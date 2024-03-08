https://ukraina.ru/20240308/1053772984.html

Блестящий дипломатический ход: Всемирный фестиваль молодёжи-2024 показал, как Россию поддерживают в мире

Блестящий дипломатический ход: Всемирный фестиваль молодёжи-2024 показал, как Россию поддерживают в мире - 08.03.2024 Украина.ру

Блестящий дипломатический ход: Всемирный фестиваль молодёжи-2024 показал, как Россию поддерживают в мире

Кто-то может подумать, что Всемирный фестиваль молодёжи - это просто способ весело провести время на побережье Чёрного моря, в Олимпийском парке, где проходила Олимпиада, на самом же деле всего за 7 дней России удалось разрушить множество мифов о себе и обзавестись тысячами послов, которые будут выполнять важную миссию

2024-03-08T11:53

2024-03-08T11:53

2024-03-08T11:53

эксклюзив

россия

дипломатия

молодежь

фестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/07/1053772791_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_df2a32251458e9db0105314bc7570ce8.jpg

Всемирный фестиваль молодёжи-2024 завершился, участники начали разъезжаться по домам. За эти 6 дней 20 000 ребят из 190 стран прожили целую жизнь: нашли новых друзей из разных уголков мира, а затем вместе посещали образовательные и культурные программы, спортивные мероприятия, концерты, работали над общими проектами.«Начнём будущее вместе» не пустой лозунгИ хотя на площадке проходило множество развлекательных событий, самыми востребованными оказались именно образовательные мероприятия. Огромные очереди, в т.ч. из иностранцев, выстраивались на выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова и заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.Только в рамках большого марафона общества «Знание» проведено более 850 лекций (встречи с известными политиками, спортсменами, общественными деятелями, блогерами, актёрами) и, чтобы послушать их все, потребовалось бы 78 суток. С этим и связана единственная претензия участников фестиваля: посетить все мероприятия, которые хотелось, было невозможно. Но это недовольство организаторы расценивают, наоборот, как свидетельство того, что программа фестиваля подобрана правильно.Такой интерес к содержательной составляющей подтверждает готовность собравшейся в Сириусе молодёжи со всего мира брать на себя ответственность и решать самые серьёзные проблемы. Главное, о чём представители африканских стран спрашивали на встрече послов Чада, Гондураса и Венесуэлы в РФ - что лично они могут сделать для улучшения качества жизни у себя на Родине, как искоренить бедность и голод. Главный совет дипломатов был таков: после окончания университета вернитесь в свои страны и как высокообразованный человек займите лидирующие позиции, примените на практике все полученные в России знания. Ведь в Африке, как и в Латинской Америке, немало высокопоставленных чиновников и даже президентов, премьер-министров обучалось в СССР.«Не ждите, что вам всё выкатят на блюдечке с голубой каёмочкой, что вам предоставят работу, действуйте сами! Обращайтесь в компании в России, предлагайте им направить вас в вашу страну - возможно, именно вы станете первопроходцами. Африка изменилась. Россия не собирается воровать умы африканских студентов, ей это не нужно», - ответил посол Чада в РФ Адам Бешир Махамуд студентке российского ВУЗа из Танзании, изучающей атомную энергетику, которая боится по возвращении оказаться невостребованной в Африке.Возможно, для кого-то этот совет станет судьбоносным.О любви к России устами иностранцев с русской душойО том, какая она, Россия, рассказали известные уроженцы других стран, связавшие свою жизнь с Россией.Так, сербский актёр Милош Бикович впервые приехал в РФ в 2010 году как паломник, а в 2021-м получил российское гражданство.«Россия выбрала меня. Я влюбился в Россию. Наши отношения с Россией, наш счастливый брак, начался через литературу. Я почувствовал, что, когда я читаю русских писателей, во мне как будто открываются какие-то внутренние глаза. Я начинаю думать на темы, на которые раньше не думал, которые, я чувствую, так необходимы для меня. Потом я понял, что читаю какие-то мысли, и они как будто были во мне, только неосознанно. Как будто кто-то читает мне мои мысли, направляет свет на определённую часть моего подсознательного. Я почувствовал, что это моё», - рассказал он.Русская культура - вот что часто становится отправной точкой. Для музыкантов это, естественно, классическая музыка великих композиторов, с произведениями которых они знакомы с самого детства. Так было и в случае двоих итальянцев, выступавших в Сириусе, - пианиста Лоренцо Баньяти и дирижёра Фабио Мастранджело.С такой теплотой и любовью, с которыми они рассказывают о России, не все россияне-то говорят о своей стране. Причём рассказывают на чистейшем русском языке, который, к слову, считается одним из самых трудных для изучения.«Когда есть большое желание, любовь, к чему-то в этом плане - к вашему языку у меня вот большая любовь - мне кажется, ради этого можно преодолеть любые сложности», - сказал Лоренцо.А Фабио понял, что хочет жить в России, сразу же как прилетел в Санкт-Петербург.«И через 2,5 года с момента, когда у меня в голове появилась эта мысль, я начал жить в России. И вот уже 23-й год как я постоянно живу в России. <…> Ты знаешь, что живёшь в правильной стране. Каждый раз как звучит гимн, ты чувствуешь это глубоко внутри. Для меня это очень важно, я чуть ни плачу», - признался дирижёр.Другой итальянец, ведущий телепередачи «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди и вовсе имеет побольше «русского» опыта, чем некоторые россияне: купался в проруби, колядовал по деревням и даже рискнул жизнью на Камчатке.Помимо того, что иностранцы, переехавшие в РФ, рассказывают правду о России мировой аудитории (а небылиц придумано немало), они выполняют и другую миссию - популяризируют культуру своей Родины здесь. И вот яркое тому подтверждение. На встрече с Биковичем во время вопросов из зала очередь дошла до девушки, сидевшей в первых рядах, но модератору было сложно пробраться к ней, и тогда актёр спустился со сцены, дал свой микрофон.И она сказала: «Меня зовут Ваня, я из Сербии. Только после того, как переехала в Москву 2 года назад, узнала, насколько наши актёры популярны в вашей стране. Я просто хотела сказать ему «спасибо» за то, что он так представляет нашу страну».Милош молча подошёл и обнял её. Слова здесь излишни. Это было настолько трогательно и искренне.«Я люблю Россию» - главная фраза звучавшая в СириусеЦарившая в Городе молодёжи мира (как назвали территорию, на которой происходило всё действо) атмосфера любви, доброты и теплоты - это самое ценное, что было на фестивале.Все спешили обменяться значками и открытками из своих регионов и стран, чтобы оставить у нового знакомого добрую память о себе и этих чудесных днях в Сириусе, когда не было никаких проблем, споров, напряжения, а хотелось просто обнять весь мир и поделиться со всеми своим теплом. В воздухе витал дух безусловной любви: ты уже любишь человека, которого видишь впервые, просто потому что он здесь.Знакомство с русской культурой для иностранцев происходило само собой: идёшь спокойно, а тебя вдруг подхватывают в хоровод или ручеёк. Вот так иностранцы приобщались к народным забавам. И им это очень нравилось! Не меньше, чем носить ушанки. Ну когда ещё у африканцев будет такая возможность? Не проходили мимо, когда российские участники запевали народные песни, многие даже подхватывали.А по утрам и вечерам на концертах, проходивших на площади «Душа России» (Медальная площадь времён Олимпиады-2014), все дружно отрывались под песни Вани Дмитриенко, Mary Gu, Mia Boyka, «Моя Мишель» и других. Иностранцы не понимали о чём песни, они просто заряжались энергетикой тех, кто слова знал и подпевал, и танцевали до упаду, под «тополиный пух» Иванушек International, например, ярче всех зажигали девчонки-африканки.И о чудо, русские умеют веселиться! Как показало общение с зарубежными гостями, стереотип №1: русские - холодные и закрытые люди. Но это совершенно не так, русские - самые душевные, открытые и невероятно гостеприимные. Участники фестиваля уже рассказали об этом своим близким и подписчикам в соцсетях. А учитывая, что в Сириусе было несколько блогеров-миллионников, мифы о России будут рушиться быстрее.Самый главный результат проведения Всемирного фестиваля молодёжи - это то, что парни и девушки со всего мира сами увидели Россию и сформировали о ней собственное мнение, которое в дальнейшем будут распространять.А эмоции у них только положительные. Когда спрашиваешь участников из разных уголков планете об их впечатлениях о фестивале, возникает пауза, но не оттого, что им нечего сказать, наоборот, их переполняют эмоции, и слова, которые максимально точно описали бы их, сразу найти не получается. Но первая фраза у всех получается одинаковой - «это просто что-то невероятное!»Член делегации Лаоса признался автору статьи, что поездка в Россию, о которой много рассказывали бабушка и дедушка, была его мечтой, и вот она конец-то сбылась. Гость из Зимбабве просто сказал одну фразу, но какую - "я люблю Россию".В Сочи приехали представители почти всех стран - 190 из 193, включая группу украинцев, присутствие которых по соображениям безопасности не афишировали, не было только участников из Самоа, Маршалловых островов и Микронезии, - но таких впечатляющих цифр могло не быть, если бы попытка Украины сорвать фестиваль удалась. Как рассказал на итоговой пресс-конференции первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, главы делегаций получали угрозы, но это не остановило их.Однако без происшествий всё же не обошлось.«Единственное правонарушение, которое у нас повторялось, - это воровство Чебурашек. Не шучу, было несколько случаев, когда Чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице, было что ли 3 таких случая: человек, который первым заходил в комнату, собирал Чебурашек со всех остальных кроватей и прятал в свой чемодан или под свою кровать", - рассказал Кириенко.Символ фестиваля пользовался такой популярностью, что на дверях сувенирного магазина вывесили объявление с нарисованным Чебурашкой и надписью на английском «меня здесь нет».Присутствовали в Сириусе и молодые люди из государств Евросоюза. Для представительницы Франции Екатерины Назаров, чья мама родом из Москвы, а папа - из Люберец, большая честь участвовать в фестивале.«Я здесь, чтобы рассказать французам правду о России. Когда я приезжаю в Россию, то получаю заряд энергии на целый год. Я была на Байкале, на Алтае. Мне было очень сложно, когда не могла приехать, сначала из-за короновируса, затем из-за нынешних проблем. Я родилась во Франции, живу во Франции, но я плохо себя чувствую там. Мама всегда говорила, что мы свои среди чужих, чужие среди своих», - сказала девушка автору статьи.По словам Кириенко, иностранцы поняли, за что сейчас сражается Россия - за право каждого народа на собственный суверенитет. Самым ярким свидетельством того, что они разделяют курс президента России Владимира Путина стали почти 10 000 распроданных на фестивале футболок и свитшотов с портретом российского лидера и его цитатами. Продавцам пришлось довозить дополнительные партии, но и их сразу же разобрали.А ещё те чувства, которые идут от души. На фразе Дмитрия Медведева «мы обязательно победим» встали со своих мест и громко кричать «Россия! Россия!» начали и присутствовавшие в зале иностранцы, чего уже говорить о россиянах. Гимн РФ всегда исполняли дружно, в том числе вместе с SHAMAN`ом на площади «Душа России», а как пели «Я русский» слышали, наверно, далеко за пределами Сочи.После Всемирного фестиваля молодёжи-2024 в мире стало на несколько тысяч больше людей, которые скажут, что Россия - это по любви. Они стали народными послами России, которые будут рассказывать правду о ней, тем самым разрушая русофобскую пропаганду, которую Запад пытается навязать всему международному сообществу. И все они, а также не прошедшие отбор кандидаты, точно будут ждать следующих подобных мероприятий в России, с предложением об их проведении на регулярной основе зарубежные гости лично обратились к Путину, и он обещал подумать. Это ли ни показатель успешности ВФМ-2014 в Сириусе?

https://ukraina.ru/20240207/1053138893.html

https://ukraina.ru/20230930/1049803254.html

https://ukraina.ru/20240307/test-gotov-foto-gotovo-1053755489.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, дипломатия, молодежь, фестиваль