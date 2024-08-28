Дуров стал подозреваемым по уголовным делам в Швейцарии - Forbes - 28.08.2024 Украина.ру
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Дуров стал подозреваемым по уголовным делам в Швейцарии - Forbes
Дуров стал подозреваемым по уголовным делам в Швейцарии - Forbes - 28.08.2024 Украина.ру
Дуров стал подозреваемым по уголовным делам в Швейцарии - Forbes
Женщина, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, подала против него иск в Швейцарии, сообщает Forbes
2024-08-28T14:21
2024-08-28T14:21
павел дуров
новости
швейцария
россия
франция
иск
telegram
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Некая Ирина Болгар утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из их детей. Вскоре после этого она подала гражданский иск об опеке над их детьми. Оба иска были поданы через несколько месяцев после того, как Болгар заявила, что миллиардер перестал выплачивать ей алименты в размере порядка 170 тысяч долларов.Женщина утверждает, что Дуров пять раз с 2021 по 2022 год применил насилие к своему младшему сыну, родившемуся в сентябре 2017 года. Это привело к травмам, в том числе к сотрясению мозга, а также к проблемам со сном, говорится в иске.Болгар заверяет также, что Дуров перестал встречаться с их детьми в сентябре 2022 года и примерно в то же время прекратил выплачивать ей алименты, говорится в материалах дела. После этого она была вынуждена воспитывать детей на свою зарплату - около 9,5 тысяч долларов в месяц, следует из материалов.В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.В МИД России сообщали, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но французские власти считают его французское гражданство основным. Посольство России во Франции также запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова и потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ к нему, однако французские власти пока уклоняются от взаимодействия с российским посольством по этому вопросу.Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.
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павел дуров, новости, швейцария, россия, франция, иск, telegram
Павел Дуров, Новости, Швейцария, Россия, Франция, иск, Telegram

Дуров стал подозреваемым по уголовным делам в Швейцарии - Forbes

14:21 28.08.2024
 
Дуров после модернизации внешности
Дуров после модернизации внешности
Читать в
Женщина, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, подала против него иск в Швейцарии, сообщает Forbes
Некая Ирина Болгар утверждает, что Дуров применил физическое насилие к одному из их детей. Вскоре после этого она подала гражданский иск об опеке над их детьми. Оба иска были поданы через несколько месяцев после того, как Болгар заявила, что миллиардер перестал выплачивать ей алименты в размере порядка 170 тысяч долларов.
Женщина утверждает, что Дуров пять раз с 2021 по 2022 год применил насилие к своему младшему сыну, родившемуся в сентябре 2017 года. Это привело к травмам, в том числе к сотрясению мозга, а также к проблемам со сном, говорится в иске.
Болгар заверяет также, что Дуров перестал встречаться с их детьми в сентябре 2022 года и примерно в то же время прекратил выплачивать ей алименты, говорится в материалах дела. После этого она была вынуждена воспитывать детей на свою зарплату - около 9,5 тысяч долларов в месяц, следует из материалов.
В минувшие выходные основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.
По заявлению прокуратуры Парижа, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями.
Бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы.
Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, он добавил, что оно было произведено якобы в рамках судебного расследования, а вердикт будут принимать судьи.
Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.
В МИД России сообщали, что Москва направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но французские власти считают его французское гражданство основным. Посольство России во Франции также запросило у французских властей разъяснения о причинах задержания Дурова и потребовало обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ к нему, однако французские власти пока уклоняются от взаимодействия с российским посольством по этому вопросу.
Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма" на сайте Украина.ру.
 
Павел ДуровНовостиШвейцарияРоссияФранцияискTelegram
 
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