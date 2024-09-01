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Геллер рассказал о тенденциях монетизации на видеоплатформах
Геллер рассказал о тенденциях монетизации на видеоплатформах - 01.09.2024 Украина.ру
Геллер рассказал о тенденциях монетизации на видеоплатформах
Объективно сейчас не лучшие времена для извлечения прибыли не только на Rutube и YouTube. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер
2024-09-01T08:29
2024-09-01T08:29
2024-09-01T08:29
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"Монетизации на YouTube нет уже давно, потому что то, что есть в виде рекламы, вставленной в ролики, это сущие копейки даже для блогеров-миллионников. Эти деньги ничего не решают в их профессии", - констатировал эксперт.При этом Геллер заметил, что и на российских видеоплатформах ситуация не способствует былому обогащению блогеров и редакций сетевых изданий."Российские платформы не могут платить за просмотр много. Поэтому они выбирают лидеров мнений и пытаются работать с ними. Денежная бочка здесь не бездонная, поэтому условия будут похуже", - сказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета.Полный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Дмитрия Выдрина Тяжелые последствия легкой недосказанности, или Энтропия неопределённости на сайте Украина.руРанее на эту тему эксперт высказался в публикации Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, евгений геллер, youtube, telegram, конкуренция, it-специалисты, it-компания, it-сектор, сайт, блогер, социальные сети
Новости, Россия, Евгений Геллер, Youtube, Telegram, конкуренция, IT-специалисты, IT-компания, IT-сектор, сайт, блогер, Социальные сети
Геллер рассказал о тенденциях монетизации на видеоплатформах
Объективно сейчас не лучшие времена для извлечения прибыли не только на Rutube и YouTube. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер