Как Украина теряет города, западные подарки и уважение: Гаспарян о вреде привычек хутора
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:21 – О первом уничтоженном на Украине истребителе F-16;
08:03 – о ситуации на Покровском (Красноармейском) направлении;
15:32 – о польско-украинском скандале вокруг волынской резни;
25:39 – о разнице российского и украинского подходов в привлечении новых бойцов на фронт.
*Во время интервью упоминаются террористическая неонацистская организация "Азов" и запрещённая в России экстремистская организация УПА.
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