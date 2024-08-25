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За ситуацией с арестом Павла Дурова стоят США - Мизулина

За ситуацией с арестом Павла Дурова стоят США - Мизулина - 25.08.2024 Украина.ру

За ситуацией с арестом Павла Дурова стоят США - Мизулина

Арест Павла Дурова – продолжение санкционной политики США, и в целом американцы "стоят за ситуацией". Об этом 25 августа заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на своей странице в телеграм

2024-08-25T10:57

2024-08-25T10:57

2024-08-25T10:57

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В целом за ситуацией с арестом Павла Дурова стоят американцы, которых Telegram в последнее время "сильно напрягает в плане распространения информации в разных странах", написала Мизулина.Мизулина отметила, что задержание Павла Дурова не стало для нее неожиданностью, подчеркнув, что для владельцев Telegram нахождение за пределами России - большой риск и "арестовать могли в любой момент"."Получается, что реверансы в сторону запада со стороны владельцев Telegram были ошибкой. А ведь об этом много раз предупреждал наш Президент [России Владимир Путин], но никто не верил", - указала глава Лиги безопасного интернета.Член СПЧ РФ Мельников считает, что задержание Дурова должно окончательно открыть глаза тем, кто верит в красивые вывески Запада.Официальный представитель МИД РФ Захарова обратилась к западным НПО с вопросом, будут ли они выступать в защиту Дурова, или "проглотят языки".По информации французского телеканала TF1, основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был задержан в субботу вечером во французском аэропорту Ле Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По данным местной прессы, французское правосудие считает основателя Telegram причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями страны.Подробнее о возможных причинах ареста основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова - в статье Ростислва Ищенко: Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил на сайте Украина.ру

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новости, сша, россия, запад, павел дуров, екатерина мизулина, владимир путин, telegram, арест, мария захарова, франция