https://ukraina.ru/20260417/ssha-otkladyvayut-postavki-oruzhiya-evrope-iz-za-operatsii-v-irane-novosti-blizhnego-vostoka-1077995714.html
США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране. Новости Ближнего Востока
Вашингтон уведомил европейские страны о возможных задержках поставок вооружений по ранее заключённым контрактам. Как сообщает Reuters, это связано с истощением запасов на фоне конфликта с Ираном и необходимостью приоритетного обеспечения собственных военных нужд. Об этом и других важных событиях рассказал 17 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-17T07:30
новости
иран
вашингтон
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
украина.ру
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg
иран
вашингтон
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_cd6d6fa8173b688d096b9a2d77f5c573.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
07:25 17.04.2026 (обновлено: 07:30 17.04.2026)
Ожидается, что задержки затронут ряд стран, включая Прибалтику и Скандинавию.
В Пентагоне ранее признали, что на восстановление израсходованных запасов может потребоваться несколько лет.
🟦 Глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер предупредил, что Европейский союз может оказаться на грани рецессии на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"В более тяжелом сценарии, описанном в докладе о перспективах развития мировой экономики, (предусматривающем - ред.) устойчивый шок предложения в сочетании с ужесточением финансовых условий, ЕС может оказаться на грани рецессии с уровнем инфляции, приближающимся к 5%. Ни одна европейская страна не останется в стороне", - говорится в заявлении Каммера.
🟦 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен продолжать военную операцию против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен сохранить морскую блокаду и добиваться демонтажа ядерного потенциала Тегерана.
Нетаньяху отметил, что Трамп "чрезвычайно решительно настроен" и не планирует отступать, а также намерен заняться ракетной программой Ирана и его возможностями по обогащению урана.
🟦 Трамп на фоне продолжающихся контактов Вашингтона с Тегераном и обсуждения возможности проведения второго раунда прямых переговоров допустил вероятность того, что итоговое соглашение с Ираном так и не будет достигнуто.
🟦 Армия Ливана подтвердила нарушения прекращения огня со стороны Израиля и призвала жителей юга республики не возвращаться в свои дома.
🟦 Угрозы в адрес Кубы могут быть маневром США по отвлечению внимания от ситуации вокруг Ирана, пишет издание Responsible Statecraft.
Подробнее о конфликте - в материале Иран и Пакистан обсудили, что им делать с Трампом на сайте Украина.ру.