https://ukraina.ru/20240901/1057143047.html

Геллер рассказал о тенденциях монетизации на видеоплатформах

Геллер рассказал о тенденциях монетизации на видеоплатформах - 01.09.2024 Украина.ру

Геллер рассказал о тенденциях монетизации на видеоплатформах

Объективно сейчас не лучшие времена для извлечения прибыли не только на Rutube и YouTube. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер

2024-09-01T08:29

2024-09-01T08:29

2024-09-01T08:29

новости

россия

евгений геллер

youtube

telegram

конкуренция

it-специалисты

it-компания

it-сектор

сайт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043708475_88:4:859:438_1920x0_80_0_0_2db6925afb504a81a6c1bdb086bb644e.jpg

"Монетизации на YouTube нет уже давно, потому что то, что есть в виде рекламы, вставленной в ролики, это сущие копейки даже для блогеров-миллионников. Эти деньги ничего не решают в их профессии", - констатировал эксперт.При этом Геллер заметил, что и на российских видеоплатформах ситуация не способствует былому обогащению блогеров и редакций сетевых изданий."Российские платформы не могут платить за просмотр много. Поэтому они выбирают лидеров мнений и пытаются работать с ними. Денежная бочка здесь не бездонная, поэтому условия будут похуже", - сказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета.Полный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация Дмитрия Выдрина Тяжелые последствия легкой недосказанности, или Энтропия неопределённости на сайте Украина.руРанее на эту тему эксперт высказался в публикации Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит на сайте Украина.ру

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, евгений геллер, youtube, telegram, конкуренция, it-специалисты, it-компания, it-сектор, сайт, блогер, социальные сети