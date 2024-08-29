https://ukraina.ru/20240829/1057110296.html

Польский судья объяснил, что Западу нужно от Дурова, российские пользователи ответили

Польский судья объяснил, что Западу нужно от Дурова, российские пользователи ответили - 29.08.2024 Украина.ру

Польский судья объяснил, что Западу нужно от Дурова, российские пользователи ответили

Запад хочет добиться от основателя "Телеграм" Павла Дурова получения данных пользователей. Такое мнение 29 августа озвучил польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой властей своей страны

2024-08-29T10:08

2024-08-29T10:08

2024-08-29T10:08

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Российские пользователи уже пошутили над тем, что именно французские власти увидят в их переписках. Примеры выложили в сеть, вот некоторые из них:В минувшие выходные основателя "Телеграма" задержали в аэропорту Франции. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в Сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Накануне в СМИ сообщили об освобождении основателя мессенджера, однако оказалось, что это лишь процессуальная формальность. На самом деле Дуров сменил СИЗО на судебный надзор и должен внести залог в размере 5 миллионов евро (примерно 510 миллионов рублей).В среду, 28 августа, американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.В материале уточнялось, что решение о задержании основателя "Телеграм" было принято после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей сети.Также американские журналисты посетовали, что "Телеграм" практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами.Журналисты американского издания The Wall Street Journal (WSJ) написали о том, что французские шпионы взломали телефон Дурова еще семь лет назад. То есть за год до того, как основатель "Телеграма" пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда последний предлагал Дурову перенести офис Телеграм в свою страну и сулил гражданство.По информации WSJ, Дуров отказался перевозить "Телеграм" во Францию. Однако интерес Макрона к российскому мультимиллиардеру не угас.

https://ukraina.ru/20240828/1057090138.html

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новости, франция, запад, павел дуров, telegram