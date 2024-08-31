Как Украина теряет города, западные подарки и уважение: Гаспарян о вреде привычек хутора - 31.08.2024 Украина.ру
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Как Украина теряет города, западные подарки и уважение: Гаспарян о вреде привычек хутора
Как Украина теряет города, западные подарки и уважение: Гаспарян о вреде привычек хутора - 31.08.2024 Украина.ру
Как Украина теряет города, западные подарки и уважение: Гаспарян о вреде привычек хутора
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2024-08-31T10:31
2024-08-31T10:31
украина
россия
армен гаспарян
f-16
политолог
волынская резня
фронт
покровск/красноармейск
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели00:21 – О первом уничтоженном на Украине истребителе F-16;08:03 – о ситуации на Покровском (Красноармейском) направлении;15:32 – о польско-украинском скандале вокруг волынской резни;25:39 – о разнице российского и украинского подходов в привлечении новых бойцов на фронт.*Во время интервью упоминаются террористическая неонацистская организация "Азов" и запрещённая в России экстремистская организация УПА.#Гаспарян #F16 #самолёт #истребители #Украина #крушение #Безуглая #ПВО #Ермак #Покровск #Запад #Леопард #Абрамс #Брэдли #Госдеп #Курск #Сумы #Харьков #СВО #спецоперация #байрактар #война #пилот #ВВС #Сырский #Днепропетровск #Днепр #Донбасс #котёл #резервы #Химки #Калуга #паника #штурмовики #история #Финляндия #выборы #парламент #Гиммлер #Гудериан #Европа #ЕС #бандеровцы #полонизация #Кулеба #СС #поляки #волынь #резня #декоммунизация #УПА #Порошенко #реституция #военкомат #ТЦК #мобилизация #облавы #медиа #килинкаров #Константиновка #Польша #историяТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyanНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, армен гаспарян, f-16, политолог, волынская резня, фронт, покровск/красноармейск
Украина, Россия, Армен Гаспарян, F-16, политолог, Волынская резня, фронт, Покровск/Красноармейск

Как Украина теряет города, западные подарки и уважение: Гаспарян о вреде привычек хутора

10:31 31.08.2024
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:21 – О первом уничтоженном на Украине истребителе F-16;
08:03 – о ситуации на Покровском (Красноармейском) направлении;
15:32 – о польско-украинском скандале вокруг волынской резни;
25:39 – о разнице российского и украинского подходов в привлечении новых бойцов на фронт.
*Во время интервью упоминаются террористическая неонацистская организация "Азов" и запрещённая в России экстремистская организация УПА.
#Гаспарян #F16 #самолёт #истребители #Украина #крушение #Безуглая #ПВО #Ермак #Покровск #Запад #Леопард #Абрамс #Брэдли #Госдеп #Курск #Сумы #Харьков #СВО #спецоперация #байрактар #война #пилот #ВВС #Сырский #Днепропетровск #Днепр #Донбасс #котёл #резервы #Химки #Калуга #паника #штурмовики #история #Финляндия #выборы #парламент #Гиммлер #Гудериан #Европа #ЕС #бандеровцы #полонизация #Кулеба #СС #поляки #волынь #резня #декоммунизация #УПА #Порошенко #реституция #военкомат #ТЦК #мобилизация #облавы #медиа #килинкаров #Константиновка #Польша #история
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Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Вчера, 17:00
"Повесить всех собак": командующий ВВС Украины проговорился о роли США в истории с F-16Командующий ВВС Украины Николай Олещук* выложил в свой телеграм-канал пост, в котором нечаянно проговорился, что "правильную" объяснить крушение американского F-16 Киеву поможет Вашингтон
 
УкраинаРоссияАрмен ГаспарянF-16политологВолынская резняфронтПокровск/Красноармейск
 
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