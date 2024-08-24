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ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы

ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы - 24.08.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы

Один человек погиб и трое получили ранения при обстреле Горловки с украинской стороны. Об этом 24 августа сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2024-08-24T13:02

2024-08-24T13:02

2024-08-24T13:02

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Согласно сообщению Представительства ДНР за 24 августа по состоянию на 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В частности, отмечено, что в Горловке "в результате атаки БПЛА-камикадзе на служебный автомобиль ГП "Ритуал" по улице Мануильского на территории кладбища погиб сотрудник ГП - мужчина 1973 года рождения, ранены два человека: сотрудник ГП - мужчина 1972 и мужчина 1946 года рождения"При обстреле в 10.40 по улице Загорского ранение получила женщина 1946 года рождения, сказано в официальном сообщении.Тем временем официальный Киев празднует День Независимости. Подробнее об этом в публикации Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области

горловка

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новости, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, сво, военные преступления, всу, мирные жители, терроризм, обстрелы, бпла