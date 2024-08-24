Потери ВСУ на Курском направлении превысили 5,5 тыс человек - 24.08.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ на Курском направлении превысили 5,5 тыс человек
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 5,5 тыс человек - 24.08.2024 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении превысили 5,5 тыс человек
Армия России продолжает уничтожение живой силы и техники ВСУ на Курском направлении. Об этом 24 августа сообщило Минобороны РФ
2024-08-24T14:46
2024-08-24T14:46
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сумская область
вооруженные силы украины
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В частности, подразделениями российской войсковой группировки "Север" при поддержке армейской авиации и артиллерии в течение суток отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населённых пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня. Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное. Потери противника превысили 60 человек убитыми и ранеными, а также танк, семь боевых бронемашин и два автомобиля. Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен."Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - отметили в Минобороны России.Армия России ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный.Авиаудары нанесены по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-йдесантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Атинское, Глухов, Дружба Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь.С учётом этого совокупные потери противника на Курскомсоставили более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевых бронированных машины, 170 автомобилей, 36артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 7 станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и четыре единицы инженерной техники.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.Тем временем Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области, а на следующей неделе ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину
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новости, россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, ск рф, нато, сво, кто, всу, потери всу
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, СК РФ, НАТО, СВО, КТО, ВСУ, потери ВСУ

Потери ВСУ на Курском направлении превысили 5,5 тыс человек

14:46 24.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Армия России продолжает уничтожение живой силы и техники ВСУ на Курском направлении. Об этом 24 августа сообщило Минобороны РФ
В частности, подразделениями российской войсковой группировки "Север" при поддержке армейской авиации и артиллерии в течение суток отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населённых пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня. Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное. Потери противника превысили 60 человек убитыми и ранеными, а также танк, семь боевых бронемашин и два автомобиля. Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен.
"Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", - отметили в Минобороны России.
Армия России ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный.
Авиаудары нанесены по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-йдесантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Атинское, Глухов, Дружба Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь.
"За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе: два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, 12 автомобилей, станция РЭБ "Буковель-AD" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - сказано в официальном сообщении.
С учётом этого совокупные потери противника на Курскомсоставили более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевых бронированных машины, 170 автомобилей, 36артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 7 станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и четыре единицы инженерной техники.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.
Тем временем Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области, а на следующей неделе ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину
 
НовостиРоссияКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныСК РФНАТОСВОКТОВСУпотери ВСУ
 
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14:46Потери ВСУ на Курском направлении превысили 5,5 тыс человек
14:18ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину
13:47Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области
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