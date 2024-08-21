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Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин
Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин - 21.08.2024 Украина.ру
Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин
Политолог-германовед, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру дал разъяснения по заморозке Германией финансирования поставок оружия для Украины, рассказал о том, как ситуация с Украиной и санкционная война с Россией повлияли на экономику ФРГ
2024-08-21T12:47
2024-08-21T12:47
2024-08-21T12:47
германия
видео
украина
россия
северный поток
ес
вооруженные силы украины
деньги
оружие
сво
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Также он разобрал экономическую ситуацию в Германии и текущее положение ФРГ на мировой арене:00:29 – О заморозке финансирования поставок оружия для Украины.02:31 – О влиянии этих поставок на экономику Германии.06:18 – О теракте на "Северных потоках".08:54 – Об активизации расследования взрывов на газопроводах.11:43 – О "зелёном переходе" и внутренних противоречиях в ФРГ.15:13 – О главенстве Германии в Европе.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шансов нет: куда ведут Германию и при чём здесь Украина - Камкин
Политолог-германовед, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин в эфире Украина.ру дал разъяснения по заморозке Германией финансирования поставок оружия для Украины, рассказал о том, как ситуация с Украиной и санкционная война с Россией повлияли на экономику ФРГ
Также он разобрал экономическую ситуацию в Германии и текущее положение ФРГ на мировой арене:
00:29 – О заморозке финансирования поставок оружия для Украины.
02:31 – О влиянии этих поставок на экономику Германии.
06:18 – О теракте на "Северных потоках".
08:54 – Об активизации расследования взрывов на газопроводах.
11:43 – О "зелёном переходе" и внутренних противоречиях в ФРГ.
15:13 – О главенстве Германии в Европе.