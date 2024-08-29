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Зашли профессиональные убийцы: Суздальцев о том, почему противостояние в Курской области - это надолго

Зашли профессиональные убийцы: Суздальцев о том, почему противостояние в Курской области - это надолго - 29.08.2024 Украина.ру

Зашли профессиональные убийцы: Суздальцев о том, почему противостояние в Курской области - это надолго

На российскую территорию в Курской области зашли профессиональные убийцы. Один из пленных сказал, что он в боевых действиях с 2016 года. Это профессионалы, а не мобилизованные, воевать с ними сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-08-29T06:00

2024-08-29T06:00

2024-08-29T06:00

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сво

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С самого начала было понятно, что Курская операция ВСУ - это надолго. Я большой противник пропагандисткой кампании, когда на Западе рассказывают, что это была ошибка, рассказал эксперт.Много вопросов, как эта группировка украинских войск смогла сконцентрироваться, ведь в современной войне просматривается абсолютно все, от спутника до беспилотника, отметил политолог.Украинская армия – славянская, и конечно же славянская армия будет воевать. Мы помним, как после Второй мировой войны югославские партизаны создали настоящую армию, указал он."У меня было ощущение, что главная цель Курской операции – АЭС в Курчатове. Мы еще не знаем имена тех героев, которые легли, но не пропустили врага в сторону Курчатова. Это было бы самое страшное", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой читайте на сайте Украина.руО секретах войны и в чем ее тайна — в статье Захара Виноградова "Один день без войны. Победа как избавление" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240828/1057097002.html

курская область

россия

запад

курск

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новости, курская область, россия, запад, андрей суздальцев, вс рф, аэс, курск, вторжение, сво, граница, всу, герои