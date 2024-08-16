https://ukraina.ru/20240816/1056902765.html

Конфликт Зеленского с парламентом: Павлив назвал настоящие причины бойкота Рады

Конфликт Зеленского с парламентом: Павлив назвал настоящие причины бойкота Рады - 16.08.2024 Украина.ру

Конфликт Зеленского с парламентом: Павлив назвал настоящие причины бойкота Рады

Накаленность в отношениях Владимира Зеленского и депутатов Верховной Рады существует уже давно, и это связано с многими факторами, в том числе с выбором покровителей. Об этом в беседе с изданием Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог, эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив

2024-08-16T12:18

2024-08-16T12:18

2024-08-16T12:18

украина

владимир зеленский

давид арахамия

рада

верховная рада

михаил павлив

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кадровые перестановки

конфликт

сво

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Владимир Зеленский призвал парламент, который не собирался три недели, "безотлагательно в ближайшее время" провести заседание. Свое распоряжение нелегитимный аргументировал тем, что Раде следует срочно принять законопроекты о выплатах военнослужащим украинской армии, которые атакуют Курскую область. Также депутаты обязаны поспособствовать предоставлению украинского гражданства иностранцам в ВСУ и их родным, подписать документы о лишении званий и наград коллаборантов.Украинское издание "Страна.ua", комментируя его заявление, утверждает, что отношения между Зеленским и Радой, которая якобы прежде была полностью подконтрольна Офису президента, стали "неожиданно накаляться". Михаил Павлив утверждает, что никакой внезапности в этом процессе нет."Идеальных отношений между Зеленским и Радой нет уже очень давно. Мы все помним историю, когда почти 40 депутатов фракции "Слуги народа" заявляли о желании сложить мандат и покинуть парламент. И эту историю не разрешили. Более того, треть фракции "Слуг" – это группы, изначально ориентированные на Игоря Коломойского*, и они давно в сложных отношениях с Офисом президента и [главой Офиса Зеленского] Ермаком. Эти лица действуют исключительно исходя из личных интересов", – отметил эксперт.О готовности 17 депутатов из партии "Слуги народа" сложить свой мандат в начале года заявил лидер фракции в Раде Давид Арахамия. Он указывал, что эта ситуация может создать серьезный кризис и поставить под вопрос легитимность парламента, так как в 450-местном законодательном органе остался всего 401 депутат и набрать минимальные 226 голосов для принятия решений нелегко из-за разногласий. Иные источники сообщали, что желающих покинуть украинский парламент значительно больше, в то время как "набрать" новых депутатов на вакантные места не выйдет из-за военного положения. Последним оправдывали и отказ от проведения президентских выборов в стане.Формальная причина, по которой сегодня работа парламента фактически заблокирована касается требования оппозиции проголосовать за закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Ожидается, что пленарное заседание по этому вопросу пройдет на следующей неделе, но и это не точно.Пока что в Раде принимаются только законопроекты автоматического продления: действие военного положения, мобилизации. Фактически же, работа парламента остановилась и среди причин украинские СМИ выделяют закулисную борьбу за должность премьер-министра Украины. Слухи о том, что Дениса Шмыгаля сместят с должности появились еще в апреле от нескольких источников в Верховной Раде. После этого ряд СМИ писали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить, "повесив" на Шмыгаля принятие всех непопулярных решений. Сам Зеленский уклончиво прокомментировал эту информацию, пообещав журналистам "поговорить об этом позже".Павлив также подчеркнул, что в основе конфликта лежит ориентация политиков на разных покровителей, в то время как Рада на самом деле стоит выше групп влияния. Так, скрытое сопротивление с Зеленским проходит не без участия главы фракции "Слуг" Давида Арахамии, у которого сложились "добрые и разнообразные отношения" с Шмыгалем. По крайней мере, так их характеризует нардеп Алексей Гончаренко**, публично заявивший, что Арахамия "решил побороться" за премьера. "В политическом смысле идет торговля. Опять же, глава большинства фракции Арахамия – человек ориентированный на Соединенные Штаты, а сейчас у Зеленского не очень все хорошо с США, не благостно. Это тоже сказывается на ситуацию. На сегодня количество таких вопросов очень велико, существует масса спорных конфликтов", - заключил Михаил Павлив.Стоит отметить, что помимо неопределенности в среде украинской власти, системно меняются кадры в военном руководстве. Причина тому всегда одна – коррупция.Почему кадровые перестановки на Украине напоминают шасси афганского самолета читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.

https://ukraina.ru/20240311/1053819566.html

https://ukraina.ru/20240723/1056425123.html

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украина, владимир зеленский, давид арахамия, рада, верховная рада, михаил павлив, вашингтон, кадровые перестановки, конфликт, сво, эксклюзив