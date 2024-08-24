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Зеленский завизировал расправу над православными, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 августа

Зеленский завизировал расправу над православными, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 августа - 24.08.2024 Украина.ру

Зеленский завизировал расправу над православными, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 августа

Владимир Зеленский подписал закон о запрете каноничной Украинской православной церкви, начались расправы над поддержавшими УПЦ депутатами. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-24T13:00

2024-08-24T13:00

2024-08-24T13:02

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Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, в частности, канонической Украинской православной церкви (УПЦ).Ранее Верховная Рада приняла закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. По словам нардепа Ярослава Железняка, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.Представляя законопроект на совещании с членами совета Зеленский заявил, что документ позволит отстоять "духовную независимость" Украины.Тем временем готовится расправа над теми парламентариями, кто выступил против закона."Зеленский подписал законопроект о запрете Православной Веры в Украине", - прокомментировал подпись Зеленского нардеп от "Слуги народа" Артём Дмитрук в своём телеграм-канале.Спустя 46 минут после этого там же он сообщил о прибывших к его дому силовиках."Указание лично Зеленского! Службы начали плотную работу по мне! Если быть точным, бегут на перегонки, кто первый меня поймает! Сейчас у моего дома в Одессе ходят их сотрудники, тыкают всем мое фото и пытаются выяснить где я! Тоже самое в Киеве с местом, где я иногда проживаю", - отметил Дмитрук.Через несколько минут он сообщил о том, что готовится его задержание."В ближайшее время по месту моего проживания в Киеве и в Одессе будут проходить обыски и мое задержание!" - написал он.Он также сообщил, что ничего противозаконного у него нет.Ранее за голову Дмитрука объявили награду украинские националисты."Кто знает, где передвигается крыса эфэсбэшная, сколько охраны <...>, точки, локации. Кто готов посидеть в СИЗО (не факт, отобьём через адвокатов) и стать народным героем Украины за приструнение лярвы, пишите", - писал ранее лидер запрещённой в РФ группировки С14* Евгений Карась.Бывший сотрудник телеканала "Рада", работающий на Офис президента экс-прокурор Сергей Иванов призвал к убийству нардепа."Дмитрук должен или сесть, или лечь. Я, конечно, за первый вариант,но и второй меня не расстроит", - написал он.Ряд националистических организаций объявили награду за голову Дмитрука.Обстрелы и налётыУтром 24 августа Минобороны России проинформировало о предотвращённых атаках на регионы России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолётного типа. Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 32 удара по территории этого региона РоссииНа донецком направлении ВСУ совершили 15 обстрелов, на горловском направлении — 16 обстрелов, на докучаевском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 93 единицы различных боеприпасов.Ранения получили 6 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 26 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — один БПЛА-камикадзе и 3 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 24 августа по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Никитовский район) - в результате атаки БПЛА-камикадзе на служебный автомобиль ГП "Ритуал" по ул. Мануильского на территории кладбища погиб сотрудник ГП - мужчина 1973 года рождения, ранены два человека: сотрудник ГП - мужчина 1972 и мужчина 1946 года рождения; 0бстрел в 10:40 - по ул. Загорского ранена женщина 1946 года рождения", - указывалось в публикации.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 29 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 9; Великая Лепетиха — 2; Каховка — 4; Новая Каховка — 2; Великие Копани — 2; Алёшки — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Каховка и Корсунка.Утром 24 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлки Малиновка, Политотдельский и Северный, а также сёла Бессоновка, Долбино, Журавлёвка, Петровка, Пушкарное, Черемошное и Ясные Зори подверглись атакам с помощью 14 боеприпасов в ходе двух обстрелов и 13 БПЛА, из которых 6 — сбиты системой ПВО. Ранены два мирных жителя. В посёлке Малиновка в результате атаки БПЛА ранен мужчина. Ещё один мужчина с баротравмой обратился за медицинской помощью после обстрела села Ясные Зори. Оба пострадавших госпитализированы в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Полностью уничтожен легковой автомобиль. Повреждены 1 МКД, 6 частных домов, 3 легковых автомобиля, трактор, социальный объект и производственное здание на территории сельхозпредприятия", - сообщил Гладков.В Борисовском районе село Байцуры атаковано 8 беспилотниками. Полностью сгорели частный дом и социальный объект. Повреждены 2 двухквартирных и 9 частных домов, а также социальный объект.В Валуйском городском округе по сёлам Кукуевка и Старый Хутор совершены атаки с помощью 4 боеприпасов в ходе одного обстрела и одного беспилотника. Повреждены частный дом и надворная постройка."В Вейделевском районе над посёлком Вейделевка системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков ранен один мирный житель. Мужчина получил ожог. Медики СМП оказали ему необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Повреждены 2 МКД, социальный объект и легковой автомобиль", - указывалось в сводке.В Волоконовском районе по селу Тишанка и хуторам Старый и Шаховка выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 8 БПЛА. Повреждены 3 частных дома, КамАЗ и 5 легковых автомобилей.В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 38 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и 3 беспилотника. Повреждён один частный дом.В Краснояружском районе по селу Вязовое выпущено 20 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Обошлось без повреждений.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без повреждений."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа и хутору Мухин выпущено 12 БПЛА, 3 из которых сбиты, и 27 боеприпасов в ходе 7 обстрелов. Повреждены 15 частных домов, надворная постройка, складские помещения на территории сельхозпредприятия, ГАЗель и комбайн. Ранены два мирных жителя. Одной женщине с осколочным ранением ноги в больнице оказана вся необходимая помощь, от госпитализации она отказалась. Другой женщине с баротравмой помощь оказана на месте бригадой СМП. Дальнейшее лечение обе будут проходить амбулаторно", - отметил губернатор.Позднее он несколько раз сообщал об опасности ракетной атаки.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с получночи дважды сообщал о ракетной опасности. Кроме того, он сообщил об отражённых ракетных атаках. К полудню силами ПВО были уничтожены в общей сложности 7 украинских ракет. В регионе идут бои.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт".

https://ukraina.ru/20240824/1057024458.html

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хроники, эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, верховная рада, упц