Киев направит Вашингтону список целей в России - 27.08.2024 Украина.ру
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Киев направит Вашингтону список целей в России
Киев направит Вашингтону список целей в России - 27.08.2024 Украина.ру
Киев направит Вашингтону список целей в России
Администрация Байдена получит от Украины список целей на территории России, которые возможно поразить западным оружием. Об этом сообщает издание Politico
2024-08-27T14:09
2024-08-27T14:09
новости
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вашингтон
politico
вооруженные силы украины
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ракеты
военная помощь
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По информации источников издания, в Киеве настаивают на применении дальнобойных ракет по целям на территории России. Такие ракеты поставили на Украину в том числе и США.Киев добивается от Вашингтона снятия запрета на применение дальнобойного оружия по целям за пределами украинской территории в границах 1991 года. Белый дом считает выдачу того разрешения недостаточно обоснованным.По информации источников издания, в Белом доме сомневаются, что такой шаг позволит достичь стратегического преимущества украинской армии, учитывая релокацию российских важных объектов вглубь территории страны. Однако эта тема может быть обсуждена в ходе визита украинской делегации в США, отметило издание.Ранее издания США сообщали о длительной дискуссии вокруг передачи Вашингтоном баллистических ракет ATACMS на Украину. В итоге Белый дом принял такое решение и осенью 2023 года отправил более сотни таких ракет для нужд ВСУ. Ими обстреливали Севастополь и другие российские территории. В итоге погибли граждане России, был нанесён ущерб гражданским и военным объектам. Часть ракет была сбита и доставлена на изучение российским военным специалистам.Как стало известно ранее, Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian
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новости, россия, киев, вашингтон, politico, вооруженные силы украины, всу, atacms, ракеты, военная помощь
Новости, Россия, Киев, Вашингтон, Politico, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ATACMS, ракеты, военная помощь

Киев направит Вашингтону список целей в России

14:09 27.08.2024
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать в
Администрация Байдена получит от Украины список целей на территории России, которые возможно поразить западным оружием. Об этом сообщает издание Politico
По информации источников издания, в Киеве настаивают на применении дальнобойных ракет по целям на территории России. Такие ракеты поставили на Украину в том числе и США.
Киев добивается от Вашингтона снятия запрета на применение дальнобойного оружия по целям за пределами украинской территории в границах 1991 года. Белый дом считает выдачу того разрешения недостаточно обоснованным.
По информации источников издания, в Белом доме сомневаются, что такой шаг позволит достичь стратегического преимущества украинской армии, учитывая релокацию российских важных объектов вглубь территории страны. Однако эта тема может быть обсуждена в ходе визита украинской делегации в США, отметило издание.
Ранее издания США сообщали о длительной дискуссии вокруг передачи Вашингтоном баллистических ракет ATACMS на Украину. В итоге Белый дом принял такое решение и осенью 2023 года отправил более сотни таких ракет для нужд ВСУ. Ими обстреливали Севастополь и другие российские территории. В итоге погибли граждане России, был нанесён ущерб гражданским и военным объектам. Часть ракет была сбита и доставлена на изучение российским военным специалистам.
Как стало известно ранее, Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian
 
НовостиРоссияКиевВашингтонPoliticoВооруженные силы УкраиныВСУATACMSракетывоенная помощь
 
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