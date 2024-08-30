"Война на Украине отвлекает": что стоит за обещанием Подоляка греть ЕС без России
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтроительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток
С 1 января 2025 года Киев прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз, однако готов осуществлять поставку энергоресурсов из других стран. Об этом 30 августа заявил советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в эфире украинского телеканала "Новости. Live"
"С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны как Словакия, Чехия и Венгрия получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину. Это также касается и газа", - заявил Подоляк.
Он добавил, что украинские власти, несмотря на все свои сложности, готовы и дальше "обогревать" Европу. Например, поставляя ЕС газ из среднеазиатских стран.
"Если какая-либо страна Европы посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова его транзитировать, если будет соответствующая логистика, юридическая основа и контрактность", - резюмировал Подоляк.
Эксперты отметили, что такие формулировки главы ОП являются провокацией, так как указанные им европейские страны, с одной стороны, не могут диверсифицировать поставки. Причина - действующие контракты. Например, словацкая компания Eustream заключила контракт с "Газпромом" в 2017 году, и действителен он до 2050 года.
С другой стороны, европейским государствам выгодно сотрудничество с РФ: долговременные договоренности позволяют ЕС не зависеть от ценовых штормов на рынке энергетики.
Наконец, слова Подоляка - реверанс в сторону США, которые, очевидно, заинтересованы в Узбекистане. Об этом, в частности, написал старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Даниэль Ф. Рунде в своей статье для американского журнала The National Interest.
В своем материале он, в частности, рассказывает о том, что Вашингтон работает над созданием современного аналога Шелкового пути. Речь идет "о расширении так называемого "Среднего коридора" через Казахстан и "Транскавказского транзитного коридора" через Туркменистан через Азербайджан, Грузию, Турцию, Черное море или Кавказ в Европу".
"Узбекистан уже использует для транспортировки Средний коридор, который соединяет Азию и Европу через два порта в Казахстане на Каспийском море. Значительный интерес проявляется к развитию железнодорожного сообщения с портом Туркменбаши в Туркменистане. Соединенные Штаты могут поддержать этот новый маршрут через Туркменистан благодаря усилиям Туркменистана по модернизации своей транспортной инфраструктуры. Война на Украине отвлекает транзит товаров и энергоносителей от России, давая Среднему коридору шанс стать предпочтительным путем торговли", - написал Рунде.
На днях Владимир Зеленский отказался продлевать договор с Россией о транзите газа в ЕС, заявив, что все же готов рассмотреть соответствующие просьбы неких "европейских коллег".
Украина не является членом ЕС и почти 10 лет не закупает российский газ напрямую. После госпереворота 2014 года Россия продолжала поставлять газ в Евросоюз и поставляет до сих пор с учетом ограничений, введённых Еврокомиссией.
После захвата ВСУ газораспределительной станции в Курской области поставки российского газа в ЕС не прекращались.