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ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину
ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину - 24.08.2024 Украина.ру
ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину
Возможность отправки инструкторов ЕС на Украину в помощь ВСУ обсудят 27августа министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag
2024-08-24T14:18
2024-08-24T14:18
2024-08-24T14:18
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По информации источников издания, вопрос отправки военных инструкторов из Евросоюза на Украину поднимут в комитете по политике и безопасности ЕС. При этом принятие решения может затянуться до ноября.Ранее представители Киева неоднократно обращались к Евросоюзу и отдельным странам ЕС за военной помощью, включая поддержку в подготовке украинских военнослужащих на территории Украины. Такая помощь оказывалась не только европейскими членами НАТО, но и другими – например, Канадой.При этом большинство членов ЕС против отправки своих военнослужащих на Украину в любом качестве. Лишь постсоветские республики Прибалтики и Франция высказались однозначно за принятие такого решения. При его реализации прибалтийские члены рассчитывают на финансирование из бюджетов Евросоюза.Ранее Более полусотни экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс - Politico
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Украина.ру
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новости, украина, канада, ес, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, украина-ес, украина-нато, сво
Новости, Украина, Канада, ЕС, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина-ЕС, Украина-НАТО, СВО
ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину
Возможность отправки инструкторов ЕС на Украину в помощь ВСУ обсудят 27августа министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag
По информации источников издания, вопрос отправки военных инструкторов из Евросоюза на Украину поднимут в комитете по политике и безопасности ЕС. При этом принятие решения может затянуться до ноября.
Ранее представители Киева неоднократно обращались к Евросоюзу и отдельным странам ЕС за военной помощью, включая поддержку в подготовке украинских военнослужащих на территории Украины. Такая помощь оказывалась не только европейскими членами НАТО, но и другими – например, Канадой.
При этом большинство членов ЕС против отправки своих военнослужащих на Украину в любом качестве. Лишь постсоветские республики Прибалтики и Франция высказались однозначно за принятие такого решения. При его реализации прибалтийские члены рассчитывают на финансирование из бюджетов Евросоюза.