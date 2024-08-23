https://ukraina.ru/20240823/1056992840.html

Ставить на проигрыш – плохая идея: аналитик о том, почему Европа не хочет выделять деньги на Украину

Ставить на проигрыш – плохая идея: аналитик о том, почему Европа не хочет выделять деньги на Украину - 23.08.2024 Украина.ру

Ставить на проигрыш – плохая идея: аналитик о том, почему Европа не хочет выделять деньги на Украину

Нет прямой зависимости между нападением ВСУ на Курскую область и преддефолтным состоянием Украины. Больше правы военные аналитики, которые говорят, что это был маневр, чтобы оттянуть силы с Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2024-08-23T03:00

2024-08-23T03:00

2024-08-23T03:00

новости

украина

россия

курская область

дмитрий голубовский

нападение

дефолт

киев

берлин

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056706299_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff1f09ec4faa239d515e7c741a64f15b.jpg

На днях международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный статус Украины до уровня "ограниченный дефолт" и подтвердило рейтинг других облигаций на уровне "C" (дефолт неизбежен).Я не вижу прямой зависимости между нападением ВСУ на Курскую область и преддефолтным состоянием Украины. В целом, когда дела идут плохо, нужно привлекать к себе внимание со стороны тех, кто может вложить деньги в войну. Украина сегодня - это лишь инструмент войны, рассказал аналитик.Об этом говорят тенденции в мировых столицах, в Берлине, где идут дебаты по поводу продолжения финансирования Киева, в Британии, где после очередного правительства осталась дыра в бюджете, что выделять деньги больше никто не хочет, отметил эксперт.По словам аналитика, такое поведение Запада иррационально. Ставить дальше на проигрыш – плохая идея. Последние нарративы, которые звучали в западных медиа, это стремление улучшить переговорные позиции Украины. Но в итоге дошло до того, что все переговоры отменены, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240822/1056984233.html

украина

россия

курская область

киев

берлин

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, курская область, дмитрий голубовский, нападение, дефолт, киев, берлин, великобритания, всу, сво, война, деньги