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Венгрия отменила льготы и начала выселять украинских беженцев

Венгрия отменила льготы и начала выселять украинских беженцев - 23.08.2024 Украина.ру

Венгрия отменила льготы и начала выселять украинских беженцев

Венгрия сократила выдачу льготного жилья украинским беженцам из-за нового закона. Об этом сообщил портал 24.hu со ссылкой на Венгерский Хельсинкский комитет

2024-08-23T07:34

2024-08-23T07:34

2024-08-23T07:34

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В городе Коч на западе страны уже выселили около сотни беженцев, которые больше не имеют права на жилищную поддержку.На днях вступил в силу закон, принятый 28 июня, согласно которому право на субсидированное жилье теперь имеют только приезжие из "административных регионов Украины, непосредственно затронутых боевыми действиями", список которых будет обновляться каждый месяц.Уже проживающие в Венгрии украинские беженцы должны были до середины июля представить доказательства, что они имеют право на льготное жилье.Газета Nepszava со ссылкой на старшего юриста Венгерского Хельсинкского комитета Жолта Секереша сообщила, что "ужесточение затронуло около трех четвертей украинских беженцев, получивших субсидируемое жилье".Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге заявил, что власти страны тратили по 28 миллионов долларов в год на размещение украинских беженцев, в результате "около 4000 человек жили на государственные деньги, даже не пожелав устроиться на работу". Подобные меры по ограничению поддержки беженцев с Украины принимают также в Чехии, Румынии и Польше, добавил Гуйяш.Сейчас в Венгрии порядка 60-62 тысяч приезжих с Украины.Подробнее о проблемах беженцев - в материале Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, украина, чехия, беженцы, жилье