США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране. Новости Ближнего Востока - 17.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260417/ssha-otkladyvayut-postavki-oruzhiya-evrope-iz-za-operatsii-v-irane-novosti-blizhnego-vostoka-1077995714.html
США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране. Новости Ближнего Востока
США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране. Новости Ближнего Востока - 17.04.2026 Украина.ру
США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране. Новости Ближнего Востока
Вашингтон уведомил европейские страны о возможных задержках поставок вооружений по ранее заключённым контрактам. Как сообщает Reuters, это связано с истощением запасов на фоне конфликта с Ираном и необходимостью приоритетного обеспечения собственных военных нужд. Об этом и других важных событиях рассказал 17 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-17T07:25
2026-04-17T07:30
новости
иран
вашингтон
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
украина.ру
пентагон
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg
Ожидается, что задержки затронут ряд стран, включая Прибалтику и Скандинавию. В Пентагоне ранее признали, что на восстановление израсходованных запасов может потребоваться несколько лет.🟦 Глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер предупредил, что Европейский союз может оказаться на грани рецессии на фоне конфликта на Ближнем Востоке.🟦 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен продолжать военную операцию против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен сохранить морскую блокаду и добиваться демонтажа ядерного потенциала Тегерана.Нетаньяху отметил, что Трамп "чрезвычайно решительно настроен" и не планирует отступать, а также намерен заняться ракетной программой Ирана и его возможностями по обогащению урана.🟦 Трамп на фоне продолжающихся контактов Вашингтона с Тегераном и обсуждения возможности проведения второго раунда прямых переговоров допустил вероятность того, что итоговое соглашение с Ираном так и не будет достигнуто.🟦 Армия Ливана подтвердила нарушения прекращения огня со стороны Израиля и призвала жителей юга республики не возвращаться в свои дома.🟦 Угрозы в адрес Кубы могут быть маневром США по отвлечению внимания от ситуации вокруг Ирана, пишет издание Responsible Statecraft.Подробнее о конфликте - в материале Иран и Пакистан обсудили, что им делать с Трампом на сайте Украина.ру.
иран
вашингтон
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_cd6d6fa8173b688d096b9a2d77f5c573.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, вашингтон, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, пентагон
Новости, Иран, Вашингтон, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, Пентагон

США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране. Новости Ближнего Востока

07:25 17.04.2026 (обновлено: 07:30 17.04.2026)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкиран
иран - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вашингтон уведомил европейские страны о возможных задержках поставок вооружений по ранее заключённым контрактам. Как сообщает Reuters, это связано с истощением запасов на фоне конфликта с Ираном и необходимостью приоритетного обеспечения собственных военных нужд. Об этом и других важных событиях рассказал 17 апреля телеграм-канал Украина.ру
Ожидается, что задержки затронут ряд стран, включая Прибалтику и Скандинавию.
В Пентагоне ранее признали, что на восстановление израсходованных запасов может потребоваться несколько лет.
🟦 Глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер предупредил, что Европейский союз может оказаться на грани рецессии на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"В более тяжелом сценарии, описанном в докладе о перспективах развития мировой экономики, (предусматривающем - ред.) устойчивый шок предложения в сочетании с ужесточением финансовых условий, ЕС может оказаться на грани рецессии с уровнем инфляции, приближающимся к 5%. Ни одна европейская страна не останется в стороне", - говорится в заявлении Каммера.
🟦 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен продолжать военную операцию против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен сохранить морскую блокаду и добиваться демонтажа ядерного потенциала Тегерана.

Нетаньяху отметил, что Трамп "чрезвычайно решительно настроен" и не планирует отступать, а также намерен заняться ракетной программой Ирана и его возможностями по обогащению урана.
🟦 Трамп на фоне продолжающихся контактов Вашингтона с Тегераном и обсуждения возможности проведения второго раунда прямых переговоров допустил вероятность того, что итоговое соглашение с Ираном так и не будет достигнуто.
🟦 Армия Ливана подтвердила нарушения прекращения огня со стороны Израиля и призвала жителей юга республики не возвращаться в свои дома.
🟦 Угрозы в адрес Кубы могут быть маневром США по отвлечению внимания от ситуации вокруг Ирана, пишет издание Responsible Statecraft.
Подробнее о конфликте - в материале Иран и Пакистан обсудили, что им делать с Трампом на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранВашингтонСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуУкраина.руПентагон
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:05"Когда же Китай и Россия объединятся". Эксперты и политики об опасной ситуации на Украине и в мире
08:00Фальц-Фейны и Аскания-Нова: русская Германия в Северной Таврии
07:55ПВО за ночь сбила больше 60 вражеских дронов над Россией
07:49Количество ликвидированных над Ленинградской областью БПЛА достигло 12, — губернатор
07:43Прибыльное сумасшествие Трампа. Кто зарабатывает на войне, когда британцы и весь остальной мир нищают
07:25США откладывают поставки оружия Европе из-за операции в Иране. Новости Ближнего Востока
06:48Американская парадигма: Иран меняет расклад сил в США перед выборами в Конгресс-2026 и президента-2028
06:30Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом
05:50"Неопознанные тела на дне реки": Алехин о катастрофе 159-й бригады ВСУ под Харьковом
05:30Европа протестует через "фигу в кармане": эксперт о расколе в НАТО и сигналах из Вашингтона
05:30"Чёрный юмор от КСИР": Серенко рассказал, как Иран наказал "Шахедом" украинских военных
05:15"Северяне взяли Волчанские Хутора": Алехин о прорыве обороны ВСУ под Харьковом
05:05Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:00Трамп превращает армию США в религиозный культ: аналитик о "божественном плане"
04:45Рывок на Великий Бурлук улучшит ситуацию под Купянском: эксперт про новые успехи "северян"
04:30В Намибии задержали судно с российскими моряками
04:30Пезешкиан на русском языке поблагодарил Россию за поддержку: Ананьев о роли Москвы и Пекина
04:15Потеря Волчанских Хуторов — катастрофа для ВСУ: Алехин о ситуации на Харьковском направлении
03:53С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель в интересах Минобороны РФ
03:29В Японии появился брат-близнец украинского дрона
Лента новостейМолния