила за Волчанском оборонительные линии. Не впереди, а за спиной. Мы обозначили этот плацдарм и вытащили туда множество вражеских резервов", — подчеркнул Казаков.
Теперь Украина признается, что хотела сделать то же самое. Зайти в Курскую область, маневренными группами обозначить территорию вторжения, окопаться, создать плацдарм и вытащить российские резервы с Донбасса и Запорожья, сообщил он.
"Это чистое обезьянничанье. Только обезьяна отличается от человека тем, что она не способна прогнозировать и логически мыслить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения" читайте на сайте Украина.ру
О том, как мужественные люди куют победу на фронте — в интервью штурмовика с позывным Фред: Дочери мной гордятся, и уже ради одного этого стоило идти на войну на сайте Украина.ру
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 05:19
Кирилл Копылов: Если ВСУ вдруг нападут на Брянск, Россия заставит их бросить Купянск, Волчанск и Угледар ВСУ в Донбассе вынуждены играть в пятнашки, перебрасывая в рамках одной и той же группировки бригады с более спокойных участков на те, где сейчас совсем горячо. Была информация, что противник снял 72-ю бригаду из-под Угледара и отправил ее под Покровск, а потом стали поступать сообщения, что мы начали продвижение в сторону Пречистовки
 
НовостиУкраинаРоссияВолчанскАлександр КазаковВСУКурская областьКурскплацдармоборонанаступлениеВС РФХарьков
 
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