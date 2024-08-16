Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами - 16.08.2024 Украина.ру
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Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами
Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами - 16.08.2024 Украина.ру
Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами
Ранения различной степени тяжести в результате прямого попадания снарядов 155-го натовского калибра в торговый центр "Галактика" в Петровском районе Донецка получили 11 мирных жителей, в их числе оказался и ребенок. Уточненные данные о последствиях обстрела сообщил глава ДНР Денис Пушилин
2024-08-16T17:52
2024-08-16T17:57
новости
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
нато
донецк
сво
обстрелы
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Помимо артиллерии украинские войска использовали ударные дроны. К этому часу со стороны ВСУ совершены 14 вооруженных атак, выпущено порядка 50 боеприпасов, уточнил глава ДНР. Он также добавил, что героические усилия спасателей по ликвидации последствий украинской агрессии все также осложнены оперативной обстановкой. Все службы продолжают работать на месте происшествия, данные о последствиях атак продолжают поступать. Следком РФ квалифицировал обстрел гипермаркета в Донецке как теракт. Напомним, только за время проведения спецоперации украинская армия уничтожила три гипермаркета "Галактика" в ДНР: ТЦ уже выгорали дотла в результате обстрелов в Донецке и Горловке.Читайте подробнее о том, почему ВСУ - террористы с которыми нельзя договариваться в интервью известного российского ученого, бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игоря Никулина Татьяне Стоянович и Марине Поляковой.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, нато, донецк, сво, обстрелы
Новости, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Донецк, СВО, обстрелы

Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами

17:52 16.08.2024 (обновлено: 17:57 16.08.2024)
 
Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами
Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами
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Ранения различной степени тяжести в результате прямого попадания снарядов 155-го натовского калибра в торговый центр "Галактика" в Петровском районе Донецка получили 11 мирных жителей, в их числе оказался и ребенок. Уточненные данные о последствиях обстрела сообщил глава ДНР Денис Пушилин

"Пострадали 11 мирных жителей, среди которых 15-летний подросток. Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести. Ребенок сейчас находится в реанимации в одном из медучреждений города с диагнозом осколочное проникающее ранение и осколочные касательные ранения", - сказал он в видеообращении, которое опубликовано в телеграм-канале Пушилина.

Помимо артиллерии украинские войска использовали ударные дроны. К этому часу со стороны ВСУ совершены 14 вооруженных атак, выпущено порядка 50 боеприпасов, уточнил глава ДНР.
Он также добавил, что героические усилия спасателей по ликвидации последствий украинской агрессии все также осложнены оперативной обстановкой. Все службы продолжают работать на месте происшествия, данные о последствиях атак продолжают поступать.
Следком РФ квалифицировал обстрел гипермаркета в Донецке как теракт.
Напомним, только за время проведения спецоперации украинская армия уничтожила три гипермаркета "Галактика" в ДНР: ТЦ уже выгорали дотла в результате обстрелов в Донецке и Горловке.
Читайте подробнее о том, почему ВСУ - террористы с которыми нельзя договариваться в интервью известного российского ученого, бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игоря Никулина Татьяне Стоянович и Марине Поляковой.
Парадировавшие нацистов ВСУшники застрелили пенсионера в Курской области – СМИ
17:24
Трагедия в Заолешенке: кое-что об украинском восприятии Как известно, на Украине фашизма быть не может, потому что там президент еврей. И в военных преступлениях украинцы участвовать не могут, потому что все поголовно жертвы геноцида. Комментируя операцию ВСУ в Курской области бандиты из РДК* заявляли, что ничего подобного Буче тут быть не может – на фоне десятков расстрелянных машин мирных жителей…
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныНАТОДонецкСВОобстрелы
 
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18:05ВСУ в Курской области не смогли воспользоваться связью Starlink
17:52Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами
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