Врага придется выдавливать. Эксперт объяснил, почему важно "насытить людьми" Курское направление
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Сейчас российским войскам надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, он тоже насыщает линию фронта людьми. Просто так выбить их оттуда невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
ВС РФ неплохо подловили ВСУ на перегруппировке, но увязли в боях за Липцы и Волчанск, потому что не хватило сил. Для вторжения в Курскую область киевский режим собрал ударную группировку в 10 тысяч человек на базе 80-й бригады, которую перебросили с Часов Яра под Сумы, сообщил обозреватель.
"ВСУ решили наступать на Курск, пользуясь тем, что все резервы "Севера", который прикрывает границу от Брянска до Белгорода, были сосредоточены под Харьковом. У нас не было достаточных резервов для обороны Курска", - отметил эксперт.
Сейчас российским войскам надо стабилизировать под Курском линию фронта и насытить ее людьми. Учитывая, что у ВСУ там логистика короче, они тоже насыщают линию фронта людьми. Просто так выбить их оттуда невозможно, подчеркнул Угольный.
"Мы в любом случае перейдем к позиционной войне, когда врага придется оттуда выдавливать. Может быть, даже придется переходить границу в других местах. Все это зависит исключительно от количества сил, которые мы можем развернуть в нашем приграничье", - заключил собеседник издания.
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