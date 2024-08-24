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ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы - 24.08.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
Один человек погиб и трое получили ранения при обстреле Горловки с украинской стороны. Об этом 24 августа сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2024-08-24T13:02
2024-08-24T13:02
2024-08-24T13:02
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Согласно сообщению Представительства ДНР за 24 августа по состоянию на 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В частности, отмечено, что в Горловке "в результате атаки БПЛА-камикадзе на служебный автомобиль ГП "Ритуал" по улице Мануильского на территории кладбища погиб сотрудник ГП - мужчина 1973 года рождения, ранены два человека: сотрудник ГП - мужчина 1972 и мужчина 1946 года рождения"При обстреле в 10.40 по улице Загорского ранение получила женщина 1946 года рождения, сказано в официальном сообщении.Тем временем официальный Киев празднует День Независимости. Подробнее об этом в публикации Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, сво, военные преступления, всу, мирные жители, терроризм, обстрелы, бпла
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, СВО, Военные преступления, ВСУ, мирные жители, терроризм, обстрелы, БПЛА
ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
Один человек погиб и трое получили ранения при обстреле Горловки с украинской стороны. Об этом 24 августа сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Согласно сообщению Представительства ДНР за 24 августа по состоянию на 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. В частности, отмечено, что в Горловке "в результате атаки БПЛА-камикадзе на служебный автомобиль ГП "Ритуал" по улице Мануильского на территории кладбища погиб сотрудник ГП - мужчина 1973 года рождения, ранены два человека: сотрудник ГП - мужчина 1972 и мужчина 1946 года рождения"
При обстреле в 10.40 по улице Загорского ранение получила женщина 1946 года рождения, сказано в официальном сообщении.
Тем временем официальный Киев празднует День Независимости. Подробнее об этом в публикации Зеленский рассказал про "московских чертей" и благотворительность ВСУ в Курской области