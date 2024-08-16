Конфликт Зеленского с парламентом: Павлив назвал настоящие причины бойкота Рады - 16.08.2024 Украина.ру
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Конфликт Зеленского с парламентом: Павлив назвал настоящие причины бойкота Рады
Конфликт Зеленского с парламентом: Павлив назвал настоящие причины бойкота Рады - 16.08.2024 Украина.ру
Конфликт Зеленского с парламентом: Павлив назвал настоящие причины бойкота Рады
Накаленность в отношениях Владимира Зеленского и депутатов Верховной Рады существует уже давно, и это связано с многими факторами, в том числе с выбором покровителей. Об этом в беседе с изданием Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог, эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив
2024-08-16T12:18
2024-08-16T12:18
украина
владимир зеленский
давид арахамия
рада
верховная рада
михаил павлив
вашингтон
кадровые перестановки
конфликт
сво
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Владимир Зеленский призвал парламент, который не собирался три недели, "безотлагательно в ближайшее время" провести заседание. Свое распоряжение нелегитимный аргументировал тем, что Раде следует срочно принять законопроекты о выплатах военнослужащим украинской армии, которые атакуют Курскую область. Также депутаты обязаны поспособствовать предоставлению украинского гражданства иностранцам в ВСУ и их родным, подписать документы о лишении званий и наград коллаборантов.Украинское издание "Страна.ua", комментируя его заявление, утверждает, что отношения между Зеленским и Радой, которая якобы прежде была полностью подконтрольна Офису президента, стали "неожиданно накаляться". Михаил Павлив утверждает, что никакой внезапности в этом процессе нет."Идеальных отношений между Зеленским и Радой нет уже очень давно. Мы все помним историю, когда почти 40 депутатов фракции "Слуги народа" заявляли о желании сложить мандат и покинуть парламент. И эту историю не разрешили. Более того, треть фракции "Слуг" – это группы, изначально ориентированные на Игоря Коломойского*, и они давно в сложных отношениях с Офисом президента и [главой Офиса Зеленского] Ермаком. Эти лица действуют исключительно исходя из личных интересов", – отметил эксперт.О готовности 17 депутатов из партии "Слуги народа" сложить свой мандат в начале года заявил лидер фракции в Раде Давид Арахамия. Он указывал, что эта ситуация может создать серьезный кризис и поставить под вопрос легитимность парламента, так как в 450-местном законодательном органе остался всего 401 депутат и набрать минимальные 226 голосов для принятия решений нелегко из-за разногласий. Иные источники сообщали, что желающих покинуть украинский парламент значительно больше, в то время как "набрать" новых депутатов на вакантные места не выйдет из-за военного положения. Последним оправдывали и отказ от проведения президентских выборов в стане.Формальная причина, по которой сегодня работа парламента фактически заблокирована касается требования оппозиции проголосовать за закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Ожидается, что пленарное заседание по этому вопросу пройдет на следующей неделе, но и это не точно.Пока что в Раде принимаются только законопроекты автоматического продления: действие военного положения, мобилизации. Фактически же, работа парламента остановилась и среди причин украинские СМИ выделяют закулисную борьбу за должность премьер-министра Украины. Слухи о том, что Дениса Шмыгаля сместят с должности появились еще в апреле от нескольких источников в Верховной Раде. После этого ряд СМИ писали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить, "повесив" на Шмыгаля принятие всех непопулярных решений. Сам Зеленский уклончиво прокомментировал эту информацию, пообещав журналистам "поговорить об этом позже".Павлив также подчеркнул, что в основе конфликта лежит ориентация политиков на разных покровителей, в то время как Рада на самом деле стоит выше групп влияния. Так, скрытое сопротивление с Зеленским проходит не без участия главы фракции "Слуг" Давида Арахамии, у которого сложились "добрые и разнообразные отношения" с Шмыгалем. По крайней мере, так их характеризует нардеп Алексей Гончаренко**, публично заявивший, что Арахамия "решил побороться" за премьера. "В политическом смысле идет торговля. Опять же, глава большинства фракции Арахамия – человек ориентированный на Соединенные Штаты, а сейчас у Зеленского не очень все хорошо с США, не благостно. Это тоже сказывается на ситуацию. На сегодня количество таких вопросов очень велико, существует масса спорных конфликтов", - заключил Михаил Павлив.Стоит отметить, что помимо неопределенности в среде украинской власти, системно меняются кадры в военном руководстве. Причина тому всегда одна – коррупция.Почему кадровые перестановки на Украине напоминают шасси афганского самолета читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
https://ukraina.ru/20240311/1053819566.html
https://ukraina.ru/20240723/1056425123.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, владимир зеленский, давид арахамия, рада, верховная рада, михаил павлив, вашингтон, кадровые перестановки, конфликт, сво, эксклюзив
Украина, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Рада, Верховная Рада, Михаил Павлив, Вашингтон, кадровые перестановки, конфликт, СВО, Эксклюзив

Конфликт Зеленского с парламентом: Павлив назвал настоящие причины бойкота Рады

12:18 16.08.2024
 
© president.gov.uaЗеленский Рада
Зеленский Рада
© president.gov.ua
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Анастасия Градинарова
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Накаленность в отношениях Владимира Зеленского и депутатов Верховной Рады существует уже давно, и это связано с многими факторами, в том числе с выбором покровителей. Об этом в беседе с изданием Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог, эксперт по внутренней политике Украины Михаил Павлив
Владимир Зеленский призвал парламент, который не собирался три недели, "безотлагательно в ближайшее время" провести заседание. Свое распоряжение нелегитимный аргументировал тем, что Раде следует срочно принять законопроекты о выплатах военнослужащим украинской армии, которые атакуют Курскую область. Также депутаты обязаны поспособствовать предоставлению украинского гражданства иностранцам в ВСУ и их родным, подписать документы о лишении званий и наград коллаборантов.
"Кроме этих названных мной решений есть еще некоторые другие, не менее важные законодательные инициативы, которые усиливают нашу независимость, в том числе, духовную независимость, а также правительственная работа, чтобы их внедрить. Все это необходим сделать действительно оперативно", – сказал Зеленский.
Украинское издание "Страна.ua", комментируя его заявление, утверждает, что отношения между Зеленским и Радой, которая якобы прежде была полностью подконтрольна Офису президента, стали "неожиданно накаляться". Михаил Павлив утверждает, что никакой внезапности в этом процессе нет.
"Идеальных отношений между Зеленским и Радой нет уже очень давно. Мы все помним историю, когда почти 40 депутатов фракции "Слуги народа" заявляли о желании сложить мандат и покинуть парламент. И эту историю не разрешили. Более того, треть фракции "Слуг" – это группы, изначально ориентированные на Игоря Коломойского*, и они давно в сложных отношениях с Офисом президента и [главой Офиса Зеленского] Ермаком. Эти лица действуют исключительно исходя из личных интересов", – отметил эксперт.
Зеленский Харьковская область ВСУ
11 марта, 16:34
Мятеж против зеленой крысы: станет ли Зеленский жертвой заговора военныхПредставители элитных подразделений ВСУ недовольны перестановками в командовании украинской армии и обсуждают идею свержения Владимира Зеленского, сообщает 11 марта РИА "Новости" со ссылкой на источник. Издание Украина.ру разбиралось, насколько реален сегодня полноценный мятеж в Киеве
О готовности 17 депутатов из партии "Слуги народа" сложить свой мандат в начале года заявил лидер фракции в Раде Давид Арахамия. Он указывал, что эта ситуация может создать серьезный кризис и поставить под вопрос легитимность парламента, так как в 450-местном законодательном органе остался всего 401 депутат и набрать минимальные 226 голосов для принятия решений нелегко из-за разногласий.
Иные источники сообщали, что желающих покинуть украинский парламент значительно больше, в то время как "набрать" новых депутатов на вакантные места не выйдет из-за военного положения. Последним оправдывали и отказ от проведения президентских выборов в стане.
Формальная причина, по которой сегодня работа парламента фактически заблокирована касается требования оппозиции проголосовать за закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Ожидается, что пленарное заседание по этому вопросу пройдет на следующей неделе, но и это не точно.
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
23 июля, 14:06
Украинские депутаты заблокировали трибуну Рады из-за УПЦЗаконопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране не включили в повестку дня Верховной Рады на согласительном совете из-за нехватки голосов. Об этом сообщил 23 июля в своем телеграм-канале народный депутат Евгений Шевченко
Пока что в Раде принимаются только законопроекты автоматического продления: действие военного положения, мобилизации. Фактически же, работа парламента остановилась и среди причин украинские СМИ выделяют закулисную борьбу за должность премьер-министра Украины. Слухи о том, что Дениса Шмыгаля сместят с должности появились еще в апреле от нескольких источников в Верховной Раде. После этого ряд СМИ писали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить, "повесив" на Шмыгаля принятие всех непопулярных решений. Сам Зеленский уклончиво прокомментировал эту информацию, пообещав журналистам "поговорить об этом позже".

"Кадровый вопрос и касательно главного прокурора, и Шмыгаля актуален. Торг идет, конфликт с американцами есть, которые ставят на то, чтобы взошла нынешний посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. Ермак рассматривает либо себя, либо в худшем случае для себя (первого вице-премьера-министра экономики – Ред.) Свириденко. Эти вещи в совокупности блокируют работу парламента", отметил эксперт по внутренней политике Украины.

Павлив также подчеркнул, что в основе конфликта лежит ориентация политиков на разных покровителей, в то время как Рада на самом деле стоит выше групп влияния.
Так, скрытое сопротивление с Зеленским проходит не без участия главы фракции "Слуг" Давида Арахамии, у которого сложились "добрые и разнообразные отношения" с Шмыгалем. По крайней мере, так их характеризует нардеп Алексей Гончаренко**, публично заявивший, что Арахамия "решил побороться" за премьера.
"В политическом смысле идет торговля. Опять же, глава большинства фракции Арахамия – человек ориентированный на Соединенные Штаты, а сейчас у Зеленского не очень все хорошо с США, не благостно. Это тоже сказывается на ситуацию. На сегодня количество таких вопросов очень велико, существует масса спорных конфликтов", - заключил Михаил Павлив.
Стоит отметить, что помимо неопределенности в среде украинской власти, системно меняются кадры в военном руководстве. Причина тому всегда одна – коррупция.
Почему кадровые перестановки на Украине напоминают шасси афганского самолета читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
Зеленский и Ермак
2 августа, 12:13
"Зеленский давно сдался в плен Ермаку": эксперт оценил влияние экс-кинопродюсера на украинскую политику Экс-кинопродюсер и нынешний глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак имеет определяющее влияние на украинскую политику уже давно, а появившиеся публикации в СМИ о "встревоженности его чрезмерной властью" свидетельствуют о натянутых отношениях между двумя политиками
 
УкраинаВладимир ЗеленскийДавид АрахамияРадаВерховная РадаМихаил ПавливВашингтонкадровые перестановкиконфликтСВОЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
12:18Конфликт Зеленского с парламентом: Павлив назвал настоящие причины бойкота Рады
12:18Дальше будет хуже! О вариациях с переговорами по Украине и возможной замене Зеленского – Федосова
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