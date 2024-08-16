https://ukraina.ru/20240816/1056917833.html

Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами

Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами - 16.08.2024 Украина.ру

Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами

Ранения различной степени тяжести в результате прямого попадания снарядов 155-го натовского калибра в торговый центр "Галактика" в Петровском районе Донецка получили 11 мирных жителей, в их числе оказался и ребенок. Уточненные данные о последствиях обстрела сообщил глава ДНР Денис Пушилин

2024-08-16T17:52

2024-08-16T17:52

2024-08-16T17:57

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обстрелы

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Помимо артиллерии украинские войска использовали ударные дроны. К этому часу со стороны ВСУ совершены 14 вооруженных атак, выпущено порядка 50 боеприпасов, уточнил глава ДНР. Он также добавил, что героические усилия спасателей по ликвидации последствий украинской агрессии все также осложнены оперативной обстановкой. Все службы продолжают работать на месте происшествия, данные о последствиях атак продолжают поступать. Следком РФ квалифицировал обстрел гипермаркета в Донецке как теракт. Напомним, только за время проведения спецоперации украинская армия уничтожила три гипермаркета "Галактика" в ДНР: ТЦ уже выгорали дотла в результате обстрелов в Донецке и Горловке.Читайте подробнее о том, почему ВСУ - террористы с которыми нельзя договариваться в интервью известного российского ученого, бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игоря Никулина Татьяне Стоянович и Марине Поляковой.

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новости, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, донецк, сво, обстрелы