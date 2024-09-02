https://ukraina.ru/20240902/1057171034.html

Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16

Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16 - 02.09.2024 Украина.ру

Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16

Видимо, самолеты F-16 всё-таки перелетели на Украину и находятся на нескольких аэродромах базирования. При этом они не столько выполняют там полёты, сколько их готовят к работе, тренируют летчиков, перетаскивают с одного укрытия в другое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов

2024-09-02T04:15

2024-09-02T04:15

2024-09-02T04:15

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Украина впервые применила полученные истребители F-16, чтобы сбить российские ракеты во время масштабного удара по энергообъектам 26 августа, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве 27 августа Владимир Зеленский.Чтобы рассуждать о том, применяет ли Украина самолеты F-16, нужно начать с того, что по факту неизвестно, перелетели ли они государственную границу Украины. Министерство обороны РФ официально не заявляло об этом, отметил военный летчик.Я думаю, что до конца октября применять истребители F-16 открыто в бою не будут. И сейчас делают только демонстративные полёты, уверен специалист.Месяц назад один самолёт F-16 появился в небе надо Львовом, он летал на малой высоте и делал разные фигуры. По нашей информации, он 10–15 минут крутился и после ушёл — скорее всего в Польшу, а не сел у себя на аэродроме, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО том, какова позиция Камалы Харрис по Украине и что будет означать для России ее победа на выборах в США – в интервью американского политолога Майкла Бома: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240901/1057152673.html

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