Врага придется выдавливать. Эксперт объяснил, почему важно "насытить людьми" Курское направление - 26.08.2024 Украина.ру
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Врага придется выдавливать. Эксперт объяснил, почему важно "насытить людьми" Курское направление
Врага придется выдавливать. Эксперт объяснил, почему важно "насытить людьми" Курское направление - 26.08.2024 Украина.ру
Врага придется выдавливать. Эксперт объяснил, почему важно "насытить людьми" Курское направление
Сейчас российским войскам надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, он тоже насыщает линию фронта людьми. Просто так выбить их оттуда невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2024-08-26T06:00
2024-08-26T06:00
новости
россия
курская область
часов яр
всу
оборона
резервы
наступление
брянск
белгород
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ВС РФ неплохо подловили ВСУ на перегруппировке, но увязли в боях за Липцы и Волчанск, потому что не хватило сил. Для вторжения в Курскую область киевский режим собрал ударную группировку в 10 тысяч человек на базе 80-й бригады, которую перебросили с Часов Яра под Сумы, сообщил обозреватель.Сейчас российским войскам надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, они тоже насыщают линию фронта людьми. Просто так выбить их оттуда невозможно, подчеркнул Угольный."Мы в любом случае перейдем к позиционной войне, когда врага придется оттуда выдавливать. Может быть, даже придется переходить границу в других местах. Все это зависит исключительно от количества сил, которые мы можем развернуть в нашем приграничье", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руПодробнее о политических последствиях нападения ВСУ на Курскую область - в интервью Андрея Суздальцева: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
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россия
курская область
часов яр
брянск
белгород
севастополь
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новости, россия, курская область, часов яр, всу, оборона, резервы, наступление, брянск, белгород, север, севастополь, сумы, граница
Новости, Россия, Курская область, Часов Яр, ВСУ, оборона, резервы, наступление, Брянск, Белгород, север, Севастополь, Сумы, граница

Врага придется выдавливать. Эксперт объяснил, почему важно "насытить людьми" Курское направление

06:00 26.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Сейчас российским войскам надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, он тоже насыщает линию фронта людьми. Просто так выбить их оттуда невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
ВС РФ неплохо подловили ВСУ на перегруппировке, но увязли в боях за Липцы и Волчанск, потому что не хватило сил. Для вторжения в Курскую область киевский режим собрал ударную группировку в 10 тысяч человек на базе 80-й бригады, которую перебросили с Часов Яра под Сумы, сообщил обозреватель.
"ВСУ решили наступать на Курск, пользуясь тем, что все резервы "Севера", который прикрывает границу от Брянска до Белгорода, были сосредоточены под Харьковом. У нас не было достаточных резервов для обороны Курска", - отметил эксперт.
Сейчас российским войскам надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, они тоже насыщают линию фронта людьми. Просто так выбить их оттуда невозможно, подчеркнул Угольный.
"Мы в любом случае перейдем к позиционной войне, когда врага придется оттуда выдавливать. Может быть, даже придется переходить границу в других местах. Все это зависит исключительно от количества сил, которые мы можем развернуть в нашем приграничье", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о политических последствиях нападения ВСУ на Курскую область - в интервью Андрея Суздальцева: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
Александр Полищук интервью
23 августа, 14:48
Александр Полищук: ВСУ устроили драку под Курском, но Россия отдохнет и навяжет свою волю в другом местеЕсли сейчас главная скрипка играется на Курском направлении, зачем нам держать основные боевые части там, где можно обойтись меньшими силами. Противник предлагает драку на Курском направлении, находясь в невыгодных для себя условиях. Отлично, дадим нашим парням отличиться, еще больше набраться опыта и максимально эффективно разбить врага
 
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