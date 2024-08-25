https://ukraina.ru/20240825/1057033935.html
Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian
Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian - 25.08.2024 Украина.ру
Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian
Киев хочет запустить англо-французские ракеты Storm Shadow по центральным районам России в качестве "демонстрационных" атак. Якобы это продемонстрирует Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимы для прямых ударов. Об этом сообщает газета The Guardian
2024-08-25T12:58
2024-08-25T12:58
2024-08-25T14:13
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Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет большой дальности Storm Shadow для поражения целей в глубине территории России, полагая, что это якобы "может заставить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий", пишет издание.По словам неназванного высокопоставленного чиновника, идея заключается в том, что Россия рассмотрит возможность переговоров только в том случае, если посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу". Однако это высокорискованная стратегия, и пока она не пользуется поддержкой США, подчеркивают журналисты.Украина месяцами лоббировала разрешение использовать Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Тем не менее, пока ВСУ воюют на восточном фронте, растет убеждение, что ее лучшая надежда заключается в контратаке, говорится в материале издания.По словам авторов издания, в августе Украина начала вторжение в Курскую область и теперь якобы претендует на контроль над 1250 кв. км (483 кв. миль) российской территории, хотя темпы ее продвижения замедлились на прошлой неделе. "В то же время силы Киева теряют позиции возле Покровска на Донбассе, где российские захватчики теперь находятся в семи милях от города, который является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом", - говорится в материале The Guardian.О том, как ВСУ могут использовать плацдарм, который захватили в Курской области - в интервью Сергея Сазонова: Удары ВСУ под Курском - проба сил перед операциями под Калининградом и Смоленском на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, the guardian, всу, война, сво, ракеты, ракетный удар, москва, storm shadow
Новости, Россия, Украина, The Guardian, ВСУ, война, СВО, ракеты, ракетный удар, Москва, Storm Shadow
Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian
12:58 25.08.2024 (обновлено: 14:13 25.08.2024)
Киев хочет запустить англо-французские ракеты Storm Shadow по центральным районам России в качестве "демонстрационных" атак. Якобы это продемонстрирует Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимы для прямых ударов. Об этом сообщает газета The Guardian
Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет большой дальности Storm Shadow для поражения целей в глубине территории России, полагая, что это якобы "может заставить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий", пишет издание.
"Высокопоставленные лица в Киеве предположили, что использование англо-французского оружия в "демонстративной атаке" покажет Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимы для прямых ударов", - отмечают авторы The Guardian.
По словам неназванного высокопоставленного чиновника, идея заключается в том, что Россия
рассмотрит возможность переговоров только в том случае, если посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу". Однако это высокорискованная стратегия, и пока она не пользуется поддержкой США, подчеркивают журналисты.
Украина месяцами лоббировала разрешение использовать Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Тем не менее, пока ВСУ воюют на восточном фронте, растет убеждение, что ее лучшая надежда заключается в контратаке, говорится в материале издания.
По словам авторов издания, в августе Украина начала вторжение в Курскую область и теперь якобы претендует на контроль над 1250 кв. км (483 кв. миль) российской территории, хотя темпы ее продвижения замедлились на прошлой неделе.
"В то же время силы Киева теряют позиции возле Покровска на Донбассе, где российские захватчики теперь находятся в семи милях от города, который является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом", - говорится в материале The Guardian.
О том, как ВСУ могут использовать плацдарм, который захватили в Курской области - в интервью Сергея Сазонова: Удары ВСУ под Курском - проба сил перед операциями под Калининградом и Смоленском на сайте Украина.ру