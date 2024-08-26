https://ukraina.ru/20240826/1057042058.html

Никаких секретов и навязывания: Россия нашла эффективный способ донести правду до молодёжи со всего мира

Никаких секретов и навязывания: Россия нашла эффективный способ донести правду до молодёжи со всего мира - 26.08.2024 Украина.ру

Никаких секретов и навязывания: Россия нашла эффективный способ донести правду до молодёжи со всего мира

Всего за пять дней на молодёжном форуме "Территория смыслов" представители разных стран сами убедились, что всё то, что им говорят о России, не имеет ничего общего с реальностью, а также пересмотрели своё восприятие исторических событий и процессов в разных уголках мира, происходящих прямо сейчас

2024-08-26T06:17

2024-08-26T06:17

2024-08-26T07:40

эксклюзив

форум

молодежь

публичная дипломатия

мягкая сила

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1a/1057041868_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_1aed0bd7f5f26068f8c977e22c008220.jpg

Всемирный фестиваль молодёжи, который прошёл с 29 февраля по 7 марта в Сириусе, стал настоящим праздником жизни. Иностранные участники уезжали со словами "мы обязательно вернёмся в Россию" - и они вернулись.На молодёжном форуме "Территория смыслов" впервые за 10 лет прошла международная смена, среди её участников была и корреспондент издания Украина.ру. В подмосковный Солнечногорск приехали представители 65 государств, часть из них пригласила дирекция ВФМ, другие самостоятельно подали заявки, а третьим о предстоящем форуме рассказали друзья, с которыми познакомились в Сириусе и договорились вместе ездить на подобные мероприятия в России.Cимволично, что этот заезд получил название "Единство", а её символом стала Екатерина II - немка по рождению, которая сделала выбор быть русской, и именно в период её правления Россия стала великой державой.Очень важная миссияВ отличие от ВФМ, где было много развлечений, концертов, общения с известными людьми в неформальной обстановке, в образовательном комплексе "Сенеж" молодым людям предстояло проделать серьёзную работу: разработать в группах концепцию Всемирного фестиваля молодёжи - 2025 (он будет не таким масштабным, как в этом году), туристический проект для Всемирных игр дружбы, а также декларацию многополярного мира и предложения по противодействию глобальным вызовам, стоящим перед человечеством прямо сейчас. Собравшиеся на "Территории смыслов" - это не те люди, которые лишь сетуют, сидя на диване, "как всё плохо", нет, это люди действия, они реализовывают общественно-политические и волонтёрские проекты в своих странах либо работают в государственных структурах. Итоговые проекты участники представили экспертам, а те уже передадут все предложения дальше.Образовательная программа охватила широкий круг тем: от трансформации коммуникации в современных условиях до форм нового колониализма. А по самым важным и острым темам информацию участники получали из первых уст: о правах человека в международном контексте рассказывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, о новом языке политики - первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Вячеслав Никонов, о роли молодёжи в международных отношениях - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (изначально должен был приехать сам министр иностранных дел Сергей Лавров, он всегда выступает на политической смене "Территории смыслов", но в этот раз срочное совещание внесло коррективы), о президентских выборах 2024 года - председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - и могли тут же задать свои вопросы.Кроме того, с членами молодёжных крыльев партий на полях "Территории смыслов" традиционно провели встречи лидеры фракций Государственной думы: Владимир Васильев ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), Владислав Даванков ("Новые люди").Мягкая сила в действииРабота - это, конечно, хорошо, а результативная работа - ещё лучше, но крепче связи налаживаются в неформальной обстановке, именно поэтому по вечерам участников ждала атмосферная программа (да, именно так она называлась). И тут всё, чего только душа пожелает: командные виды спорта, мастер-классы по изготовлению сувениров, квизы, лекции (в частности, от Росатома об особенностях строительства экспериментального термоядерного реактора и первой АЭС в Турции "Аккую"), настольные игры и караоке в открытом павильоне, стилизованном под дачный уголок, да ещё и по нашей доброй традиции чай из самовара с сушками.Русская культура - предмет огромной гордости россиян и отправная точка интереса к России для многих иностранцев. В первый же день участники форума получили уникальную возможность стать артистами балета, причём под наставничеством самого Гедиминаса Таранды, заслуженного деятеля искусств РФ. Начался мастер-класс "Посвящение в балерины", как и полагается, с репетиции, танцоры показали в импровизированном хореографическом зале, как отрабатывают отдельные элементы, а потом повторить их предстояло молодым людям из зала, включая гостя из Африки.Затем артисты выступили с несколькими номерами, а в чём суть каждый из них помогал разобраться Гедиминас Таранда. Удивить удалось даже участника из культурной столицы нашей страны."Насыщенная программа с экскурсом в историю, тонко подмеченные детали, о которых при просмотре балета порой и не задумываешься. Заключительная часть вечера с эпизодами из произведений в исполнении танцоров с комментариями по ходу выступления просто волшебна. Говорю это с уверенностью, как житель Санкт-Петербурга, который частенько заглядывает в театр", - сказал Никита Малый, прошедший посвящение на мастер-классе.По окончании мероприятия все могли не только сфотографироваться в пачке, но и взглянуть на настоящую пачку одной из величайших балерин XX века Анны Павловой.Музыка и танцы - это больше, чем просто развлечения, это мощный инструмент мягкой силы. С какой душой иностранцы пели "Выйду ночью в поле с конём" и просто в коридоре посреди дня, и глубокой ночи под гитару (причём громче всех строчку "Я влюблён в тебя, Россия, влюблён" пел итальянец, правда он наполовину русский и с недавних пор живёт в Москве), и на прощание при отъезде с форума.Участница из Никарагуа не говорила ни одного слова по-русски (даже ни "привет", ни "пока", ни "спасибо"), но "Катюшу" исполняла от начала до конца. На вопрос, откуда знает песню, сказала, что услышала в Tik-Tok, так она запала ей в душу, что выучила. К слову, на церемонии открытия форума девушка, увидев на экране фотографию Владимира Путина, воскликнула: "Это же!.. Это же!.. Я мечтаю увидеть его лично и пожать ему руку. В нём спасение всего мира". И спросила у меня, видели ли я когда-либо нашего президента, а когда я ответила "да, несколько раз", девушка не просто заплакала - зарыдала. Меня такая реакция, честно, слегка обескуражила. От нахлынувших эмоций она не могла говорить и написала в телефоне: "Это моя самая большая мечта, для меня это очень много значит". Самое главное, что она увезла в Никарагуа, по её собственным глазам, портрет российского президента.5 дней, а какой результатМероприятия подобного формата, с одной стороны, для молодёжи это способ весело провести время, завести новые знакомства, а с другой - получение доступа к той информации, которая в их странах недоступна.Прежде всего, о самой России. Те, кто побывал весной на ВФМ, прекрасно понимали, что это не страна, где по улицам ходят медведи, а угрюмые и необщительные русские регулярно пьют водку, но для тех, кто ехал в РФ впервые, различные стереотипы были живы, но они в одночасье разбились и при общении с россиянами, и во время экскурсии по Москве, которой изначально не было в программе, но лишить иностранных участников такой возможности организаторы просто не могли."Информация, которая у меня была, стереотипы о русских, и то, что я увидел здесь, очень сильно отличается. Я не могу поверить, что веду разговоры с русскими. Я не могу поверить, что нахожусь с ними в одном здании. Думаю, всё дело в восприятии, сформированном посредством социальных сетей. И порой опыт даёт лучшее понимание. Когда идёшь в российское посольство, люди начинают спрашивать: "Что ты там делаешь? Не делай ничего, ты же не вернёшься. Ты понимаешь?". Какое представление о России? Здесь мафия, полиция везде. Но когда я был на экскурсии, в самом центре Москвы, мы увидели совершенно не то, что нам говорили. Там так красиво! Все гуляли, очень много людей на улицах, и никаких военных", - поделился со мной Мутинта Поль Чило из Замбии.Молодой человек изучает международные отношения и уверен, что всё, что он узнал на "Территории смыслов", очень поможет ему в дальнейшей учёбе. Большое впечатление на него произвело выступление сотрудника Центра по изучению инициативы "Один пояс - один путь" белградского Института международной политики и экономики Александра Митича, который во время бомбардировок Югославии силами НАТО был корреспондентом агентства AFP в Косово и Метохии. По словам Поля, он и представить такого не мог, из того, что он читал, сложилось совершенно иное впечатление о тех событиях, а рассказы профессора и информация, представленная в презентации, заставило его понять, почему так важно обмениваться информацией, о Косово в том числе."Во время экскурсии я задумался о нашем образовании. До этого момента я не чувствовал предвзятого отношения ко всему, что мы изучаем, чему нас учат. Вы никогда не подумаете, что в России больше четырёх политических партий. Я не знал этого до вчерашнего дня, до встречи с лидерами парламентских фракций. Я смотрел и думал: "Эта партия, эта партия... Что происходит!?" Потому что у нас такое представление, что Путин превыше всех, он не слушает никаких других мнений, он как диктатор. Я думаю, что лучше всего посмотреть на то, что происходит, собственными глазами. Это отличный урок для меня", - подчеркнул Поль.Если такой образ России сформировался в странах Африки, то что говорить о Западе? Там разговоры о России неразрывно связаны со словом "агрессия", это подтвердили участники из Европы, а ещё они сказали, что только на форуме осознали, как мало знают о других странах и континентах, о той же Африке в частности.Про тезисы, озвученные Марией Захаровой, Татьяной Москальковой, Александром Дугиным, Вячеславом Никоновым, российские участники, возможно, скажут, что повторяют опять одно и то же, а для иностранцев в их выступлениях точно было что-то новое, то, что они точно не услышат из СМИ своих стран. Здесь они лучше поняли суть процессов, происходящих в мире сейчас, а также их исторические корни. На полях форума состоялся кинопоказ фильма "Нюрнберг", построенного на реальных событиях: в 1945 году в Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал над нацистскими преступниками, которые непосредственно принимали участие в преступлениях против всего человечества и мира - а все имевшиеся вопросы ребята могли задать креативному продюсеру ленты Илье Васильеву.На пять дней Сенеж стал территорией многополярного мира, местом, где сосуществуют совершенно разные культуры, где все относятся друг к другу с уважением, где никто никому не навязывает свою точку зрения, а решения принимаются путём обсуждения. Представители 65 стран прочувствовали, что значит жить в таком мире, за который сейчас борется РФ. Звучали слова благодарности российским военным за то, что они стоят на защите глобальной безопасности и традиционных ценностей. Представители Италии и Венгрии интересовались у спикеров, как быть молодым европейским политикам, которые хотят укреплять отношения своих стран и России."Важен каждый из нас" - это не просто красивый лозунг, это принцип, по которому на "Территории смыслов" жили от первой до последней минуты смены. Каждого до единого иногороднего и иностранного участника встретили в аэропорту или на вокзале, во сколько бы они ни прибыли в Москву. А тех, кто не успел приехать к церемонии открытия форума, на следующий день в амфитеатре, где проходили общие мероприятия, приветствовали отдельно, дружно сказав "добро пожаловать". Если на лекции, квизе, творческой встрече присутствовал всего один человек, не владеющий русским языком, всё сказанное переводили на английский. Да, специально для него одного, чтобы и он был включён в процесс.В заключительный день участники обменивались мнениями о главных результатах форума, и представительница Алжира, прежде чем высказаться по этой теме, поблагодарила не только за тёплый приём, но и за уважительное отношение ко всем культурам. Например, сразу же после заезда организаторы попросили участников не ходить по территории в шортах, поскольку в некоторых государствах это не принято. А на финальном концерте представители разных стран исполнили свои национальные песни и танцы, это было потрясающе, все с огромным интересом наблюдали за их выступлениями.Спустя время участники, вероятно, не вспомнят, о чём были разработанные ими проекты, и содержание части лекций сотрётся из памяти, но совершенно точно они никогда не забудут посиделки с гитарой до глубокой ночи, обмен подарками и сладостями, бесконечное сканирование QR-кодов в мессенджерах, чтобы не потерять контакты, а ещё как учили друг друга приветствиям на своём языке, как на концерте водили хороводы и танцевали что-то наподобие сиртаки.Для иностранцев упоминание России на эмоциональном уровне будет вызывать тёплые и радостные эмоции. Но не только они открыли для себя Россию - благодаря им, их впечатления мы тоже открыли для себя свою же страну заново: зачастую мы на многое перестаём обращать внимание, ценить, гордиться этим.Только-только добрались до дома участники из самых отдалённых уголков, но на этом ничего не закончилось. После окончания смены на "Территории смыслов" все присутствовавшие на ней стали амбассадорами многополярного мира - они будут нести эти знания в массы, разъяснять людям, что это вообще такое многополярный мир, кого-то ещё до возвращения пригласили выступить с лекцией, многие рассказали обо всём пережитом в соцсетях. И все идентифицируют себя частью этого сообщества, сформировавшегося в Подмосковье. Спустя пару дней после окончания форума участники продолжают писать в чате слова благодарности, делиться своими впечатлениями и выражать уверенность, что вместе нам удастся "добиться формирования многополярного мира в духе единства", а ещё говорить добрые слова в адрес нашей страны."Всегда приятно приезжать в Россию, но в то же время очень трудно покидать эту страну, которая навсегда стала частью нас", - признался участник из Демократической республики Конго.А представитель Ганы в завершение своего сообщения большими буквами написал "ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ".В этот раз участники уезжали без чувства грусти, а с уверенностью, что встретятся ещё не раз, а учитывая поручение президента об увеличении числа иностранных участников подобных мероприятий в 2025 году, есть все шансы, что так и будет.О феномене ВФМ читайте в репортаже Блестящий дипломатический ход: Всемирный фестиваль молодёжи-2024 показал, как Россию поддерживают в мире.

https://ukraina.ru/20240322/1054041741.html

https://ukraina.ru/20220220/1033302157.html

https://ukraina.ru/20191120/1025734600.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, форум, молодежь, публичная дипломатия, мягкая сила, политика, россия