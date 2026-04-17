https://ukraina.ru/20260417/ssha-otkladyvayut-postavki-oruzhiya-evrope-iz-za-operatsii-v-irane-novosti-blizhnego-vostoka-1077995714.html

США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране. Новости Ближнего Востока

США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране. Новости Ближнего Востока - 17.04.2026 Украина.ру

США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране. Новости Ближнего Востока

Вашингтон уведомил европейские страны о возможных задержках поставок вооружений по ранее заключённым контрактам. Как сообщает Reuters, это связано с истощением запасов на фоне конфликта с Ираном и необходимостью приоритетного обеспечения собственных военных нужд. Об этом и других важных событиях рассказал 17 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-17T07:25

2026-04-17T07:25

2026-04-17T07:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg

Ожидается, что задержки затронут ряд стран, включая Прибалтику и Скандинавию. В Пентагоне ранее признали, что на восстановление израсходованных запасов может потребоваться несколько лет.🟦 Глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер предупредил, что Европейский союз может оказаться на грани рецессии на фоне конфликта на Ближнем Востоке.🟦 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен продолжать военную операцию против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен сохранить морскую блокаду и добиваться демонтажа ядерного потенциала Тегерана.Нетаньяху отметил, что Трамп "чрезвычайно решительно настроен" и не планирует отступать, а также намерен заняться ракетной программой Ирана и его возможностями по обогащению урана.🟦 Трамп на фоне продолжающихся контактов Вашингтона с Тегераном и обсуждения возможности проведения второго раунда прямых переговоров допустил вероятность того, что итоговое соглашение с Ираном так и не будет достигнуто.🟦 Армия Ливана подтвердила нарушения прекращения огня со стороны Израиля и призвала жителей юга республики не возвращаться в свои дома.🟦 Угрозы в адрес Кубы могут быть маневром США по отвлечению внимания от ситуации вокруг Ирана, пишет издание Responsible Statecraft.Подробнее о конфликте - в материале Иран и Пакистан обсудили, что им делать с Трампом на сайте Украина.ру.

иран

вашингтон

сша

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, иран, вашингтон, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, пентагон