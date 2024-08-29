Зашли профессиональные убийцы: Суздальцев о том, почему противостояние в Курской области - это надолго - 29.08.2024 Украина.ру
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Зашли профессиональные убийцы: Суздальцев о том, почему противостояние в Курской области - это надолго
Зашли профессиональные убийцы: Суздальцев о том, почему противостояние в Курской области - это надолго - 29.08.2024 Украина.ру
Зашли профессиональные убийцы: Суздальцев о том, почему противостояние в Курской области - это надолго
На российскую территорию в Курской области зашли профессиональные убийцы. Один из пленных сказал, что он в боевых действиях с 2016 года. Это профессионалы, а не мобилизованные, воевать с ними сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-08-29T06:00
2024-08-29T06:00
новости
курская область
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С самого начала было понятно, что Курская операция ВСУ - это надолго. Я большой противник пропагандисткой кампании, когда на Западе рассказывают, что это была ошибка, рассказал эксперт.Много вопросов, как эта группировка украинских войск смогла сконцентрироваться, ведь в современной войне просматривается абсолютно все, от спутника до беспилотника, отметил политолог.Украинская армия – славянская, и конечно же славянская армия будет воевать. Мы помним, как после Второй мировой войны югославские партизаны создали настоящую армию, указал он."У меня было ощущение, что главная цель Курской операции – АЭС в Курчатове. Мы еще не знаем имена тех героев, которые легли, но не пропустили врага в сторону Курчатова. Это было бы самое страшное", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.руО секретах войны и в чем ее тайна — в статье Захара Виноградова "Один день без войны. Победа как избавление" на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, запад, андрей суздальцев, вс рф, аэс, курск, вторжение, сво, граница, всу, герои
Новости, Курская область, Россия, Запад, Андрей Суздальцев, ВС РФ, АЭС, Курск, вторжение, СВО, граница, ВСУ, герои

Зашли профессиональные убийцы: Суздальцев о том, почему противостояние в Курской области - это надолго

06:00 29.08.2024
 
© Forward Observations Groupнаемники Forward Observations Group
наемники Forward Observations Group
© Forward Observations Group
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На российскую территорию в Курской области зашли профессиональные убийцы. Один из пленных сказал, что он в боевых действиях с 2016 года. Это профессионалы, а не мобилизованные, воевать с ними сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
С самого начала было понятно, что Курская операция ВСУ - это надолго. Я большой противник пропагандисткой кампании, когда на Западе рассказывают, что это была ошибка, рассказал эксперт.
Много вопросов, как эта группировка украинских войск смогла сконцентрироваться, ведь в современной войне просматривается абсолютно все, от спутника до беспилотника, отметил политолог.
"На нашу территорию зашли профессиональные убийцы. Один из пленных сказал, что он в боевых действиях с 2016 года. Это профессионалы, а не мобилизованные вчера, как они все плачутся. Это профессионалы, воевать с ними сложно", - подчеркнул Суздальцев.
Украинская армия – славянская, и конечно же славянская армия будет воевать. Мы помним, как после Второй мировой войны югославские партизаны создали настоящую армию, указал он.
"У меня было ощущение, что главная цель Курской операции – АЭС в Курчатове. Мы еще не знаем имена тех героев, которые легли, но не пропустили врага в сторону Курчатова. Это было бы самое страшное", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.ру
О секретах войны и в чем ее тайна — в статье Захара Виноградова "Один день без войны. Победа как избавление" на сайте Украина.ру
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