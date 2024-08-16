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Обстрел гипермаркета в Донецке в Следкоме квалифицировали как теракт

Обстрел гипермаркета в Донецке в Следкоме квалифицировали как теракт - 16.08.2024 Украина.ру

Обстрел гипермаркета в Донецке в Следкоме квалифицировали как теракт

По факту обстрела гражданского объекта – торгового центра "Галактика" в Петровском районе Донецка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса – теракт. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко

2024-08-16T16:26

2024-08-16T16:26

2024-08-16T16:34

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Украинские войска начали обстреливать Петровский район столицы ДНР с 12:00. В результате прямого попадания снаряда полностью выгорел большой торговый центр, по предварительной информации, 11 человек пострадали, один мирный житель погиб. Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние – дроны ВСУ продолжают летать в небе над Донецком.Читайте как российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам в интервью донецкого волонтера, старшего лейтенанта Александра "Варяг" Матюшина Александру Чаленко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240816/1056905032.html

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новости, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет, вооруженные силы украины, теракт, донбасс