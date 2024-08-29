Зашли профессиональные убийцы: Суздальцев о том, почему противостояние в Курской области - это надолго
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© Forward Observations Group
На российскую территорию в Курской области зашли профессиональные убийцы. Один из пленных сказал, что он в боевых действиях с 2016 года. Это профессионалы, а не мобилизованные, воевать с ними сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
С самого начала было понятно, что Курская операция ВСУ - это надолго. Я большой противник пропагандисткой кампании, когда на Западе рассказывают, что это была ошибка, рассказал эксперт.
Много вопросов, как эта группировка украинских войск смогла сконцентрироваться, ведь в современной войне просматривается абсолютно все, от спутника до беспилотника, отметил политолог.
"На нашу территорию зашли профессиональные убийцы. Один из пленных сказал, что он в боевых действиях с 2016 года. Это профессионалы, а не мобилизованные вчера, как они все плачутся. Это профессионалы, воевать с ними сложно", - подчеркнул Суздальцев.
Украинская армия – славянская, и конечно же славянская армия будет воевать. Мы помним, как после Второй мировой войны югославские партизаны создали настоящую армию, указал он.
"У меня было ощущение, что главная цель Курской операции – АЭС в Курчатове. Мы еще не знаем имена тех героев, которые легли, но не пропустили врага в сторону Курчатова. Это было бы самое страшное", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.ру
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