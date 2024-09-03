Приходится прогрызать оборону: Вассерман объяснил, почему в Донбассе невозможны быстрые маневры
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
В Донбассе российские войска прогрызают оборону не сплошным фронтом, а выбирают ключевые участки, которые обеспечивают транспортную связанность позиций противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Главная особенность Донбасса с военной точки зрения — это почти сплошная жилая застройка. Когда с окраины одного населённого пункта до окраины другого можно достать из пулемета или из автомата, быстрые маневры невозможны, рассказал публицист.
Приходится прогрызать сплошную оборону. Но российские войска грызут ее не сплошным фронтом, а выбирают ключевые участки, которые обеспечивают транспортную связанность позиций противника, отметил эксперт.
"Когда мы захватываем такой участок, оборона на соседних участках резко ослабевает, потому что ухудшаются возможности снабжения. Сейчас мы потихоньку выходим из центральной части Донбасса к окраинам, где эта застройка далеко уже не такая сплошная, где промежутки между населенными пунктами заметно больше", — подчеркнул Вассерман.
Он напомнил, что Донецкий угольный бассейн охватывает три области: Донецкую, Луганскую и Ростовскую. И там вся промышленная застройка тяготела к угольным месторождениям, отметил эксперт.
Но сами области выходят за пределы этих месторождений. Соответственно на окраинах этих областей плотность жилой застройки заметно меньше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.ру
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