Покрутился и ушел в Польшу: военный летчик объяснил, когда Украина может начать применять в бою F-16
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
Видимо, самолеты F-16 всё-таки перелетели на Украину и находятся на нескольких аэродромах базирования. При этом они не столько выполняют там полёты, сколько их готовят к работе, тренируют летчиков, перетаскивают с одного укрытия в другое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
Украина впервые применила полученные истребители F-16, чтобы сбить российские ракеты во время масштабного удара по энергообъектам 26 августа, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве 27 августа Владимир Зеленский.
Чтобы рассуждать о том, применяет ли Украина самолеты F-16, нужно начать с того, что по факту неизвестно, перелетели ли они государственную границу Украины. Министерство обороны РФ официально не заявляло об этом, отметил военный летчик.
"Я лично думаю, что они всё-таки перелетели на Украину и находятся на нескольких аэродромах базирования. При этом F-16 не столько выполняют там полёты, сколько их готовят к работе, тренируют летчиков, перетаскивают с одного укрытия в другое, чтобы посмотреть, как маскировать и прятать такие машины", — рассказал Попов.
Я думаю, что до конца октября применять истребители F-16 открыто в бою не будут. И сейчас делают только демонстративные полёты, уверен специалист.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
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