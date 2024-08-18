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Сотрудники МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки дрона

Сотрудники МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки дрона - 18.08.2024 Украина.ру

Сотрудники МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки дрона

Пожарный автомобиль МЧС бы атакован дроном при тушении легкового автомобиля в ДНР. Четыре российских спасателя пострадали, сообщает ведомственный ТГ-канал

2024-08-18T11:50

2024-08-18T11:50

2024-08-18T11:50

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"В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС России. Сегодня ночью в Горловке загорелась легковушка из-за попадания ВОП. Во время тушения произошла атака на пожарный автомобиль с БПЛА. Огнеборцы ликвидировали возгорание и не допустили распространения пламени на рядом стоящую АЗС", - сказано в публикации.Пострадавшие спасатели госпитализированы. Повреждения получила также автоцистерна, отметили в МЧС.Как сообщала Украина.ру 16 августа, Следком РФ квалифицировал обстрел гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка в Донецке как теракт. Подробности резонансного теракта в публикации Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами

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новости, россия, донецкая народная республика, донецк, мчс, вооруженные силы украины, военные преступления, всу, бпла, терроризм, спасатель, днр, новые регионы