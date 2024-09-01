Геллер рассказал о тенденциях монетизации на видеоплатформах - 01.09.2024 Украина.ру
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Геллер рассказал о тенденциях монетизации на видеоплатформах
Геллер рассказал о тенденциях монетизации на видеоплатформах - 01.09.2024 Украина.ру
Геллер рассказал о тенденциях монетизации на видеоплатформах
Объективно сейчас не лучшие времена для извлечения прибыли не только на Rutube и YouTube. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер
2024-09-01T08:29
2024-09-01T08:29
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"Монетизации на YouTube нет уже давно, потому что то, что есть в виде рекламы, вставленной в ролики, это сущие копейки даже для блогеров-миллионников. Эти деньги ничего не решают в их профессии", - констатировал эксперт.При этом Геллер заметил, что и на российских видеоплатформах ситуация не способствует былому обогащению блогеров и редакций сетевых изданий."Российские платформы не могут платить за просмотр много. Поэтому они выбирают лидеров мнений и пытаются работать с ними. Денежная бочка здесь не бездонная, поэтому условия будут похуже", - сказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета.Полный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Дмитрия Выдрина Тяжелые последствия легкой недосказанности, или Энтропия неопределённости на сайте Украина.руРанее на эту тему эксперт высказался в публикации Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит на сайте Украина.ру
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новости, россия, евгений геллер, youtube, telegram, конкуренция, it-специалисты, it-компания, it-сектор, сайт, блогер, социальные сети
Новости, Россия, Евгений Геллер, Youtube, Telegram, конкуренция, IT-специалисты, IT-компания, IT-сектор, сайт, блогер, Социальные сети

Геллер рассказал о тенденциях монетизации на видеоплатформах

08:29 01.09.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАртем Геллер интервью
Артем Геллер интервью - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Объективно сейчас не лучшие времена для извлечения прибыли не только на Rutube и YouTube. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер
"Монетизации на YouTube нет уже давно, потому что то, что есть в виде рекламы, вставленной в ролики, это сущие копейки даже для блогеров-миллионников. Эти деньги ничего не решают в их профессии", - констатировал эксперт.
При этом Геллер заметил, что и на российских видеоплатформах ситуация не способствует былому обогащению блогеров и редакций сетевых изданий.
"Российские платформы не могут платить за просмотр много. Поэтому они выбирают лидеров мнений и пытаются работать с ними. Денежная бочка здесь не бездонная, поэтому условия будут похуже", - сказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета.
Полный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему публикация Дмитрия Выдрина Тяжелые последствия легкой недосказанности, или Энтропия неопределённости на сайте Украина.ру
Ранее на эту тему эксперт высказался в публикации Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит на сайте Украина.ру
 
НовостиРоссияЕвгений ГеллерYoutubeTelegramконкуренцияIT-специалистыIT-компанияIT-секторсайтблогерСоциальные сети
 
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