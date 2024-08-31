https://ukraina.ru/20240831/1057157279.html

Как Украина теряет города, западные подарки и уважение: Гаспарян о вреде привычек хутора

Как Украина теряет города, западные подарки и уважение: Гаспарян о вреде привычек хутора - 31.08.2024 Украина.ру

Как Украина теряет города, западные подарки и уважение: Гаспарян о вреде привычек хутора

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2024-08-31T10:31

2024-08-31T10:31

2024-08-31T10:31

украина

россия

армен гаспарян

f-16

политолог

волынская резня

фронт

покровск/красноармейск

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели00:21 – О первом уничтоженном на Украине истребителе F-16;08:03 – о ситуации на Покровском (Красноармейском) направлении;15:32 – о польско-украинском скандале вокруг волынской резни;25:39 – о разнице российского и украинского подходов в привлечении новых бойцов на фронт.*Во время интервью упоминаются террористическая неонацистская организация "Азов" и запрещённая в России экстремистская организация УПА.#Гаспарян #F16 #самолёт #истребители #Украина #крушение #Безуглая #ПВО #Ермак #Покровск #Запад #Леопард #Абрамс #Брэдли #Госдеп #Курск #Сумы #Харьков #СВО #спецоперация #байрактар #война #пилот #ВВС #Сырский #Днепропетровск #Днепр #Донбасс #котёл #резервы #Химки #Калуга #паника #штурмовики #история #Финляндия #выборы #парламент #Гиммлер #Гудериан #Европа #ЕС #бандеровцы #полонизация #Кулеба #СС #поляки #волынь #резня #декоммунизация #УПА #Порошенко #реституция #военкомат #ТЦК #мобилизация #облавы #медиа #килинкаров #Константиновка #Польша #историяТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyanНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

https://ukraina.ru/20240830/1057151776.html

украина

россия

покровск/красноармейск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, армен гаспарян, f-16, политолог, волынская резня, фронт, покровск/красноармейск