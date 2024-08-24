https://ukraina.ru/20240824/1057022215.html

Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт

Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт - 24.08.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Загнав бригады под Курск, противник оголил фронт

Отличительной особенностью боевых действий практически на всей линии боевого соприкосновения является их интенсивность, динамичность, корректировка первоначальных замыслов, причем, по обе стороны вооруженного противостояния.

2024-08-24T07:23

2024-08-24T07:23

2024-08-24T07:45

эксклюзив

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украина

александр сырский

алексей марочко

олег ляшко

вооруженные силы украины

минобороны

"азов"

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Вполне логично, что киевский режим, отправив на военную авантюру в Курской области многочисленные резервы, оголил ряд других направлений. Этим не могли не воспользоваться подразделения российской армии. ВС РФ стали давить противника на ослабленных участках и продвигаться вперед. Среди слабых мест ВСУ оказалось и Купянское направление в Харьковской области.Из сводки Минобороны:Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 43-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золочев, Липцы и Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов"*. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм гаубицу "Мста-Б".Минобороны РФ не спешит рапортовать о достижениях в зоне СВО, однако военным экспертам такое позволительно, тем более, что информацию от своих источников они получают непосредственно с мест. Они сообщают, что российская армия прорвала оборону ВСУ в направлении Купянска.По словам военных специалистов, которые приводит информагентства, противник на этом направлении пытается стабилизировать линию фронта, однако ему не хватает военных и техники. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось прорвать линию обороны. Это значительно ухудшило положение ВСУ в районе населенного пункта Песчаное. Тем часом российские подразделения в Песчаном окапываются, укрепляют и расширяют фланги, чтобы взять в клещи сёла Глушковка и Колесниковка, а не штурмовать их в лоб", — сообщил, например, подполковник запаса Марочко. Эксперт отмечает, что тактика малых котлов, которая зарекомендовала себя на всей линии боевого соприкосновения, продолжает активно использоваться нашими войсками.На купянском направлении уже давно идут ожесточенные бои. Подразделения группировки российских войск "Юг" провели тактические фланговые операции и продвигаются к западу от Кременной, к востоку от Белогоровки, а также в районе Синьковки. Наши войска на этом направлении продвигаются в сторону Харькова со стороны Луганской области — идут на север. На их пути есть крупный и хорошо укрепленный железнодорожный узел, город Купянск, который ВСУ пытаются сохранить любой ценой. Чуть ниже по карте — село Синьковка, которое практически полностью освобождено российскими войсками, но украинская армия держится на его окраине, изображая сопротивление и цепляясь за хлипкие позиции.Наступление наших войск через Синьковку, скорее всего, является неким отвлекающим маневром. Дальнейшее продвижение здесь — фактически лобовая атака на украинские позиции. ВСУ именно здесь ждут наступления и сосредоточили значительные силы на этом направлении. На мой взгляд, у российской армии есть некая свобода маневра, например, через Сеньково, небольшой железнодорожный полустанок. Название созвучно, за исключением одной буквы, а вот в стратегическом плане это более перспективное направление.В качестве альтернатив можно назвать продвижение в районе Сватово или Белогоровки. Мы видим, что украинские войска несут на Купянском направлении большие потери, а армия РФ продолжает продвижение в сторону Купянска. Особенно сейчас, когда ВСУ ослаблены из-за необходимости отправлять свои резервы в Курскую и Белгородскую области.На Курском направлении в результате двухнедельных боев противник начал испытывать серьезные проблемы при работе с БПЛА. Терминалы Starlink, с помощью которых ВСУ поддерживают связь, передают информацию, а также управляют отдельными типами дронов, на территории России сейчас не работают — это существенно снизило активность применения беспилотников. В регионе тем не менее продолжаются ожесточенные и упорные бои в районе Коренево, Суджи и Мартыновки. Противник подтянул туда танки, реактивную артиллерию, САУ и ствольную артиллерию.Ранее, 17 августа, в Минобороны РФ заявили, что с надлежащей серьезностью оценивают поступающую информацию о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции. В министерстве уточнили, что Украина готовит провокацию, чтобы обвинить РФ в "самообстреле" станции. В военном ведомстве подчеркнули, что, если такой план начнет реализовываться, Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.На минувшей неделе были отражены атаки штурмовых групп четырех бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское. Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника. В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам, складам боеприпасов и горючего четырех украинских бригад в Сумской области.Большое количество погибших украинских националистов, отправленных для участия в курской авантюре, уже некуда девать. По разным данным, это несколько тысяч тел, часть из которых вывозится в соседнюю Сумскую область Украины, где морги переполнены, а рефрижераторов катастрофически не хватает. Трупы разлагаются на жаре, поэтому их решили кремировать. Впрочем, это не впервой в практике ВСУ, чтобы превращать погибших в дым.К примеру, в городской морг в Сумах спешно ищут водителей с рефрижераторами для перевозки "крупного груза", обещая "устранить неприятный запах" за счет заведения. Требуемого количества "спецтранспорта", по сути — труповозок, не нашлось, слишком большое количество погибших поступает из Курской области. А ведь их нужно развезти по многим регионам Украины. Сейчас, как сообщает ряд авторитетных информационных источников, в Сумы, по данным местного населения, прибыли мобильные крематории итальянского и шведского производства. Понятно, что передвижные крематории расположены в районе сумских моргов, но таких там не так много, и образовалась "живая" очередь — процесс требует времени.Информация о том, что трупы украинских военных, погибших в ходе боевых действий, сжигают в неких передвижных крематориях, появилась еще задолго до начала спецоперации ВС РФ на Украине. Факт их существования признавали и украинские парламентарии. Так, экс-депутат Рады Олег Ляшко еще в 2014 году поведал, что в неких передвижных крематориях в Донбассе сжигают трупы украинских военнослужащих.Ранее мобильные крематории Украина получила от Германии. Правда, не прямым путем, а через Польшу. Эти "топки", входившие в состав походных госпиталей, находились в составе союзных войск в Афганистане. Использовались ли они там по прямому назначению — доподлинно не известно.Сам комплект полевого госпиталя немецкого производства представляет собой набор модулей медицинского предназначения. Это операционные, амбулаторные блоки, реабилитационные палатки. В комплект входят морги-рефрижераторы с морозильной установкой и комплекс для "утилизации биологических материалов", как раз это и есть передвижные крематории.Украина ранее закупила как минимум два таких мобильных госпиталя с крематориями в придачу. И нашла им прямое применение в ходе вооруженного конфликта в Донбассе, а сейчас и во время специальной военной операции. Как фашисты сжигали узников концлагерей, попросту заметая следы своих преступлений, так сейчас украинские националисты прячут свои потери в Курской области.Тема потерь своих военнослужащих всегда была болезненной для киевского режима, сейчас в Курской, а ранее и Белгородской областях это вообще закрытые данные. Если, по сообщениям Минобороны РФ, численность потерь ВСУ составляет свыше четырех тысяч боевиков, то Украина вообще делает вид, что никто там не погиб. „Недостачу “прячут прикопанными в окопах, бросают на поле боя, а ещё, как видно, просто сжигают тела.Погибших украинских военных в Курской области сейчас первым делом везут в Сумы — ближайший от российской границы крупный город. Оттуда, по идее, должны развозить по местам прежнего жительства, но не хватает транспорта, да и огласка по потерям не нужна. Соответственно, „пускают в трубу “погибших, что позволяет использовать формулировку о „пропавших без вести “военнослужащих, по принципу — нет тела, нет и дела.Появились подробности ночного удара по командному пункту ВСУ. Информацию и видеокадры воздушной атаки распространило Министерство обороны РФ. Согласно данным военного ведомства, фугасной бомбой с УМПК, сброшенной с российского самолета Су-34, был поражен пункт управления 47-й бригады ВСУ в Сумской области. Все находящиеся в помещении были уничтожены мощным взрывом.Об атаке по украинскому штабу уже писали многие. Но, к сожалению, отсутствовали подробности удара. Постепенно информация стала собираться, и выяснилось, что российский удар пришелся по зданию в городе Глухов Сумской области, в котором на тот момент находились украинские военные. По полученной информации взрыв авиабомбы уничтожил почти сто боевиков, из которых одна треть занимала командные должности. В результате удара было уничтожено до 90 человек личного состава, до 30 человек командного состава ВСУ и электроподстанция.И вот от Минобороны РФ пришла исчерпывающая информация о цели российского удара по противнику в Сумской области. Ночью был поражен штаб элитной бригады ВСУ "Магура.Появление в курском приграничье подразделений 47-й бригады ВСУ, формирования которой сейчас пытаются сдержать наступление ВС РФ на покровском направлении, говорит о том, что для формирования "ударного кулака" на Курск украинский Генштаб использовал "сборную солянку" из различных бригад. Именно эти подразделения сейчас уничтожаются в курских лесах и гибнут под ударами российской авиации.В то же время российская армия, подтянув резервы, выбивает боевиков как из поселков, в которые они сумели зайти, так и из лесных массивов. Украинских бойцов обложили, как волков флажками, и планомерно уничтожают. Украинские военные, которых киевский режим отправил на сомнительную авантюру в Курскую область, с самого начала не понимали суть поставленной задачи. В курсе были разве что иностранные инструкторы и командный состав ВСУ высшего звена. Несмотря на большие потери, командование ВСУ приказывает своим подчиненным держаться в Курской области любой ценой.Киевский режим, конечно, не рассчитывал на такой отпор российской армии, который ВСУ получили в Курской области. Думали, что проедутся с ветерком едва ли не до Курска или атомной электростанции в Курчатове. Силы собрали достаточно мощные, сняли резервы с других направлений, в том числе из Харьковской области. При этом с потерями никто считаться не собирался, как это было и в предыдущих „наступах“, когда ВСУ переступали через трупы погибших сослуживцев. Сейчас в Курской области, где украинская армия „завязла "в крови, такая же ситуация. Опять воюют до „последнего украинца “, когда очевидно, что авантюра не удалась и нужно отступить, чтобы сберечь своих солдат. Но это не в манере Киева, где людей не принято жалеть.Тем временем российская группировка войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева готовится к решающей битве за Покровск. Немецкое издание Watson отмечает, что именно сражение за Покровск может решить судьбу всей битвы за Донбасс. А вовсе не украинское вторжение в Курскую область. По мнению издания, Покровск — главная цель наступающих российских войск. Когда город будет освобожден, это станет крупнейшим населенным пунктом, отбитым у украинской армии со времен Бахмута/Артемовска в мае 2023 года.А это значит, что ВСУ, несмотря на стратегическую инициативу российской армии, собираются оборонять Покровск и другие населенные пункты. Такое слепое безрассудство говорит о том, что ВСУ хотят превратить города Донбасса в каменную пустыню, как ранее Артемовск (Бахмут) и Авдеевку. Отказавшись сдавать эти города, украинцы обрекли их на почти полное уничтожение. Однако никто из западных журналистов не задается логичным вопросом: какой ценой украинское командование собирается оборонять Покровск, который рано или поздно и так будет освобожден.Главком ВСУ генерал Сырский готовится повторить здесь то же, что и в Бахмуте (за что генерала ненавидят в войсках и называют "мясником") — стоять до последнего солдата. Хотя намного логичнее в этой ситуации просто оставить позиции. Всего же на Авдеевско-Покровском направлении под российский контроль за неделю перешли еще 8 населенных пунктов, а находившиеся под угрозой отрезания украинские войска сбежали с последних позиций обороны восточнее Карловского водохранилища.Так что теперь украинские войска столкнулись с необходимостью прямой обороны главного транспортного узла в Донбассе, остающегося пока под их контролем. Железнодорожное и автомобильное сообщение сделало из Покровска хаб, через который перераспределяются поставки во все основные районы действия в Донбассе, от Новоселки до Северска.Потеря или блокада этого города приведет к тому, что украинские войска в юго-западной и северной частях ДНР должны будут снабжаться окружными маршрутами с разных направлений. В частности, в случае северной группировки ВСУ — из центра в Славянске и Краматорске через Харьковскую область, а для южной — разбитыми местными дорогами из Днепропетровской области.Более мелким, но также важным транспортным узлом является находящееся в 12 км к югу от Покровска Селидово. Его освобождение открывает для российской армии возможность отрезать группировку ВСУ, действующую западнее Донецка. К тому же когда ВСУ должны были все силы бросить на оборону Покровска и Торецка, они распылили их. То есть киевское командование повторило ошибку, которую уже допустило во время прошлогоднего "контрнаступления".Тогда, вопреки требованию НАТО, главком Валерий Залужный разделил бронетанковые бригады между Запорожской областью и Артемовским участком фронта. И нигде успеха не добился. Теперь то же самое делает генерал Сырский. Вторжение в Курскую область — это стратегическая ошибка, которая может дорого обойтись Украине и, по всей видимости, предрекает скорое обрушение украинской обороны на Донбассе.О том, что думают украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Поиски виновных в отступлении и поиски смысла набега на Курск. Украинские военные о ситуации на фронте".*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, россия, курская область, украина, александр сырский, алексей марочко, олег ляшко, вооруженные силы украины, минобороны, "азов", су-34