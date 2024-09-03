https://ukraina.ru/20240903/1057195831.html

Приходится прогрызать оборону: Вассерман объяснил, почему в Донбассе невозможны быстрые маневры

Приходится прогрызать оборону: Вассерман объяснил, почему в Донбассе невозможны быстрые маневры - 03.09.2024 Украина.ру

Приходится прогрызать оборону: Вассерман объяснил, почему в Донбассе невозможны быстрые маневры

В Донбассе российские войска прогрызают оборону не сплошным фронтом, а выбирают ключевые участки, которые обеспечивают транспортную связанность позиций противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман

2024-09-03T05:00

2024-09-03T05:00

2024-09-03T05:00

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Главная особенность Донбасса с военной точки зрения — это почти сплошная жилая застройка. Когда с окраины одного населённого пункта до окраины другого можно достать из пулемета или из автомата, быстрые маневры невозможны, рассказал публицист.Приходится прогрызать сплошную оборону. Но российские войска грызут ее не сплошным фронтом, а выбирают ключевые участки, которые обеспечивают транспортную связанность позиций противника, отметил эксперт.Он напомнил, что Донецкий угольный бассейн охватывает три области: Донецкую, Луганскую и Ростовскую. И там вся промышленная застройка тяготела к угольным месторождениям, отметил эксперт.Но сами области выходят за пределы этих месторождений. Соответственно на окраинах этих областей плотность жилой застройки заметно меньше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Анатолия Вассермана о том, почему Россия выбрала не прорыв из Крыма, а войну на истощение в Донбассе на сайте Украина.руО том, где Украина может прятать истребители F-16 под видом гражданских самолетов — в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240902/1057183249.html

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