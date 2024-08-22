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ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители

ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители - 22.08.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк, ранены мирные жители

Донецк ежедневно обстреливается с украинской территории – в том числе и кассетными снарядами. Об этом сообщает в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин

2024-08-22T09:52

2024-08-22T09:52

2024-08-22T09:52

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"Сегодня утром в результате варварского обстрела со стороны украинских нацистов Петровского района в квартире одного из домов по ул. Щипачёва получили ранения женщина 1977 г.р. и мальчик 2013 г.р.", - сообщил мэр Донецка.По его словам, пострадавшие госпитализированы в одну из больниц города. Однако это не единственный обстрел за сутки."Петровский район ежедневно находится под варварскими обстрелами со стороны украинских фашистов", - констатировал мэр Донецка.Он сообщил, что по информации Представительства ДНР в СЦКК, с 21:00 21 августа до 9:00 22 августа противник трижды открывал огонь из артиллерии больших калибров."По мирному населению неофашисты выпустили 9 снарядов калибром 155 мм (из них 3 кассетного типа)", - проинформировал Кулемзин.Тем временем в США снова констатировали проблемы из-за отправки на Украину оружия и боеприпасов – в том числе и кассетного типа. Подробнее об этом в публикации Оружейные склады США опустели из-за Украины - Трамп

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новости, донецк, донецкая народная республика, сша, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, сцкк, днр, мирные жители, военные преступления, обстрелы