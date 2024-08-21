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Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин

Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин - 21.08.2024 Украина.ру

Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин

Политолог-германовед, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру дал разъяснения по заморозке Германией финансирования поставок оружия для Украины, рассказал о том, как ситуация с Украиной и санкционная война с Россией повлияли на экономику ФРГ

2024-08-21T12:47

2024-08-21T12:47

2024-08-21T12:47

германия

видео

украина

россия

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ес

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оружие

сво

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Также он разобрал экономическую ситуацию в Германии и текущее положение ФРГ на мировой арене:00:29 – О заморозке финансирования поставок оружия для Украины.02:31 – О влиянии этих поставок на экономику Германии.06:18 – О теракте на "Северных потоках".08:54 – Об активизации расследования взрывов на газопроводах.11:43 – О "зелёном переходе" и внутренних противоречиях в ФРГ.15:13 – О главенстве Германии в Европе.

германия

украина

россия

европа

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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