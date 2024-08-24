ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину - 24.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240824/1057027224.html
ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину
ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину - 24.08.2024 Украина.ру
ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину
Возможность отправки инструкторов ЕС на Украину в помощь ВСУ обсудят 27августа министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag
2024-08-24T14:18
2024-08-24T14:18
новости
украина
канада
ес
евросоюз
нато
вооруженные силы украины
украина-ес
украина-нато
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/09/1039537761_2:0:690:387_1920x0_80_0_0_aa5c3a41bf3e29b089e0be04845ccca1.jpg
По информации источников издания, вопрос отправки военных инструкторов из Евросоюза на Украину поднимут в комитете по политике и безопасности ЕС. При этом принятие решения может затянуться до ноября.Ранее представители Киева неоднократно обращались к Евросоюзу и отдельным странам ЕС за военной помощью, включая поддержку в подготовке украинских военнослужащих на территории Украины. Такая помощь оказывалась не только европейскими членами НАТО, но и другими – например, Канадой.При этом большинство членов ЕС против отправки своих военнослужащих на Украину в любом качестве. Лишь постсоветские республики Прибалтики и Франция высказались однозначно за принятие такого решения. При его реализации прибалтийские члены рассчитывают на финансирование из бюджетов Евросоюза.Ранее Более полусотни экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс - Politico
украина
канада
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/09/1039537761_144:0:660:387_1920x0_80_0_0_f018e4331711a7eaae2fb5f753e4dcc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, канада, ес, евросоюз, нато, вооруженные силы украины, украина-ес, украина-нато, сво
Новости, Украина, Канада, ЕС, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина-ЕС, Украина-НАТО, СВО

ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину

14:18 24.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУКанадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Возможность отправки инструкторов ЕС на Украину в помощь ВСУ обсудят 27августа министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag
По информации источников издания, вопрос отправки военных инструкторов из Евросоюза на Украину поднимут в комитете по политике и безопасности ЕС. При этом принятие решения может затянуться до ноября.
Ранее представители Киева неоднократно обращались к Евросоюзу и отдельным странам ЕС за военной помощью, включая поддержку в подготовке украинских военнослужащих на территории Украины. Такая помощь оказывалась не только европейскими членами НАТО, но и другими – например, Канадой.
При этом большинство членов ЕС против отправки своих военнослужащих на Украину в любом качестве. Лишь постсоветские республики Прибалтики и Франция высказались однозначно за принятие такого решения. При его реализации прибалтийские члены рассчитывают на финансирование из бюджетов Евросоюза.
Ранее Более полусотни экспертов призвали НАТО не принимать Украину в альянс - Politico
 
НовостиУкраинаКанадаЕСЕвросоюзНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина-ЕСУкраина-НАТОСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:46Потери ВСУ на Курском направлении превысили 5,5 тыс человек
14:18ЕС обсудит отправку инструкторов на Украину
13:47Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области
13:38Снайпера ВСУ судили за работу на российскую армию
13:07О бунте в колонии Волгограда, ситуации под Курском и военном безумии Украины - Гаспарян
13:02ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
13:00Зеленский завизировал расправу над православными, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 августа
12:53Украинский беспилотник прибился к яхт-клубу Севастополя
12:41Подравшиеся с турецкими полицейскими российские туристки останутся в Турции
12:05Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области
11:12Российский штурмовик сбивший украинский дрон головой, снова рвётся в бой
10:58Суицид откладывается? Что сделают ВСУ после удара в Курской области – Скоробогатый
10:48ПВО России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников
10:22СК России расследует очередные преступления ВСУ в регионах России
10:00МИД РФ: "Сегодня в Брюсселе активно переписывают генезис украинского кризиса"
09:50Атака на Воронеж, Сальдо предупредил о вторжении ВСУ. Главное на Украине на утро 24 августа
09:32Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
09:18Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города
08:08Боксёр Усик и церковь Украины сегодня. "Какой мерой мерите, такой и вам отмерят"
08:00Наступательный порыв ВСУ скоро иссякнет. Садулаев о развитии ситуации на Курском направлении
Лента новостейМолния