Пострадавших стало больше. Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами
17:52 16.08.2024 (обновлено: 17:57 16.08.2024)
Донецкий гипермаркет ВСУ уничтожили из артиллерии НАТО в комбинации с дронами
Ранения различной степени тяжести в результате прямого попадания снарядов 155-го натовского калибра в торговый центр "Галактика" в Петровском районе Донецка получили 11 мирных жителей, в их числе оказался и ребенок. Уточненные данные о последствиях обстрела сообщил глава ДНР Денис Пушилин
"Пострадали 11 мирных жителей, среди которых 15-летний подросток. Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести. Ребенок сейчас находится в реанимации в одном из медучреждений города с диагнозом осколочное проникающее ранение и осколочные касательные ранения", - сказал он в видеообращении, которое опубликовано в телеграм-канале Пушилина.
Помимо артиллерии украинские войска использовали ударные дроны. К этому часу со стороны ВСУ совершены 14 вооруженных атак, выпущено порядка 50 боеприпасов, уточнил глава ДНР.
Он также добавил, что героические усилия спасателей по ликвидации последствий украинской агрессии все также осложнены оперативной обстановкой. Все службы продолжают работать на месте происшествия, данные о последствиях атак продолжают поступать.
Следком РФ квалифицировал обстрел гипермаркета в Донецке как теракт.
Напомним, только за время проведения спецоперации украинская армия уничтожила три гипермаркета "Галактика" в ДНР: ТЦ уже выгорали дотла в результате обстрелов в Донецке и Горловке.
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