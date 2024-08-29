Польский судья объяснил, что Западу нужно от Дурова, российские пользователи ответили
© Manuel Blondeau - CorbisПавел Дуров
© Manuel Blondeau - Corbis
Запад хочет добиться от основателя "Телеграм" Павла Дурова получения данных пользователей. Такое мнение 29 августа озвучил польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой властей своей страны
"Нельзя не упомянуть об аресте Павла Дурова. Как видим, отказ от российского гражданства ему ничуть не помог, и французские, да и не только французские службы рассчитывают на его сотрудничество в получении данных пользователей и содержания разговоров в Tелеграм. Интересно будет посмотреть, чем закончится авантюра с Павлом Дуровым, ведь президент Франции Эммануэль Макрон уже дал понять, что решать будет не он, а "свободные" суды Франции", - написал Шмидт в своем телеграм-канале.
Российские пользователи уже пошутили над тем, что именно французские власти увидят в их переписках. Примеры выложили в сеть, вот некоторые из них:
В минувшие выходные основателя "Телеграма" задержали в аэропорту Франции. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в Сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
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Вчера, 14:13Новые подробности ареста хозяина Телеграма. Не Павел уже, а Поль, не Дуров, а Дю РовУже не каждый день, а каждый час приносят все новые и неожиданные подробности ареста и даже последних лет жизни хозяина Телеграма Павла Дурова. Оказывается, спецслужбы Запада несколько лет следят за ним, вскрыли его айфон, в общем, разглядывали под микроскопом
Накануне в СМИ сообщили об освобождении основателя мессенджера, однако оказалось, что это лишь процессуальная формальность. На самом деле Дуров сменил СИЗО на судебный надзор и должен внести залог в размере 5 миллионов евро (примерно 510 миллионов рублей).
В среду, 28 августа, американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.
В материале уточнялось, что решение о задержании основателя "Телеграм" было принято после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей сети.
Также американские журналисты посетовали, что "Телеграм" практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами.
Журналисты американского издания The Wall Street Journal (WSJ) написали о том, что французские шпионы взломали телефон Дурова еще семь лет назад. То есть за год до того, как основатель "Телеграма" пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда последний предлагал Дурову перенести офис Телеграм в свою страну и сулил гражданство.
По информации WSJ, Дуров отказался перевозить "Телеграм" во Францию. Однако интерес Макрона к российскому мультимиллиардеру не угас.