Ставить на проигрыш – плохая идея: аналитик о том, почему Европа не хочет выделять деньги на Украину - 23.08.2024 Украина.ру
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Ставить на проигрыш – плохая идея: аналитик о том, почему Европа не хочет выделять деньги на Украину
Ставить на проигрыш – плохая идея: аналитик о том, почему Европа не хочет выделять деньги на Украину - 23.08.2024 Украина.ру
Ставить на проигрыш – плохая идея: аналитик о том, почему Европа не хочет выделять деньги на Украину
Нет прямой зависимости между нападением ВСУ на Курскую область и преддефолтным состоянием Украины. Больше правы военные аналитики, которые говорят, что это был маневр, чтобы оттянуть силы с Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2024-08-23T03:00
2024-08-23T03:00
новости
украина
россия
курская область
дмитрий голубовский
нападение
дефолт
киев
берлин
великобритания
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На днях международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный статус Украины до уровня "ограниченный дефолт" и подтвердило рейтинг других облигаций на уровне "C" (дефолт неизбежен).Я не вижу прямой зависимости между нападением ВСУ на Курскую область и преддефолтным состоянием Украины. В целом, когда дела идут плохо, нужно привлекать к себе внимание со стороны тех, кто может вложить деньги в войну. Украина сегодня - это лишь инструмент войны, рассказал аналитик.Об этом говорят тенденции в мировых столицах, в Берлине, где идут дебаты по поводу продолжения финансирования Киева, в Британии, где после очередного правительства осталась дыра в бюджете, что выделять деньги больше никто не хочет, отметил эксперт.По словам аналитика, такое поведение Запада иррационально. Ставить дальше на проигрыш – плохая идея. Последние нарративы, которые звучали в западных медиа, это стремление улучшить переговорные позиции Украины. Но в итоге дошло до того, что все переговоры отменены, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, курская область, дмитрий голубовский, нападение, дефолт, киев, берлин, великобритания, всу, сво, война, деньги
Новости, Украина, Россия, Курская область, Дмитрий Голубовский, нападение, дефолт, Киев, Берлин, Великобритания, ВСУ, СВО, война, деньги

Ставить на проигрыш – плохая идея: аналитик о том, почему Европа не хочет выделять деньги на Украину

03:00 23.08.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Нет прямой зависимости между нападением ВСУ на Курскую область и преддефолтным состоянием Украины. Больше правы военные аналитики, которые говорят, что это был маневр, чтобы оттянуть силы с Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
На днях международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный статус Украины до уровня "ограниченный дефолт" и подтвердило рейтинг других облигаций на уровне "C" (дефолт неизбежен).
Я не вижу прямой зависимости между нападением ВСУ на Курскую область и преддефолтным состоянием Украины. В целом, когда дела идут плохо, нужно привлекать к себе внимание со стороны тех, кто может вложить деньги в войну. Украина сегодня - это лишь инструмент войны, рассказал аналитик.
Об этом говорят тенденции в мировых столицах, в Берлине, где идут дебаты по поводу продолжения финансирования Киева, в Британии, где после очередного правительства осталась дыра в бюджете, что выделять деньги больше никто не хочет, отметил эксперт.
"Но больше правы военные аналитики, которые говорят, что это был маневр, чтобы оттянуть силы с Донбасса. Но российское командование на это не повелось", - указал Голубовский.
По словам аналитика, такое поведение Запада иррационально. Ставить дальше на проигрыш – плохая идея. Последние нарративы, которые звучали в западных медиа, это стремление улучшить переговорные позиции Украины. Но в итоге дошло до того, что все переговоры отменены, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Голубовского о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру
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Вчера, 12:12
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