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Эксперт оценил шансы Rutube после закрытия YouTube

Эксперт оценил шансы Rutube после закрытия YouTube - 31.08.2024 Украина.ру

Эксперт оценил шансы Rutube после закрытия YouTube

YouTube задал российским конкурентам уровень, достижение которого возможно при правильной стратегии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер

2024-08-31T08:36

2024-08-31T08:36

2024-08-31T09:43

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Эксперт указал на неоднозначность эффекта запретительной меры. Так он оценил мнение о том, что российский видеохостинг Rutube выстрелит только тогда, когда закроют YouTube."Когда есть монополист в контенте, любой человек знает, куда нужно выкладывать свой ролик, чтобы он появился в общемировой базе. Это YouTube. И хорошо, если такими платформами станут наши разработки", - сказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета.При этом он заметил, что российские аналоги YouTube развивались иначе, на основе иных стратегий."Они пытались дистанцироваться от того, что делает YouTube, потому что не могли с ним конкурировать. Сейчас они пытаются вернуться в тот вектор, который задавал YouTube. Хотелось бы, чтобы они этой возможностью воспользовались. Им нужен контент, очень много контента. Это единственная причина, по которой люди остаются в YouTube. Работа над этим ведется", - констатировал Геллер.По его оценке, аудитория переходит, пользуется, пробует, изучает сервисы VK, Rutube и у этих сервисов сейчас значительный приток аудитории. Прежней монетизации на YouTube даже для блогеров-миллионников нет уже давно, а российские платформы не могут платить за просмотр много, отметил эксперт.Полный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Трамп, Дуров и Третья мировая война. Грег Вайнер о сюрпризах, которые Запад готовит России на сайте Украина.ру

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новости, россия, запад, евгений геллер, павел дуров, youtube, rutube, it-специалисты, it-компания, it-сектор, кибербезопасность, информационная безопасность, информационная война, социальные сети, конкуренция