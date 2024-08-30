https://ukraina.ru/20240830/1057135429.html

За 1,5 месяца до выборов: Трамп попросил судить его в другом городе

За 1,5 месяца до выборов: Трамп попросил судить его в другом городе - 30.08.2024 Украина.ру

За 1,5 месяца до выборов: Трамп попросил судить его в другом городе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подал прошение о переносе уголовного дела о фальсификации им документов из районного суда Нью-Йорка в федеральный суд. Об этом 30 августа сообщила газета New York Times

2024-08-30T10:05

2024-08-30T10:05

2024-08-30T10:05

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дмитрий дробницкий

new york times

украина.ру

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Жюри присяжных суда Нью-Йорка признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации деловой документации. Это связано с якобы выплатами двум женщинам за молчание о предполагаемой сексуальной связи с Трампом, напомнили журналисты.Журналисты газеты обратили внимание, что вынесение приговора в суде Манхэттена запланировано на 18 сентября, то есть всего за 1,5 месяца до дня президентских выборов 5 ноября.В середине августа Трамп просил судью штата отложить вынесение приговора до окончания выборов. Однако пока это прошение не получило ход.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог и американист Грег Вайнер отметил, что общественное мнение Нью-Йорка и набранные там 12 присяжных очевидно испытывают к Трампу ненависть, а значит, исход его дела в суде Манхэттена очевиден."Трампу можно прыгать на одной ножке или на двух, речи выдавать разные и так далее. Но сейчас ситуация серьезная, потому что все присяжные признали его виновным по всем 34 уголовным делам, за каждое из которых судья может дать Трампу по 4 года. За каждое!", — подчеркнул Вайнер.Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в беседе с журналистами издания Украина.ру добавил, что обвинения Трампа - это ход в большой игре перед президентскими выборами в США."Месяц с лишним до объявления приговора будет идти большая игра: какой приговор вынесут, на кого надавить. Даже неважно, какой срок Трампу назначат. Все давно идет в одну сторону, без гражданской войны они не обойдутся. Если Трампа убьют завтра, ничего не изменится. Не получится им выйти из этой ситуации, когда нация расколота пополам", — объяснил Дробницкий.Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений по делу о выплатах и фальсификациях - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент считает себя невиновным и уверен, что дело против него сфабриковано по политическим мотивам.В общественном пространстве также все чаще говорят о том, что в нынешней президентской гонке Трампа могут устранить физически. Эта тема стала еще чаще обсуждаться после того, как 13 июля на кандидата в американские выборы было совершено покушение .В результате действий снайпера Томаса Мэттью Крукса Трамп был ранен в ухо, один из посетителей митинга погиб, еще двое получили ранения.20-летний Крукс был убит снайпером Секретной службы США.

https://ukraina.ru/20240605/1055465429.html

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