Ставить на проигрыш – плохая идея: аналитик о том, почему Европа не хочет выделять деньги на Украину
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Нет прямой зависимости между нападением ВСУ на Курскую область и преддефолтным состоянием Украины. Больше правы военные аналитики, которые говорят, что это был маневр, чтобы оттянуть силы с Донбасса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
На днях международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный статус Украины до уровня "ограниченный дефолт" и подтвердило рейтинг других облигаций на уровне "C" (дефолт неизбежен).
Я не вижу прямой зависимости между нападением ВСУ на Курскую область и преддефолтным состоянием Украины. В целом, когда дела идут плохо, нужно привлекать к себе внимание со стороны тех, кто может вложить деньги в войну. Украина сегодня - это лишь инструмент войны, рассказал аналитик.
"Но больше правы военные аналитики, которые говорят, что это был маневр, чтобы оттянуть силы с Донбасса. Но российское командование на это не повелось", - указал Голубовский.
По словам аналитика, такое поведение Запада иррационально. Ставить дальше на проигрыш – плохая идея. Последние нарративы, которые звучали в западных медиа, это стремление улучшить переговорные позиции Украины. Но в итоге дошло до того, что все переговоры отменены, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Голубовского о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру
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