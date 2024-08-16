Обстрел гипермаркета в Донецке в Следкоме квалифицировали как теракт
16:26 16.08.2024 (обновлено: 16:34 16.08.2024)
Волонтер сообщил о большом количестве жертв после обстрела ТЦ в Донецке
По факту обстрела гражданского объекта – торгового центра "Галактика" в Петровском районе Донецка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса – теракт. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
"Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому преступлению, для их привлечения к уголовной ответственности", - уточнили в ведомстве.
Украинские войска начали обстреливать Петровский район столицы ДНР с 12:00. В результате прямого попадания снаряда полностью выгорел большой торговый центр, по предварительной информации, 11 человек пострадали, один мирный житель погиб. Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние – дроны ВСУ продолжают летать в небе над Донецком.
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