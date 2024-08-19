https://ukraina.ru/20240819/1056934763.html

Тяжелые последствия легкой недосказанности, или Энтропия неопределённости

Тяжелые последствия легкой недосказанности, или Энтропия неопределённости - 19.08.2024 Украина.ру

Тяжелые последствия легкой недосказанности, или Энтропия неопределённости

Нравится мне один анекдот. Несколько фривольный, но весьма смыслоемкий

2024-08-19T08:23

2024-08-19T08:23

2024-08-19T11:02

мнения

украина

запад

мали

константин симонов

rutube

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048789556_0:209:720:614_1920x0_80_0_0_9cfcb767cf02f6afd5cd1afbfc7a24b7.jpg

Утром просыпаются в гостинице с сильного похмелья два командировочных. Один просит другого сгонять в буфет за ледяной минералочкой. Тот отвечает: "Нет денег".— Как нет! У нас же вчера много бабла оставалось.— Да мы все девчонкам отдали.— Но почему бы себе хоть немного не заначить?— Нельзя! Иначе б осталась легкая недосказанность.В этом коротком диалоге вся суть русского характера — исчерпать любую ситуацию до самого дна. И даже глубже — до коренного базальтового основания.Так, кстати говоря, строили Крымский мост, в который не верили лучшие зарубежные спецы. Мол, не будет стоять грандиозное сооружение на десятиметровом слое рыхлого ила и ненадежных песков.А наши умельцы просто замастырили сверхдлинные сваи сквозь зыбучее дно до незыблемых твердых пород.В этой архетипичной русской модели кроется и секрет притягательности нашей классической литературы. Что поэмы Пушкина, что романы Достоевского, что пьесы Чехова — это снятие налета любой мельчайшей неопределенности с человеческих чувств, мотивов и поступков. Это обнажение человеческой сути до самого ядра — силой слов, образов, прозрений…Как ни странно, задумался об этом после разрыва дипломатических отношений далеких африканских стран Мали и Нигера с Украиной. Впереди, очевидно, подобный процесс со всей Конфедерацией государств Сахеля, куда входят названные страны.А это фактическое прекращение связей "незалэжной" с важнейшей "мировой кладовой". Да, уран у нее пока свой. Но тот же качественный хлопок, из которого производится премиальный оружейный порох, заменить будет сложновато. Как и прочный текстиль для амуниции. А он идет с этих территорий…Но сейчас не об этом. Сейчас о вроде бы эфемерных и двусмысленных недосказанностях в международных отношениях, которые приводят к реальным и фатальным дипломатическим последствиям.Россию ее оппоненты, недруги, враги часто обвиняют в излишней прямолинейности, негибкости, чрезмерной откровенности, даже угловатости.Что поделаешь. Если в русском мире воспитывается даже рафинированный еврейский мальчик Паша Коган, он потом в юности напишет: "Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал…"Да, угловатый народ. Не избалован он французским политесом, китайскими чайными церемониями, англосакскими двойными стандартами и прочими вычурными округлостями.Это в западной традиции все главное в отношениях скрывается именно в недосказанностях, в намеках-экивоках, в нюансах. В "подмигиваниях" как утверждал великий драматург Бертольд Брехт. А у нас в том, что прямо сказано.Мой добрый знакомый Габриэль работает в Москве как раз послом одной из стран Сахеля. Свободно говорит на пяти или шести языках. И может часами читать наизусть русскую поэзию. Особенно любит военные стихи Константина Симонова.Спрашиваю: "Габи, почему Лермонтов и Симонов, а не Бодлер или Байрон?"Говорит, что в русской поэтике все предельно четко и однозначно: если друг, то друг, если враг, то враг… А у тех — и не друг, и не враг, а так. У тех часто и зрада неотличима от перемоги, то есть поражение от победы…Вот тут-то и возникают мысли о недооценке нашей прямолинейности, переоценке их витиеватости.Российскую внешнюю политику часто упрекают в излишней простоте. Но видимо, не всякая простота хуже воровства.Да, если мы поддерживаем где-то власть, то не заигрываем с оппозицией. Если дружим с Цезарем, то не общаемся с Брутом. Нет у нас такой традиции и подобного опыта пресловутой "мягкой силы". На нашей территории не могла бы родиться эффективная для некоторых просторов присказка "Предать — значит предвидеть". Но, оказывается, что именно поэтому и существует русская репутация.Украина, копируя англосакскую манеру "вашим и нашим", пытаясь льстить африканским лидерам и одновременно якшаясь с их воинственными оппонентами, как раз и вызвала вышеназванную волну неприятия.А русская цивилизация среди прочего отличается от западной традиции своей ортодоксальной однозначностью. Притом что западная модель как раз переживает криз, приступ энтропии неопределенности.Я уже отмечал неоднократно, что Запад сегодня не может определенно высказаться даже по своим ключевым институтам.Семья — это союз кого с кем? Если гендеров больше пятидесяти, то сразу и не скажешь.Собственность может быть анонимной? Вроде нет. Ведь должен быть и ее объект, и ее субъект. А кто владеет, скажем, крупнейшей в мире корпорацией "БлэкРок"?Государство возможно без суверенитета? Очевидно, что нет. А большинство западных стран по факту им не обладают…Но если начинаешь спорить с их экспертами по этому поводу, топят тебя в омуте недосказанностей, пудрят мозги бездной деталей.А в деталях, как известно, прячутся и дьявол, и бес, и шайтан, и прочий блудняк.Поэтому, видимо, и бессмысленны договоренности с Западом. Там, где торжествуют неопределенности, невозможны договоренности.Поэтому столь упорна в своих заблуждениях Украина. Сладки искушения беспредметных химер и смутных фантазий.Поэтому на парижских Олимпийских играх не могли даже определить пол боксеров. Мол, половые признаки — это сфера полной неопределенности.М-да, эти шоры с них не снимешь, как и штаны со спортсменов…И поэтому рвутся к нам в союзники молодые страны, которым юношеский максимализм, при всех его издержках, ценнее сладких туманных грез дряхлеющего гегемона.Правда не терпит недосказанностей. Даже самых неприятных. Не все хотят жить по лжи. Даже самой сладкой…И наконец, о еще одном в этом плане наболевшем. Недавно довелось поговорить с коллегой о перспективах Rutube. Тот, как профессионал, вывалил на меня кучу технических подробностей об отстое этого ресурса по сравнению с тем же американским YouTube. О том, что вообще "нет жизни после YouTube".Не знаю, не знаю. Не в теме. Не разбираюсь в серваках, трафиках, шейпингах и прочем. Ну, кроме контента.Но знаю точно, что победит в конце концов не тот хостинг, у которого круче механика, автоматика и иные бесконечные технологические аспекты, а тот, у которого подлиннее простые канонические рецепты.То есть тот, за которым стоит не хитрая инженерия и идеологическая фактура, а честный ум и человеческая натура. А последнюю, кстати говоря, уже тысячу лет одинаково понимают все канонические конфессии от православия до мусульманства.Да, контент "американца" куда как гуще. Угадали янки в свое время с трендами, стимулами, монетизацией. А мне вспоминается парочка историй.Первая более-менее недавняя. Это когда один из американских президентов признался, что, заглянув в глаза российскому лидеру, он увидел подлинного "христианина".И я мечтаю, что настанет период, когда заглянувший в Rutube сразу увидит там четкую, недвусмысленную, подлинную картину Русского мира, не испохабленную лукавыми толкованиями, конъюнктурными умолчаниями и пошлыми интерпретациями.Причем русского не в смысле государственной маркировки, а по факту культурного окормления — от бывших союзных республик до той же Африки. Это я и называю каноническим контентом. Ведь канон — это не только эталон, как считали древние греки, но и душа, как прописано в нашей традиции.Вторая история более давняя. Гуляли некогда по романтической набережной Ялты два гения. Лев Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов. Толстой механически прихлопнул ладонью комара, присосавшегося к щеке. Чехов, явно тролля толстовство , посетовал, что автор теории непротивления злу походя загубил невинную комариную жизнь. На что Лев Николаевич зло ответил: "Не надо жить дробно!"В сети сейчас доминируют ресурсы, которые как раз и дробят, разменивают на мелочи нашу бесценную жизнь. Из пользователей делают мусорщиков, азартно, наркотически исступленно копающихся в информационном треше и разбирающихся в комарином писке.Самое время появится хостингу, оперирующему действительно важным. Для ума и души, жизни и мечты.В конце концов, городская свалка с самой продвинутой логистикой и даже искусственным интеллектом проиграет в креативном плане сельской библиотеке. Если та подобрана с любовью и совестью.А еще я как поклонник о. Сергия Флоренского верю в судьбоносность имен. В имени нашей платформы слышится рык, ордынность, мужская определенность. У "американца" — жеманность, толерантность, недосказанность… Или я ошибаюсь?Ещё одно мнение Дмитрия Выдрина: Русский мир. Территория Суворова и Куваева

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20240730/1056571352.html

украина

запад

мали

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

мнения, украина, запад, мали, константин симонов, rutube, youtube