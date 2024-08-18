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Сотрудники МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки дрона
Сотрудники МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки дрона - 18.08.2024 Украина.ру
Сотрудники МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки дрона
Пожарный автомобиль МЧС бы атакован дроном при тушении легкового автомобиля в ДНР. Четыре российских спасателя пострадали, сообщает ведомственный ТГ-канал
2024-08-18T11:50
2024-08-18T11:50
2024-08-18T11:50
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"В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четыре сотрудника МЧС России. Сегодня ночью в Горловке загорелась легковушка из-за попадания ВОП. Во время тушения произошла атака на пожарный автомобиль с БПЛА. Огнеборцы ликвидировали возгорание и не допустили распространения пламени на рядом стоящую АЗС", - сказано в публикации.Пострадавшие спасатели госпитализированы. Повреждения получила также автоцистерна, отметили в МЧС.Как сообщала Украина.ру 16 августа, Следком РФ квалифицировал обстрел гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка в Донецке как теракт. Подробности резонансного теракта в публикации Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами
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новости, россия, донецкая народная республика, донецк, мчс, вооруженные силы украины, военные преступления, всу, бпла, терроризм, спасатель, днр, новые регионы
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, МЧС, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, ВСУ, БПЛА, терроризм, спасатель, ДНР, Новые регионы
Сотрудники МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки дрона
Пожарный автомобиль МЧС бы атакован дроном при тушении легкового автомобиля в ДНР. Четыре российских спасателя пострадали, сообщает ведомственный ТГ-канал