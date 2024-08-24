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ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину

ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину - 24.08.2024 Украина.ру

ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину

Возможность отправки инструкторов ЕС на Украину в помощь ВСУ обсудят 27августа министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag

2024-08-24T14:18

2024-08-24T14:18

2024-08-24T14:18

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По информации источников издания, вопрос отправки военных инструкторов из Евросоюза на Украину поднимут в комитете по политике и безопасности ЕС. При этом принятие решения может затянуться до ноября.Ранее представители Киева неоднократно обращались к Евросоюзу и отдельным странам ЕС за военной помощью, включая поддержку в подготовке украинских военнослужащих на территории Украины. Такая помощь оказывалась не только европейскими членами НАТО, но и другими – например, Канадой.При этом большинство членов ЕС против отправки своих военнослужащих на Украину в любом качестве. Лишь постсоветские республики Прибалтики и Франция высказались однозначно за принятие такого решения. При его реализации прибалтийские члены рассчитывают на финансирование из бюджетов Евросоюза.Ранее Более полусотни экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс - Politico

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новости, украина, канада, ес, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, украина-ес, украина-нато, сво