https://ukraina.ru/20240826/1057040693.html

Врага придется выдавливать. Эксперт объяснил, почему важно "насытить людьми" Курское направление

Врага придется выдавливать. Эксперт объяснил, почему важно "насытить людьми" Курское направление - 26.08.2024 Украина.ру

Врага придется выдавливать. Эксперт объяснил, почему важно "насытить людьми" Курское направление

Сейчас российским войскам надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, он тоже насыщает линию фронта людьми. Просто так выбить их оттуда невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2024-08-26T06:00

2024-08-26T06:00

2024-08-26T06:00

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курская область

часов яр

всу

оборона

резервы

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брянск

белгород

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ВС РФ неплохо подловили ВСУ на перегруппировке, но увязли в боях за Липцы и Волчанск, потому что не хватило сил. Для вторжения в Курскую область киевский режим собрал ударную группировку в 10 тысяч человек на базе 80-й бригады, которую перебросили с Часов Яра под Сумы, сообщил обозреватель.Сейчас российским войскам надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, они тоже насыщают линию фронта людьми. Просто так выбить их оттуда невозможно, подчеркнул Угольный."Мы в любом случае перейдем к позиционной войне, когда врага придется оттуда выдавливать. Может быть, даже придется переходить границу в других местах. Все это зависит исключительно от количества сил, которые мы можем развернуть в нашем приграничье", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руПодробнее о политических последствиях нападения ВСУ на Курскую область - в интервью Андрея Суздальцева: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру

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