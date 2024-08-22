ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители - 22.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240822/1056986157.html
ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители
ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители - 22.08.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители
Донецк ежедневно обстреливается с украинской территории – в том числе и кассетными снарядами. Об этом сообщает в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин
2024-08-22T09:52
2024-08-22T09:52
новости
донецк
донецкая народная республика
сша
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
сцкк
днр
мирные жители
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056911998_0:50:980:601_1920x0_80_0_0_795bb36444bf3170bc6c82f1a264a950.jpg
"Сегодня утром в результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов Петровского района в квартире одного из домов по ул. Щипачёва получили ранения женщина 1977 г.р. и мальчик 2013 г.р.", - сообщил мэр Донецка.По его словам, пострадавшие госпитализированы в одну из больниц города. Однако это не единственный обстрел за сутки."Петровский район ежедневно находится под варварскими обстрелами со стороны украинских фашистов", - констатировал мэр Донецка.Он сообщил, что по информации Представительства ДНР в СЦКК, с 21:00 21 августа до 9:00 22 августа противник трижды открывал огонь из артиллерии больших калибров."По мирному населению неофашисты выпустили 9 снарядов калибром 155 мм (из них 3 кассетного типа)", - проинформировал Кулемзин.Тем временем в США снова констатировали проблемы из-за отправки на Украину оружия и боеприпасов – в том числе и кассетного типа. Подробнее об этом в публикации Оружейные склады США опустели из-за Украины - Трамп
донецк
донецкая народная республика
сша
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056911998_57:0:924:650_1920x0_80_0_0_aa9cac7f3c97522eba80303b05238243.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецк, донецкая народная республика, сша, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, сцкк, днр, мирные жители, военные преступления, обстрелы
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, США, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, СЦКК, ДНР, мирные жители, Военные преступления, обстрелы

ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители

09:52 22.08.2024
 
Донецк
Донецк
Читать в
Донецк ежедневно обстреливается с украинской территории – в том числе и кассетными снарядами. Об этом сообщает в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин
"Сегодня утром в результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов Петровского района в квартире одного из домов по ул. Щипачёва получили ранения женщина 1977 г.р. и мальчик 2013 г.р.", - сообщил мэр Донецка.
По его словам, пострадавшие госпитализированы в одну из больниц города. Однако это не единственный обстрел за сутки.
"Петровский район ежедневно находится под варварскими обстрелами со стороны украинских фашистов", - констатировал мэр Донецка.
Он сообщил, что по информации Представительства ДНР в СЦКК, с 21:00 21 августа до 9:00 22 августа противник трижды открывал огонь из артиллерии больших калибров.
"По мирному населению неофашисты выпустили 9 снарядов калибром 155 мм (из них 3 кассетного типа)", - проинформировал Кулемзин.
Тем временем в США снова констатировали проблемы из-за отправки на Украину оружия и боеприпасов – в том числе и кассетного типа. Подробнее об этом в публикации Оружейные склады США опустели из-за Украины - Трамп
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаСШААлексей КулемзинВооруженные силы УкраиныСЦККДНРмирные жителиВоенные преступленияобстрелы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50Визит Зеленского, нехватка персонала и фиктивные работницы. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)
12:46Иностранным охотникам за сенсациями в Курской области грозит тюрьма - ФСБ
12:46Финляндия развернет бригаду НАТО на границе с Россией
12:25Украина в кольце врагов. Как в Киеве реагируют на визит Владимира Путина в Баку
12:12После падения Покровска российская армия двинет на юг ДНР. ВСУ ждут котлы
12:09Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян
12:08Белоруссия тренируется сбивать БПЛА на российском полигоне
12:08В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике
11:39Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе — МАГАТЭ
11:34Почему Леопард-1 – не лучший выбор для поля боя на Украине
11:26Следком России сообщил о новых расследованиях преступлений ВФУ
11:25Крымского диверсанта СБУ готовили в Киеве - допрос
10:47ВСУ обстреляли Белгородскую область, ранена женщина
10:47Россия может ударить. Посольство США призвало американцев покинуть Украину
10:35Операции после Покровска
10:07Планировали подрывы, следили за ВС РФ. В Крыму поймали украинских агентов
09:59В Курске устанавливают железобетонные укрытия
09:52ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители
09:41Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августа
08:58ПВО сбила почти 30 дронов над регионами России - Минобороны
Лента новостейМолния