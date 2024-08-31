Украинский уклонист рассказал, как бежал в Румынию, но оказался военнопленным в России - 31.08.2024 Украина.ру
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Украинский уклонист рассказал, как бежал в Румынию, но оказался военнопленным в России
Украинский уклонист рассказал, как бежал в Румынию, но оказался военнопленным в России - 31.08.2024 Украина.ру
Украинский уклонист рассказал, как бежал в Румынию, но оказался военнопленным в России
Семью отправил в Белоруссию, сам бежал в Румынию, но попал на СВО и оказался в российском плену. Обстоятельства своей истории корреспонденту издания Украина.ру рассказал военнослужащий 82-й бригады ВСУ в российском плену Михаил Шкода
2024-08-31T05:16
2024-08-31T05:16
новости
румыния
белоруссия
украина
вооруженные силы украины
ес
сво
кто
всу
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Незадачливый украинский уклонист попал в ВСУ, а затем добровольно сдался российским войскам в Курской области. По словам Шкоды, он изначально не хотел воевать, однако был пойман при попытке бегства в Евросоюз и насильственно отправлен в зону СВО."Еще в марте мне удалось отправить жену и сына в Белоруссию. Поскольку у меня не было возможности легально выехать из Украины, я хотел, чтобы сначала они оказались в безопасности и обжились на новом месте, а потом уже присоединиться к ним. В итоге я решился бежать к ним через Румынию", - рассказал Шкода.Он решился на бегство с Украины, по его словам, "потому что внутри страны за последнее время серьезно накалилась политическая обстановка". Его русскоговорящие тесть и тёща живут в Киеве им стали делать замечания за использование русского языка. Аналогичные проблемы начались у его сына - он тоже русскоязычный и нажил неприятности школе, нарисовав танк с красными звёздами и красным флагом."Украина превратилась в бандитское государство, где никакие законы не действуют. Я не хочу жить в такой стране", - констатировал Шкода.Полный текст интервью Уклонист из ВСУ Михаил Шкода: Я лез по горам и прятался в сое, чтобы спастись от бандитского государства читайте на сайте Украина.ру
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новости, румыния, белоруссия, украина, вооруженные силы украины, ес, сво, кто, всу, потери всу, дезертирство , уклонисты, военнопленные, курская область
Новости, Румыния, Белоруссия, Украина, Вооруженные силы Украины, ЕС, СВО, КТО, ВСУ, потери ВСУ, дезертирство , уклонисты, военнопленные, Курская область

Украинский уклонист рассказал, как бежал в Румынию, но оказался военнопленным в России

05:16 31.08.2024
 
© Украина.руМихаил Шкода
Михаил Шкода - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Украина.ру
Читать в
Семью отправил в Белоруссию, сам бежал в Румынию, но попал на СВО и оказался в российском плену. Обстоятельства своей истории корреспонденту издания Украина.ру рассказал военнослужащий 82-й бригады ВСУ в российском плену Михаил Шкода
Незадачливый украинский уклонист попал в ВСУ, а затем добровольно сдался российским войскам в Курской области. По словам Шкоды, он изначально не хотел воевать, однако был пойман при попытке бегства в Евросоюз и насильственно отправлен в зону СВО.
"Еще в марте мне удалось отправить жену и сына в Белоруссию. Поскольку у меня не было возможности легально выехать из Украины, я хотел, чтобы сначала они оказались в безопасности и обжились на новом месте, а потом уже присоединиться к ним. В итоге я решился бежать к ним через Румынию", - рассказал Шкода.
Он решился на бегство с Украины, по его словам, "потому что внутри страны за последнее время серьезно накалилась политическая обстановка". Его русскоговорящие тесть и тёща живут в Киеве им стали делать замечания за использование русского языка. Аналогичные проблемы начались у его сына - он тоже русскоязычный и нажил неприятности школе, нарисовав танк с красными звёздами и красным флагом.
"Украина превратилась в бандитское государство, где никакие законы не действуют. Я не хочу жить в такой стране", - констатировал Шкода.
Полный текст интервью Уклонист из ВСУ Михаил Шкода: Я лез по горам и прятался в сое, чтобы спастись от бандитского государства читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиРумынияБелоруссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЕССВОКТОВСУпотери ВСУдезертирствоуклонистывоеннопленныеКурская область
 
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