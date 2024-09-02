Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16 - 02.09.2024 Украина.ру
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Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16
Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16 - 02.09.2024 Украина.ру
Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16
Видимо, самолеты F-16 всё-таки перелетели на Украину и находятся на нескольких аэродромах базирования. При этом они не столько выполняют там полёты, сколько их готовят к работе, тренируют летчиков, перетаскивают с одного укрытия в другое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
2024-09-02T04:15
2024-09-02T04:15
новости
украина
россия
польша
f-16
владимир зеленский
самолет
авиация
летчики
всу
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Украина впервые применила полученные истребители F-16, чтобы сбить российские ракеты во время масштабного удара по энергообъектам 26 августа, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве 27 августа Владимир Зеленский.Чтобы рассуждать о том, применяет ли Украина самолеты F-16, нужно начать с того, что по факту неизвестно, перелетели ли они государственную границу Украины. Министерство обороны РФ официально не заявляло об этом, отметил военный летчик.Я думаю, что до конца октября применять истребители F-16 открыто в бою не будут. И сейчас делают только демонстративные полёты, уверен специалист.Месяц назад один самолёт F-16 появился в небе надо Львовом, он летал на малой высоте и делал разные фигуры. По нашей информации, он 10–15 минут крутился и после ушёл — скорее всего в Польшу, а не сел у себя на аэродроме, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО том, какова позиция Камалы Харрис по Украине и что будет означать для России ее победа на выборах в США – в интервью американского политолога Майкла Бома: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, польша, f-16, владимир зеленский, самолет, авиация, летчики, всу, львов, сво
Новости, Украина, Россия, Польша, F-16, Владимир Зеленский, самолет, авиация, летчики, ВСУ, Львов, СВО

Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16

04:15 02.09.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Видимо, самолеты F-16 всё-таки перелетели на Украину и находятся на нескольких аэродромах базирования. При этом они не столько выполняют там полёты, сколько их готовят к работе, тренируют летчиков, перетаскивают с одного укрытия в другое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
Украина впервые применила полученные истребители F-16, чтобы сбить российские ракеты во время масштабного удара по энергообъектам 26 августа, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве 27 августа Владимир Зеленский.
Чтобы рассуждать о том, применяет ли Украина самолеты F-16, нужно начать с того, что по факту неизвестно, перелетели ли они государственную границу Украины. Министерство обороны РФ официально не заявляло об этом, отметил военный летчик.
"Я лично думаю, что они всё-таки перелетели на Украину и находятся на нескольких аэродромах базирования. При этом F-16 не столько выполняют там полёты, сколько их готовят к работе, тренируют летчиков, перетаскивают с одного укрытия в другое, чтобы посмотреть, как маскировать и прятать такие машины", — рассказал Попов.
Я думаю, что до конца октября применять истребители F-16 открыто в бою не будут. И сейчас делают только демонстративные полёты, уверен специалист.
Месяц назад один самолёт F-16 появился в небе надо Львовом, он летал на малой высоте и делал разные фигуры. По нашей информации, он 10–15 минут крутился и после ушёл — скорее всего в Польшу, а не сел у себя на аэродроме, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
О том, какова позиция Камалы Харрис по Украине и что будет означать для России ее победа на выборах в США в интервью американского политолога Майкла Бома: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться на сайте Украина.ру
Михаил Шкода - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Вчера, 05:43
Украинский военнопленный признался в приказе командира уничтожать население Курской области Военнослужащий 82-й бригады ВСУ в российском плену Михаил Шкода подтвердил наличие приказа убивать мирных жителей во время вторжения в Курскую область. Об этом он рассказал корреспонденту Украина.ру
 
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