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Белорусский БРСМ привёз в ДНР одеяла и икону из Бобруйска

Белорусский БРСМ привёз в ДНР одеяла и икону из Бобруйска - 24.08.2024 Украина.ру

Белорусский БРСМ привёз в ДНР одеяла и икону из Бобруйска

Делегация гостей из Белоруссии посетила Авдеевку. Об этом 24 августа сообщил официальный канал главы ДНР Дениса Пушилина

2024-08-24T17:27

2024-08-24T17:27

2024-08-24T17:27

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"С первым секретарем Центрального комитета белорусского республиканского союза молодежи, членом Совета Республики Беларусь Александром Лукьяновым, а также сенатором РФ от ДНР Александром Волошиным посетили Авдеевку", - сообщил Денис Пушилин.Он отметил, что белорусские гости "привезли жителям города гуманитарный груз, очень нужные одеяла – впереди холодное время года". В храме Архистратига Михаила глава БРСМ передал в дар икону Казанской Божьей Матери из Свято-Георгиевского монастыря города Бобруйска."Осмотрели разрушения храма, нужно срочно закрывать тепловой контур, восстанавливать. Ремонтные работы взял на себя Александр Волошин", - отметил Пушилин.Он также рассказал, как 100 молодых людей из ДНР и Белоруссии два дня участвовали в форуме молодёжного взаимодействия "Беларусь – Донбасс". Мероприятие проходило в Ростове-на-Дону."Его участники –и братской страны – поставили своей целью разработать новые форматы взаимодействия с конкретной дорожной картой и соглашениями о сотрудничестве, чтобы достичь эффективных практических результатов", - рассказал глава ДНР.Местные СМИ не сообщают о других участниках форума, кроме БРСМ. Организация была создана в 2002 году, финансируется из госбюджета и позиционируется правопреемницей Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи Белоруссии (ЛКСМБ - Комсомола БССР).Также 24 августа Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, а Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах городаПодробности картины дня представлены в обзоре Зеленский завизировал расправу над православными, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 августа

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новости, донецкая народная республика, бобруйск, белоруссия, денис пушилин, союзники, гуманитарная помощь, днр, молодежь, молодые специалисты, политика, авдеевка, визит