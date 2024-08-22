https://ukraina.ru/20240822/1056986157.html
ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители
ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители - 22.08.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители
Донецк ежедневно обстреливается с украинской территории – в том числе и кассетными снарядами. Об этом сообщает в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин
2024-08-22T09:52
2024-08-22T09:52
2024-08-22T09:52
новости
донецк
донецкая народная республика
сша
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
сцкк
днр
мирные жители
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056911998_0:50:980:601_1920x0_80_0_0_795bb36444bf3170bc6c82f1a264a950.jpg
"Сегодня утром в результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов Петровского района в квартире одного из домов по ул. Щипачёва получили ранения женщина 1977 г.р. и мальчик 2013 г.р.", - сообщил мэр Донецка.По его словам, пострадавшие госпитализированы в одну из больниц города. Однако это не единственный обстрел за сутки."Петровский район ежедневно находится под варварскими обстрелами со стороны украинских фашистов", - констатировал мэр Донецка.Он сообщил, что по информации Представительства ДНР в СЦКК, с 21:00 21 августа до 9:00 22 августа противник трижды открывал огонь из артиллерии больших калибров."По мирному населению неофашисты выпустили 9 снарядов калибром 155 мм (из них 3 кассетного типа)", - проинформировал Кулемзин.Тем временем в США снова констатировали проблемы из-за отправки на Украину оружия и боеприпасов – в том числе и кассетного типа. Подробнее об этом в публикации Оружейные склады США опустели из-за Украины - Трамп
донецк
донецкая народная республика
сша
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056911998_57:0:924:650_1920x0_80_0_0_aa9cac7f3c97522eba80303b05238243.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, донецкая народная республика, сша, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, сцкк, днр, мирные жители, военные преступления, обстрелы
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, США, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, СЦКК, ДНР, мирные жители, Военные преступления, обстрелы
ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители
Донецк ежедневно обстреливается с украинской территории – в том числе и кассетными снарядами. Об этом сообщает в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин
"Сегодня утром в результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов Петровского района в квартире одного из домов по ул. Щипачёва получили ранения женщина 1977 г.р. и мальчик 2013 г.р.", - сообщил мэр Донецка.
По его словам, пострадавшие госпитализированы в одну из больниц города. Однако это не единственный обстрел за сутки.
"Петровский район ежедневно находится под варварскими обстрелами со стороны украинских фашистов", - констатировал мэр Донецка.
Он сообщил, что по информации Представительства ДНР в СЦКК, с 21:00 21 августа до 9:00 22 августа противник трижды открывал огонь из артиллерии больших калибров.
"По мирному населению неофашисты выпустили 9 снарядов калибром 155 мм (из них 3 кассетного типа)", - проинформировал Кулемзин.
Тем временем в США снова констатировали проблемы из-за отправки на Украину оружия и боеприпасов – в том числе и кассетного типа. Подробнее об этом в публикации Оружейные склады США опустели из-за Украины - Трамп