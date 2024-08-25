Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian - 25.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240825/1057033935.html
Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian
Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian - 25.08.2024 Украина.ру
Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian
Киев хочет запустить англо-французские ракеты Storm Shadow по центральным районам России в качестве "демонстрационных" атак. Якобы это продемонстрирует Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимы для прямых ударов. Об этом сообщает газета The Guardian
2024-08-25T12:58
2024-08-25T14:13
новости
россия
украина
the guardian
всу
война
сво
ракеты
ракетный удар
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056141522_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c4bb721a6e9a7df05f30c13629a5081.jpg
Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет большой дальности Storm Shadow для поражения целей в глубине территории России, полагая, что это якобы "может заставить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий", пишет издание.По словам неназванного высокопоставленного чиновника, идея заключается в том, что Россия рассмотрит возможность переговоров только в том случае, если посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу". Однако это высокорискованная стратегия, и пока она не пользуется поддержкой США, подчеркивают журналисты.Украина месяцами лоббировала разрешение использовать Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Тем не менее, пока ВСУ воюют на восточном фронте, растет убеждение, что ее лучшая надежда заключается в контратаке, говорится в материале издания.По словам авторов издания, в августе Украина начала вторжение в Курскую область и теперь якобы претендует на контроль над 1250 кв. км (483 кв. миль) российской территории, хотя темпы ее продвижения замедлились на прошлой неделе. "В то же время силы Киева теряют позиции возле Покровска на Донбассе, где российские захватчики теперь находятся в семи милях от города, который является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом", - говорится в материале The Guardian.О том, как ВСУ могут использовать плацдарм, который захватили в Курской области - в интервью Сергея Сазонова: Удары ВСУ под Курском - проба сил перед операциями под Калининградом и Смоленском на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240825/1057021254.html
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056141522_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e65eebe050b98ae722c80382157f832.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, the guardian, всу, война, сво, ракеты, ракетный удар, москва, storm shadow
Новости, Россия, Украина, The Guardian, ВСУ, война, СВО, ракеты, ракетный удар, Москва, Storm Shadow

Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian

12:58 25.08.2024 (обновлено: 14:13 25.08.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Киев хочет запустить англо-французские ракеты Storm Shadow по центральным районам России в качестве "демонстрационных" атак. Якобы это продемонстрирует Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимы для прямых ударов. Об этом сообщает газета The Guardian
Украина хочет получить от Запада разрешение на использование ракет большой дальности Storm Shadow для поражения целей в глубине территории России, полагая, что это якобы "может заставить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий", пишет издание.

"Высокопоставленные лица в Киеве предположили, что использование англо-французского оружия в "демонстративной атаке" покажет Кремлю, что военные объекты вблизи самой столицы могут быть уязвимы для прямых ударов", - отмечают авторы The Guardian.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника, идея заключается в том, что Россия рассмотрит возможность переговоров только в том случае, если посчитает, что Украина способна "угрожать Москве и Санкт-Петербургу". Однако это высокорискованная стратегия, и пока она не пользуется поддержкой США, подчеркивают журналисты.
Украина месяцами лоббировала разрешение использовать Storm Shadow против целей на территории России, но без особого успеха. Тем не менее, пока ВСУ воюют на восточном фронте, растет убеждение, что ее лучшая надежда заключается в контратаке, говорится в материале издания.
По словам авторов издания, в августе Украина начала вторжение в Курскую область и теперь якобы претендует на контроль над 1250 кв. км (483 кв. миль) российской территории, хотя темпы ее продвижения замедлились на прошлой неделе.
"В то же время силы Киева теряют позиции возле Покровска на Донбассе, где российские захватчики теперь находятся в семи милях от города, который является ключевым автомобильным и железнодорожным узлом", - говорится в материале The Guardian.
О том, как ВСУ могут использовать плацдарм, который захватили в Курской области - в интервью Сергея Сазонова: Удары ВСУ под Курском - проба сил перед операциями под Калининградом и Смоленском на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
12:07
Ростислав Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеиЧем меньше и чем восточнее европейская страна, тем она глупее и злее. Тем больше у нее надежд покрыть все свои сегодняшние издержки за счет победы над Россией. То, что надежда на эту победу ушла за горизонт, их не волнует
 
НовостиРоссияУкраинаThe GuardianВСУвойнаСВОракетыракетный ударМоскваStorm Shadow
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44Симоньян: "Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст"
16:00100 лет Павлу Загребельному – защитнику Киева и автору "Роксолану"
15:49Путин заслушал доклады командиров, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях - Кремль
15:34Дуров — не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для России
15:13Россия направила ноту с требованием о доступе к Павлу Дурову - Захарова
14:37Москалькова назвала истинную причину ареста Дурова в аэропорту Ле-Бурже
14:25"Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла Дурова
14:09Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в Париже
14:00В Курской области подразделения ГВ "Север" отразили атаки противника на ряд населенных пунктов - МО РФ
13:34ВСУ обстреляли поселок Ракитное, в результате погибли 5 человек, 13 получили ранение - Гладков
13:02Всадник ушел пешком. За что нормальная Украина не простит Алена Делона
13:00США и Британия помогли во вторжении, трагедия в Ракитном, удары. Главное на Украине на 13:00 25 августа
12:58Киев хочет запустить ракеты Storm Shadow вглубь России в качестве "демонстрационных атак" - Guardian
12:24Западная Украина за минувшую неделю: В Закарпатье отменили Конституцию, а Тернополь "хлорировали"
12:19"Вокруг Булгакова": Иешуа – что это за имя?
12:07Ростислав Ищенко: Европа по-прежнему хочет загнать Россию за Урал и надеется разделить трофеи
12:03Посольство РФ потребовало от французских властей обеспечить защиту прав Павла Дурова
11:42Хуже, чем с Курском? О скоплении боевиков ВСУ на границе с Белоруссией и новом плане Украины - Агафонов
11:33Медведев: Дуров должен понять, что Отечество, как и времена, не выбирают
11:21"Это убьет нашу нацию". Украинские эксперты о последствиях продолжения войны
Лента новостейМолния