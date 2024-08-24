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Белорусский БРСМ привёз в ДНР одеяла и икону из Бобруйска
Белорусский БРСМ привёз в ДНР одеяла и икону из Бобруйска - 24.08.2024 Украина.ру
Белорусский БРСМ привёз в ДНР одеяла и икону из Бобруйска
Делегация гостей из Белоруссии посетила Авдеевку. Об этом 24 августа сообщил официальный канал главы ДНР Дениса Пушилина
2024-08-24T17:27
2024-08-24T17:27
2024-08-24T17:27
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"С первым секретарем Центрального комитета белорусского республиканского союза молодежи, членом Совета Республики Беларусь Александром Лукьяновым, а также сенатором РФ от ДНР Александром Волошиным посетили Авдеевку", - сообщил Денис Пушилин.Он отметил, что белорусские гости "привезли жителям города гуманитарный груз, очень нужные одеяла – впереди холодное время года". В храме Архистратига Михаила глава БРСМ передал в дар икону Казанской Божьей Матери из Свято-Георгиевского монастыря города Бобруйска."Осмотрели разрушения храма, нужно срочно закрывать тепловой контур, восстанавливать. Ремонтные работы взял на себя Александр Волошин", - отметил Пушилин.Он также рассказал, как 100 молодых людей из ДНР и Белоруссии два дня участвовали в форуме молодёжного взаимодействия "Беларусь – Донбасс". Мероприятие проходило в Ростове-на-Дону."Его участники –и братской страны – поставили своей целью разработать новые форматы взаимодействия с конкретной дорожной картой и соглашениями о сотрудничестве, чтобы достичь эффективных практических результатов", - рассказал глава ДНР.Местные СМИ не сообщают о других участниках форума, кроме БРСМ. Организация была создана в 2002 году, финансируется из госбюджета и позиционируется правопреемницей Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи Белоруссии (ЛКСМБ - Комсомола БССР).Также 24 августа Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости, а Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах городаПодробности картины дня представлены в обзоре Зеленский завизировал расправу над православными, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 августа
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, бобруйск, белоруссия, денис пушилин, союзники, гуманитарная помощь, днр, молодежь, молодые специалисты, политика, авдеевка, визит
Новости, Донецкая Народная Республика, Бобруйск, Белоруссия, Денис Пушилин, союзники, гуманитарная помощь, ДНР, молодежь, молодые специалисты, политика, Авдеевка, визит
Белорусский БРСМ привёз в ДНР одеяла и икону из Бобруйска
Делегация гостей из Белоруссии посетила Авдеевку. Об этом 24 августа сообщил официальный канал главы ДНР Дениса Пушилина
"С первым секретарем Центрального комитета белорусского республиканского союза молодежи, членом Совета Республики Беларусь Александром Лукьяновым, а также сенатором РФ от ДНР Александром Волошиным посетили Авдеевку", - сообщил
Денис Пушилин.
Он отметил, что белорусские гости "привезли жителям города гуманитарный груз, очень нужные одеяла – впереди холодное время года". В храме Архистратига Михаила глава БРСМ передал в дар икону Казанской Божьей Матери из Свято-Георгиевского монастыря города Бобруйска.
"Осмотрели разрушения храма, нужно срочно закрывать тепловой контур, восстанавливать. Ремонтные работы взял на себя Александр Волошин", - отметил Пушилин.
Он также рассказал, как 100 молодых людей из ДНР и Белоруссии два дня участвовали в форуме молодёжного взаимодействия "Беларусь – Донбасс". Мероприятие проходило в Ростове-на-Дону.
"Его участники –и братской страны – поставили своей целью разработать новые форматы взаимодействия с конкретной дорожной картой и соглашениями о сотрудничестве, чтобы достичь эффективных практических результатов", - рассказал
глава ДНР.
Местные СМИ не сообщают о других участниках форума, кроме БРСМ. Организация была создана в 2002 году, финансируется из госбюджета и позиционируется правопреемницей Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи Белоруссии (ЛКСМБ - Комсомола БССР).